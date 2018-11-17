藍寶堅尼任員工開 八卦山腳的幸福企業

文●林洧楨

前往全拓採訪時，從高鐵站往返廠區搭的就是吳崇讓（圖中）身後的超跑，由於每輛車都用全拓產品，也是打業形象的好話題。(攝影者．程思迪)

「大牛、小牛，還是 918？後面車庫 6 輛超跑，隨便你想坐哪一輛都可以！」一家坐落於彰化八卦山腳下、年營收僅約 4 億元的汽車零件廠，接送客人端出的，竟是俗稱大牛的藍寶堅尼 Aventador、小牛 Huracan 兩款超跑、與俗稱蛙王的 918 保時捷全球限量超跑，最貴一輛車上看 4 千萬元。

不只客戶能乘坐，這 6 輛超跑，對每位員工開放。員工可在廠內練習，能駕馭後就能開上路。

令人羨慕的不只如此，這家的員工薪資，比當地同業高出至少 1 成到 2 成，而且年年加薪，像是今年約 150 名員工，每人平均加薪達 3350 元。老員工未達退休年齡就申請退休，這家公司也提早發足退休金，讓他們安心退休。

「就是要逼你倒！」

車材大廠接班人被逐出門，背千萬債

這家幸福企業是位於彰化花壇鄉的全拓工業，獨門絕活是生產藍寶堅尼、法拉利、保時捷等超跑都採用、用來確保引擎不漏油的防塵防油油封，是全台罕見打進歐洲頂級超跑供應鏈的台灣製造業先鋒。長年保持約 30％的高毛利率，比全球最大汽車碰撞更換零組件製造集團——東陽還高出 5 個百分點，因此有能力讓員工比同業更幸福。

只不過幸福總是得來不易。究竟全拓的幸福動機是什麼？他是今年 60 歲的全拓工業董事長吳崇讓，一位曾從 2 千億家產爭奪戰中，敗陣出局的么子。

他出身中台灣最知名的車材廠家族，目前合併年營收達 6 百億元的全興集團已故創辦人吳聰其的小兒子。吳聰其往生時，當地政商界盛傳，他留下的遺產至少多達 2 千億元，包含現任全興集團董事長吳崇儀、吳崇讓在內的 4 位子女，平均每人可繼承的遺產就多達 5 百億元。

只可惜之後吳聰其在分家的資產移轉過程中就意外往生，一位熟識吳家的彰化政壇大老透露，吳崇讓當時擔任全興董事長，是父親欽點的接班人，但兄姊在董事會中決議拉下他。頓時，他從百億營收董事長到什麼都不是。

面對手足爭產，他歷經 3 年多的官司追討，扣掉遺贈稅，能拿到手的遺產僅不到 3 億元，且大多是公司股權，不是現金；兄長還要求往來銀行不要借錢給他，斷掉各種資源，「就是知道你沒錢，還要你去付薪水，就是要逼你倒，」吳崇讓解讀。

也就這樣，原該是身家五百億元的超級富豪，瞬間變成舉債上千萬元、人人走避的落難貴族，打擊之大，讓他一度連活下去的勇氣都沒有。

手足內鬥爭產 7 年

到父親墳前擲爻，繼續爭或跳下去？

當時吳崇讓既氣憤兄姊無情，又忙著籌錢付薪水，壓力大到睡不著，經常半夜到父親墳前，一呆就到天亮，沒朋友、沒家人，沒人可以商量，只能在墳前擲爻請父親指點：要繼續爭家產嗎？要繼續經營小工廠嗎？自己還要活下去嗎？

歷經 3 度「乾脆跳下去（自殺）好了」的生死關頭，將近 7 年才終於擺脫悲憤的爭產情緒，找到「拚幸福」這個活下去的新動力。

「不能讓他們得逞，不只我要過得好，還要員工、周邊的人都過得更好，這才是更最重要的。」他說。

活著是更大的勇氣，一場「棄大就小」的反攻號角就此吹起。

當時他能掌握的家產只剩下全拓工業，雖然這家工廠與全興工業只有一棟廠房之隔，但年營收僅幾千萬元，根本無法與當時全興集團上看 2 百億元的規模相比。全拓原本約 3 百多名員工，因分家衝擊，逃到只剩不到 150 名，而且產品線與全興如出一轍，沒區隔性。

財力、人力、產品力樣樣缺，這場戰究竟怎麼打？他翻轉戰局的答案就藏在全拓工廠內的一本書、一張表、與六輛超跑。

一本書，是吳崇讓最愛的書，書名就最叫《小，是我故意的》。

從沒錢、沒人小工廠翻身

甘願做小，專攻歐洲精品車廠

他甘願做小，不只是認清現實的客觀環境考量，還與他早年就讀淡江輪機系，畢業前在長榮跑船半年的實習經驗有關。

當年他搭的長榮貨船雖然不大，但講求效率，為了準時送達，貨物沒裝滿也照樣出港，因此收費較高，追求的是準時送達的高獲利，而且 30 多年的老船洗得比新船還亮，嚴格的自我要求，獲得高科技或精品客戶青睞，而走出自己的路。

這讓他想到自己掌舵時的全興，就像大船，擅長大量生產，但精度與交期的要求不夠，一直打不進不求量求質的歐洲精品車廠供應鏈；他從大廟被打到小廟，思考全拓的機會，認為做小沒關係，但要求精，搶攻金字塔頂端客戶，才有機會。

「他不做大，認為把產品做好，比做大更重要，把黑手工廠的環境變得像有無塵室的電子工廠。」他的同業朋友說。

他過去有資格坐上全興董事長大位，是因為他是全興全球搶單的超級業務員；爭產失敗後，雖沒有家族資源，但人脈與見識仍在身上，面對百廢待舉的全拓，他在豐田集團的業界好友指點下，自學精實管理，這門學問的 2 大重點，就是持續改善與尊重員工。

他從改變員工態度開始，第一個戰場是沒人想洗的老舊廁所。

一句「做事不分階級」，他親自下去洗廁所，摸清楚洗不乾淨的原因，應該如何投資改造廁所才能改變，用一個乾淨、舒服的新廁所讓員工知道「改變是可能的」，之後換餐廳、辦公室，最後到工廠。

現在踏進全拓工廠，過去又悶又熱的作業環境已不存在，但靠的不是冷氣，而是引進水冷環保涼風扇、軸流風扇與負壓式排風等工程改造來降溫，讓員工較舒適，且省下不少電費。

薪資表、財報貼門口

杜絕靠關係，員工更專注自我提升

不僅如此，透過現場的可視化螢幕，溫度、濕度、落塵數等各項數據一目瞭然，同時每一條生產環節目標產量與實際產量狀況也隨時更新，被紅色標記的落後地區就會有幹部前往協助排除問題。過去粗重又繁瑣的搬運工作，現在有電動搬運車與無人搬運車來處理，原物料的庫存從 1 億 2 千萬元降到 2 千萬元，新產線的效率比舊產線提升 8 倍以上，讓生產流程管理的主管相當得意：「過去我的的準交率連 80 分都沒有，但現在歐洲車廠給我們的評分高達 94 分。」

隨著歐洲車廠的訂單穩固，他為了創造更高毛利率，2017 年開始進行訂單結構調整，把毛利率差的訂單轉介同業經營，雖然營收下滑，但今年新補上的歐洲訂單毛利率更高，推估今年整體營收可望再成長逾 1 成。

一張表，則是貼在工廠入口的薪資表與財報，無論個人或企業財務全面透明化，這在台灣製造業極為罕見。

這麼做的原因之一，是杜絕公款私用，「這是連小學老師都教過不能做的事，」他說。他曾與父親爭論過某些台商 5 套帳的經營方式不可取，擔任全興董事長時，要求財務主管嚴審包含自己在內的家人請款單據，甚至在家族分家時，發現家族一棟豪宅涉及部分侵占國有土地，主動找怪手拆掉違建，這種性格上的潔癖，屢屢為講道理槓上家人，為他自己埋下分家悲劇的引信。

縱使 5 百億元的遺產幾乎因此蒸發，這位落難貴族依舊毫不讓步，在僅存的堡壘中，更加一絲不苟的落實這個理念。

中部螺絲廠高角度總經理陳世宏指出，薪資公開的好處是誰做多少事、領多少錢，全都揭露，沒有印象分數或裙帶關係的升官加薪，不服氣的內鬥就能降低。

吳崇讓還設計一套強調 CP 值的每月加薪機制，他在辦公室內放置 2 面大白板，上面羅列了包含自己在內的所有員工名字，每一個人都能填上自己、或看見別人符合執行力或創造力的成績，只要最後討論這值得被鼓勵，就可能加薪或獎金，搭配公開的薪資，誰領的薪水合不合理，一目瞭然，員工反而更聚焦在提升競爭力上。

拚幸福是他對逆境的反擊

承諾年年加薪：「人不要窮到只剩錢」

最後是 6 輛超跑，這是他翻轉人生的證據，也是幫他把幸福傳遞出去的重要載具。

他腦海中始終揮不去的一幕是，年輕時，他靠自己在外頭賺錢，買下第 1 輛國產車，得意開回家後，卻得到兄長一句「你靠自己賺？那你一輩子也別想買得起進口車！」的冷嘲熱諷，認為他必須靠家人支持才能過好生活。

如今，他不但東山再起，證明可靠自己經營能力買好車，且這好車不只是自己能享受，更要與員工同享。「人不要窮到只剩錢，」他說。

身為最大股東的他，並決定全拓長年不分配盈餘，盈餘轉作員工福利與薪資。去年由公司埋單的藍寶石公主號郵輪員工旅遊，他加碼全程包下一晚要價 10 萬元的總統套房做為員工同樂的場地，今年又拿出 150 萬元，發每人 1 萬元的勞工節禮金，送出營養午餐費全免的新福利。

從 2007 年開始，「承諾加薪」就成了他的企業經營策略，12 年來，從最低 150 元到最高約 5 千元，每年加薪從不間斷，將員工平均月薪資拉高到 6 萬 2 千元，今年他貼出一張公告：2024 年拚員工平均月薪 8 萬元的新目標。

「兄弟、家人沒有給他溫暖，還落井下石、搶訂單，最後讓他看開，反而把重心更放在關懷員工、關懷弱勢。」他的好友、彰化農田水利會主席蕭博修說。

也就是「看開了」，讓他把悲劇變喜劇，將一人的不幸，轉化成讓員工過更好的動力，拚出跨越仇恨的幸福復仇記。

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來源：《商業周刊》 1618 期

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