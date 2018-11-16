健鼎將獲OPPO納入供應鏈 今年全年EPS上看8.6元

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 第 3 季營收 147.23 億元續創新高，雖然法人依公司目前訂單觀察，預估第 4 季營收將下滑到 130 億元，但健鼎在手機板的接單傳出佳音，可望在第 4 季取得 OPPO 訂單，可望再推升健鼎營收表現。

健鼎雖名列蘋果供應鏈，但並未供應直接蘋果手機板，健鼎主要手機板主要客戶為三星、華為、小米，依健鼎最新出貨結構來看，第 3 季營收 147.23 億元，其中汽車板 18.9% 比重最高，其次手機 18.1%，第三為光電板 15.6%；三者合計占健鼎第 3 季營收 52.6%，健鼎在第 4 季將加入大陸品牌手機廠 OPPO 供應鏈，有助再推升健鼎手機板領域營收表現。

健鼎第 3 季營收 147.23 億元，續創新高，季增 15.55%，年增 19.7%；受惠生產經濟規模及匯兌，毛利率以 20.55% 創 31 季以來新高，超越法人原估計的 19% 水準，也勝過泰鼎 (4927-TW) 的 19% 表現，但低於臻鼎 (4958-TW) 的 25.6%。

健鼎前 3 季營收為 389.93 億元，年增 17.37%，毛利率為 18.16%，年增 0.19 個百分點，稅後純益達 34.73 億元，年增 6.87%，每股純益為 6.61 元，法人估第 4 季營收規模約達 130 億元附近，與第 2 季相近，估第 4 季每股純益將達 2 元，全年每股純益 8.6 元，勝過去年每股純益 8.31 元。

健鼎 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠在去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎本季湖北仙桃廠將新增 60 萬平方呎，推升全產能到兩岸每月 960 萬平方呎，目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。

法人認為，在美中貿易大戰影響下，健鼎第 4 季營收成長力道有壓，第 3 季將是今年高峰，全年營收估約 519 億元，創新高，年增 13.47%，明年將持續成長到 539.1 億元。