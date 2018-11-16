紐約匯市—內閣大臣辭職反對 梅伊脫歐協議又成懸念 英鎊重貶1.5%

週四 (15 日) 交易，在英國與歐盟的脫歐協議陷入不確定性後，嚇壞貨幣市場投資者，進而美元大漲，日圓也湧現避險買盤。

為了反對新達成的脫歐協議草案，一連串的英國官員辭職，讓英鎊跌幅達 1.5%。

英鎊兌美元盤中低點跌至 1.2723 美元，觸及 2 週低點，較前一日匯價 1.2991 美元下跌。週三英國首相梅伊的脫歐協議草案獲內閣批准，激勵英鎊走高，但週四進展卡關，引發英鎊下跌。

ICE 美元指數上升 0.4% 至 97.154。

日圓兌美元下降 0.02% 至 113.59，兌歐元下跌 0.21%。

法國農業信貸銀行（Credit Agricole）外匯策略師認為，美元受益於英鎊崩盤。

債券投資者也搶購德國公債以避險。

歐元兌英鎊上漲 2.1% 至 0.8887 英鎊。

歐元兌美元自週三的 1.1312 美元上升至 1.1321 美元。

貨幣策略師和市場參與者認為，梅伊脫歐事務最大助手拉布 (Dominic Raab) 辭職，對她是一大打擊。

野村貨幣策略師 Jordan Rochester 週四報告指出，拉布的辭職是梅伊一大打擊，而就業與養老事務官員 Esther McVey 求去倒不那麼嚴重，只是接在拉布後面行動，增加一些議論空間，然而令人擔心的是，接下來會有多少官員跟進思考在此時提出辭職。

未能達成協議將導致所謂的硬脫歐，即沒有任何協議來管理英國與歐盟的關係。內閣同意的暫定計劃將使勞工無法自由流動，這是脫歐支持者的關鍵目標。

梅伊的脫歐協議草案遭黨內外人士反對，反對者認為該協議無法充分實現脫歐，又因為保守黨在下議院非占多數席次，梅伊政府必須爭取北愛的民主統一黨支持，但民主統一黨認為該脫歐協議「很可悲。」