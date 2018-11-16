全體上市公司前三季稅前賺進1.79兆元 年增率13.98%

上市公司完成第三季財報申請，台灣證交所統計，全體上市公司今年前三季營收 22 兆 133 億元，年增率 9.11%，累積至第三季稅前淨利 1 兆 7,942 億元，年增率 13.98%，上市公司（不包括金融控股公司 14 家及悠克 1 家未申報）、第一上市公司公布第三季財報家數分別為 833 家、70 家均已完成公告申報。上市公司方面，累計前三季營業收入 21 兆 4,606 億元，年增率 9.2%，累積前三季稅前淨利 1 兆 7,456 億元，年增率 14.51%，獲利成長產業主要為電子零組件業、塑膠工業及半導體業，電子零組件業獲利成長，主係終端應用客戶需求強勁，且高階及中階產能陸續開出；塑膠工業因油價走高，帶動產品價格上揚而推升獲利；半導體業則因市場需求增溫、高階產品占比提升及記憶體產品價格維持高檔致使獲利表現佳。



第一上市公司前三季營收 5,527 億元，年增率 5.7%，累計前三季稅前淨利 486 億元，年減率 2.21%。