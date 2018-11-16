台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月16日

未受中美貿易戰烽火影響，上市櫃公司第 3 季認列大陸轉投資收益，一舉衝上 999.79 億元，逼近千億元，為歷史單季第 3 高，累計前 3 季達 2,441 億元，更創歷史同期新高。

消息人士透露，中國已向美國政府提出一系列可能的讓步，是今年夏季以來首見，此舉為 20 國集團（G20）「川習會」化解兩國貿易爭端鋪路。中國商務部也表示，美中經貿領域高層已恢復對話，工作團隊也正密切接觸。

大立光各地區客戶收入比重首度曝光，中國客戶比重快速拉升，前三季已逼近六成。這意味大立光技術領先，已成為全球手機品牌首選，順勢搭上華為等中國手機品牌廠快速成長的商機列車，儘管蘋果新機銷售遭遇逆風，大立光受蘋果牽絆的程度已不若以往。

經濟日報

大立光陸單比重 超越蘋單

比特幣暴跌 重創挖礦鏈

意外！陸向美提讓步措施

工商時報

上市櫃 Q3 大陸收益千億

行庫 30 億美元發債潮湧現

蘋果連跌 瀕臨墜入熊市

聯合報

美貿易通牒 陸書面回應

玉山金、銀 雙獲穆迪 A 級評等

蘋果股價連 5 跌 熊來了

蘋果日報

史上利潤最高 iPhone 竟是 9 年前 3GS

不敵亞馬遜壓境 巴菲特出清沃爾瑪

台股選前神救援 3 大財報黑馬股出列

中國時報

時隔半年 95 無鉛將返 2 字頭

APEC 部長年會 鄧振中：台盼參與 CPTTP

一隻電腦病毒 台積電損失近 26 億

自由時報

APG 防洗錢評鑑 肯定我方表現

一帶一路占領 APEC？巴紐撤五星旗

標普：貿易戰重擊 中國 GDP 恐減 1％