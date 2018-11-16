香港9月出口年增1.9% 輸往日本跌14.7%

香港統計處公布 9 月香港商品進出口數據，9 月商品整體出口貨量年增 1.9%，進口貨量年增 2.1%。以前 3 季計，香港商品的出口量年增 6.6%，進口量年增 8.2%。

經季節性調整，今年第三季與第二季比較，商品整體出口貨量增 1.2%，進口貨量增 2.1%。

價格方面，香港 9 月商品整體出口價格年增 2.7%，進口價格年增 2.9%。前 3 季商品整體出口價格年增 2.5%，進口價格年增 2.6%。

期內，大陸、美國、印度及越南的出口貨量，分別上升 2.8%、3.3%、8.3% 及 2.4%。但輸往日本的整體出口貨量則下跌 14.7%。

與此同時，輸往大陸、日本、美國及越南的整體出口價格，分別上升 3.9%、2.5%、2.4% 及 1.1%。另一方面，輸往印度的整體出口價格則下跌 1.9%。

9 月來自新加坡的進口貨量較去年同期取得 15.4% 的雙位數字升幅。同時，來自韓國的進口貨量年增 1.4%。另一方面，來自日本、大陸及台灣的進口貨量則分別下跌 0.1%、0.7% 及 4.8%。

雖然進口貨量表現不一，不過 9 月進口價格均見上升，當中韓國、大陸、新加坡、日本及台灣分別年增 8.2%、3.6%、3.3%、2.7% 及 0.7%