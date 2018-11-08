香港科技園計劃5年孵化1500家科創企業 300家培育中

香港科技園公司首席科技總監戴紹龍表示，目前已有約 300 間初創公司在科技園培育計畫中，有信心未來 5 年培育 1500 家科創企業，令香港科創生態圈更蓬勃茁壯。

目前香港科技園公司旗下共有 3 個創業培育計畫，分別為：網動科技創業培育計畫 ((Incu-App)、科技創業培育計畫 (Incu-Tech) 及生物科技創業培育計畫 (Incu-Bio)。

截至今年 9 月，香港科技園有 260 家初創企業及 570 多家畢業公司，4 家公司已成功在港交所上市，75% 的已畢業公司仍在運營，為培育公司籌集的天使 / 風險基金達到港幣 41 億元。

近日再推出 5 家公司，其中 4 家為科技園培育企業，分別涵蓋智慧生活、大數據應用及智慧醫療應用等領域。

香港財務司司長陳茂波日前表示，創新科技是推動經濟發展的主要引擎，過去 2 年多政府在科創方面投放累計港幣 800 億元。根據香港投資推廣署的調查結果，2016 年香港約有 2000 家初創企業，聘用逾 5000 名雇員。2017 年初創企業數量繼續增加，年增 16%，雇員人數年增 21%。

《21 世紀經濟報導》引述戴紹龍表示，該公司最近提出了一系列全新強化計畫，為處於不同階段的初創企業服務，尤其是一些增值服務，比如技術支援、實驗室設施、市場推廣、會計及法律服務等。我們有信心在未來 5 年內培育 1500 家科創企業，讓香港可以充分把握全球科創的發展機遇。

參與科技園培育計畫期間，科創公司享有租金補貼的辦公室及共用設施，從而降低成本。技術及管理方面，科技園可幫助培育企業從大學購買專利許可、聯繫業界合作等。例如科技園已與多家世界級研究設備及軟體發展商合作，為企業提供最先進的設備及實驗室服務。

每家培育公司成員可獲最高港幣 129 萬元的資助。與此同時，科技園會協助初創企業建立支援網路，組織各種活動，方便公司物色導師、戰略夥伴及投資者，並協助他們通過「科學園技術方案業界應用計畫」進行一對一的商業配對。

為進一步提升創新科技發展水準，今年 7 月香港立法會批准撥款，計畫分階段向香港科技園公司注資共港幣 100 億元。

科技園公司行政總裁黃克強透露，第一階段將動用港幣 50 億至 60 億元，用於扶持初創企業、為夥伴公司鋪路及引進大陸及海外的潛力企業，注資分別為港幣 20 億、2 億及 30 億元。

10 月底科技園公司還推出「科技企業家計畫」(STEP)，每年將挑選 100 個團隊，為每個團隊提供港幣 10 萬元，助其起步。這個計畫預計進行 5 年，每年撥款港幣 1000 萬元。

此外，科技園公司將與其他推行孵化計畫或加速器的機構合作，還將擴大「企業飛躍計畫」(LEAP) 的支援領域，並計畫拓展「科技企業投資基金」(CVF) 的規模等。