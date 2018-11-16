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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/15  107/11/14  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.63140   10.62980   0.00160    0.01505
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.82000    9.83390  -0.01390   -0.14135
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.82270    9.83660  -0.01390   -0.14131
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.77600    9.78860  -0.01260   -0.12872
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.77620    9.78880  -0.01260   -0.12872
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    20.89000   20.89000   0.00000    0.00000
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.48000   21.47000   0.01000    0.04658
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.13750    9.14440  -0.00690   -0.07546
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.45330    9.45830  -0.00500   -0.05286
中國信託台灣活力基金                                               12.66000   12.59000   0.07000    0.55600
中國信託台灣優勢基金                                               14.64000   14.55000   0.09000    0.61856
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.93000    8.96000  -0.03000   -0.33482
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.15000    8.24000  -0.09000   -1.09223
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.73000    8.81000  -0.08000   -0.90806
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.88750    9.89180  -0.00430   -0.04347
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.13710    9.17940  -0.04230   -0.46081
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.23300   10.24580  -0.01280   -0.12493
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.41910    9.47010  -0.05100   -0.53854
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.14610   10.19430  -0.04820   -0.47281
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.76880    8.83270  -0.06390   -0.72345
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.53010   10.52620   0.00390    0.03705
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.39420    9.41820  -0.02400   -0.25483
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
中國信託智能運動基金-美元                                           9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.71000    8.77000  -0.06000   -0.68415
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.56000    8.63000  -0.07000   -0.81112
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99770   10.99750   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.32650    9.32370   0.00280    0.03003
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.90550    8.90290   0.00260    0.02920
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.47340    9.47280   0.00060    0.00633
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.04060    9.04000   0.00060    0.00664
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.81000   10.88000  -0.07000   -0.64338
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.40000   10.48000  -0.08000   -0.76336
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.92000   11.00000  -0.08000   -0.72727
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.57000   10.67000  -0.10000   -0.93721
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元大2001基金                                                       51.90000   51.93000  -0.03000   -0.05777
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.78640   38.82310  -0.03670   -0.09453
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.20550   37.42660  -0.22110   -0.59076
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.26000   17.42000  -0.16000   -0.91848
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49000   11.48890   0.00110    0.00957
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.52650   10.51070   0.01580    0.15032
元大上證50基金                                                     27.72000   27.38000   0.34000    1.24178
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.81000   12.87000  -0.06000   -0.46620
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.88800   11.93500  -0.04700   -0.39380
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.09500   16.14300  -0.04800   -0.29734
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.64900    9.72000  -0.07100   -0.73045
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.22300    9.27800  -0.05500   -0.59280
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.87000    2.88000  -0.01000   -0.34722
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.77000   12.79000  -0.02000   -0.15637
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.79020   45.64230   0.14790    0.32404
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.49560   10.49140   0.00420    0.04003
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66500    9.66110   0.00390    0.04037
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.59590    9.57860   0.01730    0.18061
元大巴西指數基金                                                    6.30100    6.19700   0.10400    1.67823
元大巴菲特基金                                                     24.08000   24.03000   0.05000    0.20807
元大日經225基金                                                    27.47000   27.52000  -0.05000   -0.18169
元大台商收成基金                                                   20.60000   20.59000   0.01000    0.04857
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.20000   13.28000  -0.08000   -0.60241
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.51000   32.12000   0.39000    1.21420
元大台灣中型100基金                                                29.54000   29.41000   0.13000    0.44203
元大台灣加權股價指數基金                                           23.17700   23.09100   0.08600    0.37244
元大台灣卓越50基金                                                 77.45000   77.06000   0.39000    0.50610
元大台灣金融基金                                                   17.88000   17.88000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.65000   29.57000   0.08000    0.27054
元大台灣高股息基金                                                 24.20000   24.05000   0.15000    0.62370
元大台灣電子科技基金                                               32.22000   32.05000   0.17000    0.53042
元大全球ETF成長組合基金                                            10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.24000   14.24000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.74000   12.76000  -0.02000   -0.15674
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.59000   12.63000  -0.04000   -0.31671
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.71400   11.74400  -0.03000   -0.25545
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.51000    8.59000  -0.08000   -0.93132
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.46000    6.52000  -0.06000   -0.92025
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.98000    7.98000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.22000    6.23000  -0.01000   -0.16051
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.01600    9.08100  -0.06500   -0.71578
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.16000   10.23000  -0.07000   -0.68426
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.96000    9.02000  -0.06000   -0.66519
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.53000   12.50000   0.03000    0.24000
元大全球農業商機基金                                               16.74000   17.05000  -0.31000   -1.81818
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
元大印尼指數基金                                                    8.62500    8.53700   0.08800    1.03081
元大印度指數基金                                                    9.19100    9.18800   0.00300    0.03265
元大印度基金                                                       11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
元大多多基金                                                       15.15000   15.09000   0.06000    0.39761
元大多福基金                                                       46.81000   46.71000   0.10000    0.21409
元大亞太成長基金                                                    8.60000    8.53000   0.07000    0.82063
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.53290    8.50990   0.02300    0.27027
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.96600    6.94720   0.01880    0.27061
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.87900    8.88800  -0.00900   -0.10126
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.43700    9.46300  -0.02600   -0.27475
元大卓越基金                                                       40.60000   40.51000   0.09000    0.22217
元大店頭基金                                                        7.00000    6.97000   0.03000    0.43042
元大泛歐成長基金                                                    8.77000    8.82000  -0.05000   -0.56689
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.31380   10.31320   0.00060    0.00582
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.64780    9.67380  -0.02600   -0.26877
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.86800   31.79730   0.07070    0.22235
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.46170   36.33470   0.12700    0.34953
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.92500   19.96190  -0.03690   -0.18485
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.23690   17.16280   0.07410    0.43175
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.75520   38.61400   0.14120    0.36567
元大高科技基金                                                     16.59000   16.51000   0.08000    0.48455
元大得利貨幣市場基金                                               16.27080   16.27060   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99400   11.99390   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     10.50000   10.40000   0.10000    0.96154
元大華夏中小基金                                                    6.39000    6.44000  -0.05000   -0.77640
元大新中國基金-人民幣                                               8.43000    8.50000  -0.07000   -0.82353
元大新中國基金-美元                                                 7.82800    7.89400  -0.06600   -0.83608
元大新中國基金-新台幣                                               7.82000    7.88000  -0.06000   -0.76142
元大新主流基金                                                     20.81000   20.73000   0.08000    0.38591
元大新東協平衡基金-美元                                             8.88200    8.87200   0.01000    0.11271
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.10130   10.05340   0.04790    0.47646
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.26210    9.21420   0.04790    0.51985
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.12410   10.06200   0.06210    0.61717
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.67800    8.62480   0.05320    0.61683
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.71910    9.71320   0.00590    0.06074
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.23740    9.23180   0.00560    0.06066
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.89800    9.88240   0.01560    0.15786
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.41230    9.39750   0.01480    0.15749
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.42890    9.42350   0.00540    0.05730
元大新興亞洲基金                                                   10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.85100    8.83250   0.01850    0.20945
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.51470    8.49690   0.01780    0.20949
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.12290    9.09510   0.02780    0.30566
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.78000    8.75320   0.02680    0.30617
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11680   15.11660   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.67000   32.60000   0.07000    0.21472
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.75000    8.69000   0.06000    0.69045
元大實質多重資產基金-美元                                           7.97300    7.91800   0.05500    0.69462
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.44000    8.37000   0.07000    0.83632
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.76000   16.02000  -0.26000   -1.62297
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.60000   12.22000   0.38000    3.10966
元大摩臺基金                                                       35.74000   35.56000   0.18000    0.50619
元大標普500基金                                                    25.19000   25.34000  -0.15000   -0.59195
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.66000   13.51000   0.15000    1.11029
元大標普500單日正向2倍基金                                         30.82000   31.47000  -0.65000   -2.06546
元大標智滬深300基金                                                15.38000   15.12000   0.26000    1.71958
元大歐洲50基金                                                     23.05000   23.17000  -0.12000   -0.51791
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.58480    9.52200   0.06280    0.65953
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21310   10.21280   0.00030    0.00294
元大績效基金                                                       43.43000   43.21000   0.22000    0.50914
元大韓國KOSPI200基金                                               20.49000   20.24000   0.25000    1.23518
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.93000   13.93000   0.00000    0.00000
日盛上選基金                                                       28.90000   28.75000   0.15000    0.52174
日盛小而美基金                                                     15.75000   15.68000   0.07000    0.44643
日盛中國內需動力基金                                                8.60000    8.67000  -0.07000   -0.80738
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.58630   11.61990  -0.03360   -0.28916
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.61780    9.64570  -0.02790   -0.28925
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.55040   11.58290  -0.03250   -0.28059
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.58300    9.60990  -0.02690   -0.27992
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.46550   10.48970  -0.02420   -0.23070
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.66710    8.68710  -0.02000   -0.23023
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.18000    9.28000  -0.10000   -1.07759
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.65000    8.74000  -0.09000   -1.02975
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.97000    9.05000  -0.08000   -0.88398
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.77000    9.82000  -0.05000   -0.50916
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.54000    9.59000  -0.05000   -0.52138
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
日盛日盛基金                                                       11.91000   11.83000   0.08000    0.67625
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                  9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.95420    9.97930  -0.02510   -0.25152
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.25270    9.27600  -0.02330   -0.25119
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.77330    9.79430  -0.02100   -0.21441
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.08570    9.10520  -0.01950   -0.21416
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38510    2.39060  -0.00550   -0.23007
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.63820    1.64200  -0.00380   -0.23143
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35890    0.35970  -0.00080   -0.22241
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24730    0.24790  -0.00060   -0.24203
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.91630   11.93590  -0.01960   -0.16421
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.07730    8.09060  -0.01330   -0.16439
日盛亞洲機會基金                                                    6.23000    6.24000  -0.01000   -0.16026
日盛首選基金                                                       14.92000   14.87000   0.05000    0.33625
日盛高科技基金                                                     15.67000   15.57000   0.10000    0.64226
日盛貨幣市場基金                                                   14.78490   14.78470   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.85000   34.62000   0.23000    0.66436
日盛精選五虎基金                                                   33.09000   32.87000   0.22000    0.66930
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49910   13.49890   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 25.30000   25.11000   0.19000    0.75667
台新MSCI中國基金                                                   18.42000   18.41000   0.01000    0.05432
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.26000   19.39000  -0.13000   -0.67045
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.45000   18.23000   0.22000    1.20680
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17630   14.17610   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.51290   10.51900  -0.00610   -0.05799
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.48840   10.49000  -0.00160   -0.01525
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10100   10.09270   0.00830    0.08224
台新中國通基金                                                     36.04000   35.80000   0.24000    0.67039
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42940    0.43410  -0.00470   -1.08270
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.26300   13.39400  -0.13100   -0.97805
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28660    0.29060  -0.00400   -1.37646
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.87000    8.99000  -0.12000   -1.33482
台新主流基金                                                       20.10000   20.04000   0.06000    0.29940
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.17000   20.19000  -0.02000   -0.09906
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65630    0.65760  -0.00130   -0.19769
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.89000   14.90000  -0.01000   -0.06711
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48320    0.48420  -0.00100   -0.20653
台新台灣中小基金                                                   28.46000   28.26000   0.20000    0.70771
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.71380    9.72070  -0.00690   -0.07098
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.91120    8.91040   0.00080    0.00898
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.41000    8.40000   0.01000    0.11905
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.01610   10.01520   0.00090    0.00899
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.79550    9.80800  -0.01250   -0.12745
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.64310   10.65680  -0.01370   -0.12856
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
台新印度基金                                                       13.65000   13.58000   0.07000    0.51546
台新亞美短期債券基金                                               10.87930   10.87210   0.00720    0.06622
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.36680    8.37520  -0.00840   -0.10030
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27600    0.27650  -0.00050   -0.18083
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.74420   11.75600  -0.01180   -0.10037
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38200    0.38280  -0.00080   -0.20899
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10040   11.10030   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.83600   27.77370   0.06230    0.22431
台新智慧生活基金-美元                                               9.27560    9.30040  -0.02480   -0.26666
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.14870    8.17570  -0.02700   -0.33025
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.35490    8.37430  -0.01940   -0.23166
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.84740    8.87660  -0.02920   -0.32895
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.08010    9.10120  -0.02110   -0.23184
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.43930   10.41860   0.02070    0.19868
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33260    0.33230   0.00030    0.09028
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.71380    7.69840   0.01540    0.20004
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25890    0.25860   0.00030    0.11601
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.26000    5.25000   0.01000    0.19048
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.31000   20.31000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.13000   14.11000   0.02000    0.14174
未來資產亞洲新富基金                                               17.92000   17.87000   0.05000    0.27980
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57870   12.57850   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.16880   11.16790   0.00090    0.00806
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.87400    9.86150   0.01250    0.12676
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11280    9.11470  -0.00190   -0.02085
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42950   10.43170  -0.00220   -0.02109
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.63920    7.63410   0.00510    0.06681
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.80380    8.79820   0.00560    0.06365
永豐中小基金                                                       46.63000   46.44000   0.19000    0.40913
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.70510    1.70910  -0.00400   -0.23404
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.27920    2.28450  -0.00530   -0.23200
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.70060    7.70950  -0.00890   -0.11544
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                               9.98700    9.99860  -0.01160   -0.11602
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.16000    4.17000  -0.01000   -0.23981
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.54000   18.58000  -0.04000   -0.21529
永豐主流品牌基金                                                   16.45000   16.42000   0.03000    0.18270
永豐永豐基金                                                       31.00000   30.92000   0.08000    0.25873
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.27140    9.27860  -0.00720   -0.07760
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.41720    9.42430  -0.00710   -0.07534
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.18510    9.18930  -0.00420   -0.04571
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.33030    9.33450  -0.00420   -0.04499
永豐亞洲民生消費基金                                               10.39000   10.44000  -0.05000   -0.47893
永豐南非幣2021保本基金                                             13.21200   13.19360   0.01840    0.13946
永豐高科技基金                                                     20.39000   20.36000   0.03000    0.14735
永豐貨幣市場基金                                                   13.89570   13.89550   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11070    2.11500  -0.00430   -0.20331
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51520    2.52040  -0.00520   -0.20632
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.67030    7.67680  -0.00650   -0.08467
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.38240   10.39130  -0.00890   -0.08565
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.89090    6.89710  -0.00620   -0.08989
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.70010   10.70980  -0.00970   -0.09057
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.01000    9.09000  -0.08000   -0.88009
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.04000    7.10000  -0.06000   -0.84507
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.24000   16.36000  -0.12000   -0.73350
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.98000   48.79000   0.19000    0.38942
永豐領航科技基金                                                   33.68000   33.50000   0.18000    0.53731
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.32000    9.38000  -0.06000   -0.63966
永豐趨勢平衡基金                                                   36.75000   36.54000   0.21000    0.57471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.66140   11.66030   0.00110    0.00943
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.39590    9.40590  -0.01000   -0.10632
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.73630    9.74670  -0.01040   -0.10670
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.41650    9.42440  -0.00790   -0.08382
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.64790    9.65600  -0.00810   -0.08389
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.41540    9.42630  -0.01090   -0.11563
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87990    9.89130  -0.01140   -0.11525
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.39320    9.40220  -0.00900   -0.09572
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.70550    9.71480  -0.00930   -0.09573
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.94000    8.97000  -0.03000   -0.33445
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.55000    9.59000  -0.04000   -0.41710
兆豐國際中小基金                                                   13.15000   13.12000   0.03000    0.22866
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.02000   13.16000  -0.14000   -1.06383
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.06000   17.22000  -0.16000   -0.92915
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.92000   17.10000  -0.18000   -1.05263
兆豐國際生命科學基金                                               14.86000   15.08000  -0.22000   -1.45889
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.98140   10.00550  -0.02410   -0.24087
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.18480   10.21580  -0.03100   -0.30345
兆豐國際全球基金                                                   29.51000   29.77000  -0.26000   -0.87336
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.32020   10.31960   0.00060    0.00581
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.11400   10.14190  -0.02790   -0.27510
兆豐國際國民基金                                                   19.69000   19.56000   0.13000    0.66462
兆豐國際第一基金                                                   11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.82490    9.85260  -0.02770   -0.28114
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.73750    7.75920  -0.02170   -0.27967
兆豐國際萬全基金                                                   18.55000   18.53000   0.02000    0.10793
兆豐國際電子基金                                                   22.20000   22.10000   0.10000    0.45249
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.55000   20.51000   0.04000    0.19503
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.58000   17.68000  -0.10000   -0.56561
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.59000   30.55000   0.04000    0.13093
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51490   12.51470   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.84510    9.85760  -0.01250   -0.12681
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.79200    9.80330  -0.01130   -0.11527
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.82840    9.83900  -0.01060   -0.10773
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.84660    9.85920  -0.01260   -0.12780
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.79910    9.81040  -0.01130   -0.11518
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.82750    9.83800  -0.01050   -0.10673
合庫台灣基金                                                        9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.95660   10.98490  -0.02830   -0.25763
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.79270   11.83150  -0.03880   -0.32794
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.55820   10.59220  -0.03400   -0.32099
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.31210   11.34840  -0.03630   -0.31987
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.90280    7.92320  -0.02040   -0.25747
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.17300    9.20350  -0.03050   -0.33140
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.76740    8.79560  -0.02820   -0.32061
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.65150    8.67920  -0.02770   -0.31915
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.00040    9.02940  -0.02900   -0.32117
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.25000   10.30000  -0.05000   -0.48544
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.97000   11.03000  -0.06000   -0.54397
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.35000    9.40000  -0.05000   -0.53191
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
合庫全球新興市場基金                                                8.64000    8.63000   0.01000    0.11587
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
合庫貨幣市場基金                                                   10.13980   10.13970   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.28500    9.30020  -0.01520   -0.16344
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.53640    9.55200  -0.01560   -0.16332
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.84160    9.85320  -0.01160   -0.11773
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.24780   11.26720  -0.01940   -0.17218
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.52970   13.55260  -0.02290   -0.16897
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.47930    8.49310  -0.01380   -0.16248
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.16580    9.18080  -0.01500   -0.16338
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.64200    7.65100  -0.00900   -0.11763
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.46500    8.47980  -0.01480   -0.17453
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.90970    9.92650  -0.01680   -0.16924
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
安本標準兩岸價值基金                                                9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.05160   11.05070   0.00090    0.00814
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.86600    9.86480   0.00120    0.01216
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.75050    9.73990   0.01060    0.10883
安聯中國東協基金                                                   14.37000   14.40000  -0.03000   -0.20833
安聯中國策略基金-美元                                               9.45000    9.57000  -0.12000   -1.25392
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.27000   12.42000  -0.15000   -1.20773
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.95000   12.02000  -0.07000   -0.58236
安聯中華新思路基金-美元                                            11.01000   11.07000  -0.06000   -0.54201
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
安聯台灣大壩基金                                                   24.56000   24.49000   0.07000    0.28583
安聯台灣科技基金                                                   38.93000   38.88000   0.05000    0.12860
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50410   12.50400   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   26.59000   26.51000   0.08000    0.30177
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.03710   10.04890  -0.01180   -0.11743
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.88590   14.90230  -0.01640   -0.11005
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.46150    9.47200  -0.01050   -0.11085
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.26400   12.28000  -0.01600   -0.13029
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.04320   10.05680  -0.01360   -0.13523
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.08600   12.10340  -0.01740   -0.14376
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.28870    9.30110  -0.01240   -0.13332
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.14780    9.16020  -0.01240   -0.13537
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.80140    8.81400  -0.01260   -0.14295
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86000   10.89000  -0.03000   -0.27548
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.78000   10.81000  -0.03000   -0.27752
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.96130   11.98160  -0.02030   -0.16943
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.84940   10.86790  -0.01850   -0.17023
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.50990   10.52770  -0.01780   -0.16908
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.69420    8.70750  -0.01330   -0.15274
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.48830    8.50260  -0.01430   -0.16818
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.19670    8.21050  -0.01380   -0.16808
安聯全球人口趨勢基金                                               11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.80000    8.98000  -0.18000   -2.00445
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.21000   33.85000  -0.64000   -1.89069
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.90000    7.92000  -0.02000   -0.25253
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92100   11.91610   0.00490    0.04112
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27630   10.27210   0.00420    0.04089
安聯全球新興市場基金                                               16.02000   16.11000  -0.09000   -0.55866
安聯全球農金趨勢基金                                                9.42000    9.62000  -0.20000   -2.07900
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.22000    8.26000  -0.04000   -0.48426
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.61000    9.66000  -0.05000   -0.51760
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.52000    9.57000  -0.05000   -0.52247
安聯亞洲動態策略基金                                               20.43000   20.52000  -0.09000   -0.43860
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.10280   10.10210   0.00070    0.00693
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.80630    9.80560   0.00070    0.00714
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.65090   81.87510  -0.22420   -0.27383
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.05650   12.08730  -0.03080   -0.25481
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.31380   63.48650  -0.17270   -0.27203
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.27370    9.29740  -0.02370   -0.25491
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58140    2.58180  -0.00040   -0.01549
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.35580   10.34950   0.00630    0.06087
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19360    2.19430  -0.00070   -0.03190
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.56350    8.55720   0.00630    0.07362
宏利台灣動力基金                                                   27.22000   27.15000   0.07000    0.25783
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.66400    9.67900  -0.01500   -0.15497
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.50380    9.50880  -0.00500   -0.05258
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.52240    7.53410  -0.01170   -0.15529
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.51360    7.51970  -0.00610   -0.08112
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.45000   10.52000  -0.07000   -0.66540
宏利全球債券組合基金                                               12.85120   12.87310  -0.02190   -0.17012
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77280    2.77120   0.00160    0.05774
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.63380   11.62470   0.00910    0.07828
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.56110    8.55460   0.00650    0.07598
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43610    2.43600   0.00010    0.00411
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.84300   10.82550   0.01750    0.16166
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.13270    3.11510   0.01760    0.56499
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50570    0.50300   0.00270    0.53678
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.62000   14.54000   0.08000    0.55021
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.67220   11.71180  -0.03960   -0.33812
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.32800   10.36430  -0.03630   -0.35024
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.99920   10.03000  -0.03080   -0.30708
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.68080    8.71070  -0.02990   -0.34326
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.29730    8.32550  -0.02820   -0.33872
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.20650    8.23200  -0.02550   -0.30977
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.15660    8.18460  -0.02800   -0.34211
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.74020    2.74710  -0.00690   -0.25117
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39710    0.39800  -0.00090   -0.22613
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.05210   12.07790  -0.02580   -0.21361
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90300    0.90530  -0.00230   -0.25406
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.21020    7.22580  -0.01560   -0.21589
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.99800    2.00310  -0.00510   -0.25461
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28730    0.28810  -0.00080   -0.27768
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.81720    8.83620  -0.01900   -0.21502
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31920    0.32000  -0.00080   -0.25000
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65210   13.65200   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.32000    2.33000  -0.01000   -0.42918
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
宏利臺灣股息收益基金                                               23.39000   23.40000  -0.01000   -0.04274
宏利澳幣保本基金                                                   12.24580   12.24120   0.00460    0.03758
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.25000   11.28000  -0.03000   -0.26596
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.90180    9.93990  -0.03810   -0.38330
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.08760    9.11880  -0.03120   -0.34215
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.57350    8.59470  -0.02120   -0.24666
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.35710   10.38260  -0.02550   -0.24560
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
貝萊德新台幣基金                                                   12.94140   12.94130   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.20000   23.13000   0.07000    0.30264
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28670   11.28380   0.00290    0.02570
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.86760    9.85220   0.01540    0.15631
保德信大中華基金-人民幣                                             8.80000    8.86000  -0.06000   -0.67720
保德信大中華基金-美元                                               8.60000    8.65000  -0.05000   -0.57803
保德信大中華基金-新台幣                                            25.66000   25.80000  -0.14000   -0.54264
保德信中小型股基金                                                 37.56000   37.55000   0.01000    0.02663
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.15000    8.22000  -0.07000   -0.85158
保德信中國中小基金-美元                                             7.78000    7.84000  -0.06000   -0.76531
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.53000    7.58000  -0.05000   -0.65963
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.84860    8.87270  -0.02410   -0.27162
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.93030    8.95410  -0.02380   -0.26580
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.98050    9.00700  -0.02650   -0.29422
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.74530    9.77400  -0.02870   -0.29364
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.13000    8.21000  -0.08000   -0.97442
保德信中國品牌基金-美元                                             8.15000    8.23000  -0.08000   -0.97205
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.81000    8.89000  -0.08000   -0.89989
保德信台商全方位基金                                               30.81000   30.78000   0.03000    0.09747
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          26.96000   27.04000  -0.08000   -0.29586
保德信全球消費商機基金                                             17.76000   17.80000  -0.04000   -0.22472
保德信全球基礎建設基金                                             11.97000   11.98000  -0.01000   -0.08347
保德信全球資源基金                                                  7.35000    7.35000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.78000    9.90000  -0.12000   -1.21212
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.51000   32.87000  -0.36000   -1.09522
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.06400   10.03220   0.03180    0.31698
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.06400   10.03220   0.03180    0.31698
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.06790   10.02640   0.04150    0.41391
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.06790   10.02640   0.04150    0.41391
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.47850    9.48630  -0.00780   -0.08222
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.33760   10.34600  -0.00840   -0.08119
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.02640    9.02490   0.00150    0.01662
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.82880    9.82730   0.00150    0.01526
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.00850    8.01490  -0.00640   -0.07985
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.65000   10.65850  -0.00850   -0.07975
保德信亞太基金                                                     19.43000   19.49000  -0.06000   -0.30785
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.32250    8.32090   0.00160    0.01923
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.11910   11.11700   0.00210    0.01889
保德信店頭市場基金                                                 26.83000   26.74000   0.09000    0.33657
保德信拉丁美洲基金                                                  6.83000    6.76000   0.07000    1.03550
保德信金平衡基金                                                   28.11000   28.06000   0.05000    0.17819
保德信金滿意基金                                                   37.58000   37.48000   0.10000    0.26681
保德信科技島基金                                                   22.69000   22.68000   0.01000    0.04409
保德信高成長基金                                                   84.74000   84.61000   0.13000    0.15365
保德信第一基金                                                     22.66000   22.61000   0.05000    0.22114
保德信貨幣市場基金                                                 15.78470   15.78450   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.15270   10.16190  -0.00920   -0.09053
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.35270   10.35200   0.00070    0.00676
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.40750   10.40930  -0.00180   -0.01729
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.93670    9.92880   0.00790    0.07957
保德信新世紀基金                                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.88070    7.88790  -0.00720   -0.09128
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.77100   10.78080  -0.00980   -0.09090
保德信新興趨勢組合基金                                             10.28000   10.21000   0.07000    0.68560
保德信瑞騰基金                                                     15.55280   15.55250   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                                  9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68750    9.68720   0.00030    0.00310
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99560    9.99520   0.00040    0.00400
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.65060    9.64580   0.00480    0.04976
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.81080    9.80620   0.00460    0.04691
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.73810    9.74380  -0.00570   -0.05850
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.89160    9.89750  -0.00590   -0.05961
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.60810    9.61260  -0.00450   -0.04681
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.72980    9.73440  -0.00460   -0.04726
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.03710   10.03620   0.00090    0.00897
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.00360   10.01340  -0.00980   -0.09787
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.00250   10.01240  -0.00990   -0.09888
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.91080    9.92010  -0.00930   -0.09375
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.91080    9.92010  -0.00930   -0.09375
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.91070    9.91890  -0.00820   -0.08267
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.10730   10.11630  -0.00900   -0.08897
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.80160    9.80820  -0.00660   -0.06729
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.89710    9.90380  -0.00670   -0.06765
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.53940    9.55160  -0.01220   -0.12773
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.36580    9.37680  -0.01100   -0.11731
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.96760    9.97940  -0.01180   -0.11824
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.96350    9.97530  -0.01180   -0.11829
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.06220   10.06930  -0.00710   -0.07051
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.13950   10.14570  -0.00620   -0.06111
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.95480    9.96620  -0.01140   -0.11439
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.95520    9.96670  -0.01150   -0.11538
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92210    1.92500  -0.00290   -0.15065
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65820    2.66230  -0.00410   -0.15400
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28670    0.28710  -0.00040   -0.13932
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.42980    0.43030  -0.00050   -0.11620
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.21420    8.21970  -0.00550   -0.06691
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.55910   11.56640  -0.00730   -0.06311
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.38340    9.38610  -0.00270   -0.02877
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.59540   11.59860  -0.00320   -0.02759
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.41440    8.41400   0.00040    0.00475
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.44300   10.44250   0.00050    0.00479
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.11590   10.12250  -0.00660   -0.06520
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.03810   10.03990  -0.00180   -0.01793
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05610   10.05760  -0.00150   -0.01491
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.69320   10.69480  -0.00160   -0.01496
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.98440    9.98140   0.00300    0.03006
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70310    9.70290   0.00020    0.00206
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08620   10.08600   0.00020    0.00198
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.71040    9.70530   0.00510    0.05255
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.94850    9.94350   0.00500    0.05028
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.40800   10.43910  -0.03110   -0.29792
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.05410    6.06330  -0.00920   -0.15173
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.57590   10.59190  -0.01600   -0.15106
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65460   11.65460   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.41000   16.39000   0.02000    0.12203
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3757.61000 3751.26000   6.35000    0.16928
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.88140    9.89330  -0.01190   -0.12028
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.83480   10.85530  -0.02050   -0.18885
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.08650   10.10610  -0.01960   -0.19394
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.71370    8.72430  -0.01060   -0.12150
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.06330    9.08040  -0.01710   -0.18832
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.90030    8.91760  -0.01730   -0.19400
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.99190   10.00390  -0.01200   -0.11995
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.46450   10.48430  -0.01980   -0.18885
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.41730   10.43760  -0.02030   -0.19449
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.17000    6.19000  -0.02000   -0.32310
柏瑞巨人基金                                                       11.55000   11.53000   0.02000    0.17346
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66440   13.66420   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.21000   15.14000   0.07000    0.46235
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.33680   13.36120  -0.02440   -0.18262
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.72970   11.75650  -0.02680   -0.22796
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.30730   12.33640  -0.02910   -0.23589
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.58620    8.60190  -0.01570   -0.18252
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.61370    6.62570  -0.01200   -0.18111
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.51950    8.53900  -0.01950   -0.22836
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.27310    8.29050  -0.01740   -0.20988
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.46880   10.49350  -0.02470   -0.23538
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.14500    8.16370  -0.01870   -0.22906
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.90370   11.93090  -0.02720   -0.22798
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.55400   11.57510  -0.02110   -0.18229
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.84940   11.87440  -0.02500   -0.21054
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.20350   11.23000  -0.02650   -0.23598
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.76510    8.78110  -0.01600   -0.18221
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.52010    9.54180  -0.02170   -0.22742
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.45560    9.47550  -0.01990   -0.21002
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.31000    9.33200  -0.02200   -0.23575
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.18950    9.21060  -0.02110   -0.22908
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.10360   10.13140  -0.02780   -0.27439
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.98460   10.01680  -0.03220   -0.32146
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.84180    9.87410  -0.03230   -0.32712
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.91820    9.95040  -0.03220   -0.32361
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.71340    9.74020  -0.02680   -0.27515
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.49270    9.52330  -0.03060   -0.32132
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.45480    9.48580  -0.03100   -0.32680
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.53170    9.56260  -0.03090   -0.32313
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.08460   10.11240  -0.02780   -0.27491
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.98460   10.01680  -0.03220   -0.32146
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.84190    9.87420  -0.03230   -0.32712
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.91830    9.95040  -0.03210   -0.32260
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.71340    9.74010  -0.02670   -0.27412
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.49290    9.52350  -0.03060   -0.32131
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.45480    9.48580  -0.03100   -0.32680
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.53190    9.56280  -0.03090   -0.32313
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.59880   10.61940  -0.02060   -0.19398
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.81220   11.83990  -0.02770   -0.23395
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.18210   11.20850  -0.02640   -0.23554
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.84130    8.85850  -0.01720   -0.19416
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.52040    9.54270  -0.02230   -0.23369
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.38330    9.40550  -0.02220   -0.23603
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.31330   10.33340  -0.02010   -0.19451
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              10.99860   11.02440  -0.02580   -0.23403
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.80310   10.82860  -0.02550   -0.23549
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.84150    8.85870  -0.01720   -0.19416
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.52080    9.54310  -0.02230   -0.23368
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.38380    9.40590  -0.02210   -0.23496
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.94000   11.98000  -0.04000   -0.33389
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.69000   12.75000  -0.06000   -0.47059
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.32000    8.35000  -0.03000   -0.35928
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.82000    7.84000  -0.02000   -0.25510
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.61000    8.64000  -0.03000   -0.34722
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.53000   10.58000  -0.05000   -0.47259
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.94000   11.97000  -0.03000   -0.25063
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.11000   12.13000  -0.02000   -0.16488
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.48000    9.35000   0.13000    1.39037
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.27470   11.27330   0.00140    0.01242
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.32130    7.32030   0.00100    0.01366
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.31380   11.31450  -0.00070   -0.00619
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.99390   10.99870  -0.00480   -0.04364
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.09810   10.10300  -0.00490   -0.04850
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.18160    8.18210  -0.00050   -0.00611
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.18140    9.18540  -0.00400   -0.04355
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.21720    9.22160  -0.00440   -0.04771
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.57560   10.58020  -0.00460   -0.04348
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.93540    9.93600  -0.00060   -0.00604
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.08110   10.08600  -0.00490   -0.04858
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.51180    9.51590  -0.00410   -0.04309
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.84020    8.84070  -0.00050   -0.00566
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.76360    8.76400  -0.00040   -0.00456
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.24120    9.24560  -0.00440   -0.04759
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.75520   11.75880  -0.00360   -0.03062
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.22880   11.23730  -0.00850   -0.07564
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.63790   10.64650  -0.00860   -0.08078
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.89380    6.89600  -0.00220   -0.03190
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.60610    8.61260  -0.00650   -0.07547
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.19990    9.20740  -0.00750   -0.08146
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.10510   10.10820  -0.00310   -0.03067
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.65480   10.66350  -0.00870   -0.08159
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.31580    9.32290  -0.00710   -0.07616
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.79250    8.79530  -0.00280   -0.03184
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.39610    9.40370  -0.00760   -0.08082
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.10720   11.10660   0.00060    0.00540
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.70440   11.70850  -0.00410   -0.03502
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.70530   10.70930  -0.00400   -0.03735
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.96280    8.96230   0.00050    0.00558
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.48390    9.48720  -0.00330   -0.03478
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.48000    9.48360  -0.00360   -0.03796
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.03200   11.03590  -0.00390   -0.03534
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.91000    9.90950   0.00050    0.00505
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.20070   10.20460  -0.00390   -0.03822
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.37530    9.37490   0.00040    0.00427
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.11540    9.11500   0.00040    0.00439
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.70310    9.70650  -0.00340   -0.03503
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.24320    9.24670  -0.00350   -0.03785
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.30000   17.30000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.91000   15.91000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.69900   12.70970  -0.01070   -0.08419
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.09240   10.11100  -0.01860   -0.18396
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.06660   11.08970  -0.02310   -0.20830
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.66740   11.68800  -0.02060   -0.17625
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.56100   10.58310  -0.02210   -0.20882
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.07070    9.08750  -0.01680   -0.18487
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.62720    9.64720  -0.02000   -0.20731
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.50280    9.51960  -0.01680   -0.17648
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.51910    9.53900  -0.01990   -0.20862
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.20190    9.21890  -0.01700   -0.18440
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.43440    9.45400  -0.01960   -0.20732
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.18700   11.20680  -0.01980   -0.17668
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.46370    9.48350  -0.01980   -0.20878
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.42000   14.66000  -0.24000   -1.63711
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.99000   23.26000   0.73000    3.13844
國泰大中華基金                                                     16.73000   16.72000   0.01000    0.05981
國泰小龍基金                                                       13.32000   13.37000  -0.05000   -0.37397
國泰中小成長基金                                                   35.78000   35.90000  -0.12000   -0.33426
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.77050    3.80130  -0.03080   -0.81025
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.80000   16.91000  -0.11000   -0.65050
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.63070    0.63560  -0.00490   -0.77093
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.59330    0.59780  -0.00450   -0.75276
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19700    2.19910  -0.00210   -0.09549
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.56870    9.56740   0.00130    0.01359
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.99670    7.99560   0.00110    0.01376
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31210    0.31230  -0.00020   -0.06404
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.58790   11.58690   0.00100    0.00863
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66490    1.66410   0.00080    0.04807
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.94000    9.91800   0.02200    0.22182
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32660    0.32620   0.00040    0.12262
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.90890    3.93620  -0.02730   -0.69356
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.41000   17.50000  -0.09000   -0.51429
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.55810    0.56180  -0.00370   -0.65860
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.91010    2.92230  -0.01220   -0.41748
國泰中港台基金台幣級別                                             12.97000   13.00000  -0.03000   -0.23077
國泰中港台基金美元級別                                              0.42070    0.42220  -0.00150   -0.35528
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.88000   26.93000  -0.05000   -0.18567
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.73000   12.73000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.83000   33.84000  -0.01000   -0.02955
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.35870   10.36820  -0.00950   -0.09163
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.12090   10.13010  -0.00920   -0.09082
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.14450   10.15380  -0.00930   -0.09159
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33460    0.33520  -0.00060   -0.17900
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32670    0.32730  -0.00060   -0.18332
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32740    0.32800  -0.00060   -0.18293
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42190   12.42180   0.00010    0.00081
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.40120    2.41010  -0.00890   -0.36928
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34610    0.34730  -0.00120   -0.34552
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48090    0.48340  -0.00250   -0.51717
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.62000   12.66000  -0.04000   -0.31596
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43390    0.43560  -0.00170   -0.39027
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.27000    5.32000  -0.05000   -0.93985
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16780    0.16940  -0.00160   -0.94451
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39560    0.39670  -0.00110   -0.27729
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35590    0.35680  -0.00090   -0.25224
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42050    0.42160  -0.00110   -0.26091
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49450    0.49680  -0.00230   -0.46296
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.67000   20.75000  -0.08000   -0.38554
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.59000   21.55000   0.04000    0.18561
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.37850    2.38310  -0.00460   -0.19303
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.61750   10.62500  -0.00750   -0.07059
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.42930    9.43600  -0.00670   -0.07100
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34370    0.34420  -0.00050   -0.14526
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30530    0.30570  -0.00040   -0.13085
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47450    0.47610  -0.00160   -0.33606
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.35960    0.35910   0.00050    0.13924
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.44000   17.45000  -0.01000   -0.05731
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.56380    0.56470  -0.00090   -0.15938
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.39000   17.40000  -0.01000   -0.05747
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.77950    0.78220  -0.00270   -0.34518
國泰科技生化基金                                                   27.47000   27.49000  -0.02000   -0.07275
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.03000   27.23000  -0.20000   -0.73448
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.51000   13.36000   0.15000    1.12275
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.76370   37.64200   0.12170    0.32331
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.39780   20.43840  -0.04060   -0.19865
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.51740   17.44430   0.07310    0.41905
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.25080   38.45730  -0.20650   -0.53696
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.76570   39.77960  -0.01390   -0.03494
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.70130   42.83360  -0.13230   -0.30887
國泰紐幣2021保本基金                                               12.23030   12.23310  -0.00280   -0.02289
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.51940   12.52300  -0.00360   -0.02875
國泰紐幣保本基金                                                   12.51210   12.51540  -0.00330   -0.02637
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.55000   18.62000  -0.07000   -0.37594
國泰國泰基金台幣級別                                               18.55000   18.62000  -0.07000   -0.37594
國泰富時中國A50基金                                                17.64000   17.47000   0.17000    0.97310
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33240    0.33260  -0.00020   -0.06013
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46870    0.46990  -0.00120   -0.25537
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.47470   10.47330   0.00140    0.01337
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.40340    7.40240   0.00100    0.01351
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35440    0.35470  -0.00030   -0.08458
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23930    0.23950  -0.00020   -0.08351
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.19370    2.20710  -0.01340   -0.60713
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.73520    9.78080  -0.04560   -0.46622
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31380    0.31560  -0.00180   -0.57034
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.65810   40.43170   0.22640    0.55996
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.92000   17.72000   0.20000    1.12867
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.28000   11.29000  -0.01000   -0.08857
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36490    0.36550  -0.00060   -0.16416
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.27520    2.27880  -0.00360   -0.15798
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.47320    1.47560  -0.00240   -0.16265
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33800    0.33840  -0.00040   -0.11820
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33430    0.33500  -0.00070   -0.20896
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22100    0.22130  -0.00030   -0.13556
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.34210   10.35260  -0.01050   -0.10142
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.57110    6.57780  -0.00670   -0.10186
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.96000   15.05000  -0.09000   -0.59801
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.76000   29.41000   0.35000    1.19007
國泰價值卓越基金                                                   12.48000   12.45000   0.03000    0.24096
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.75000    9.82000  -0.07000   -0.71283
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.33120    0.33400  -0.00280   -0.83832
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.65680   38.58720   0.06960    0.18037
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.07000   19.14000  -0.07000   -0.36573
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.20000   18.23000  -0.03000   -0.16456
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.46000   17.32000   0.14000    0.80831
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.99220   12.00100  -0.00880   -0.07333
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39400    0.39440  -0.00040   -0.10142
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.00060   10.01960  -0.01900   -0.18963
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.97110    9.98300  -0.01190   -0.11920
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.96590    9.96820  -0.00230   -0.02307
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.00030   10.01930  -0.01900   -0.18963
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.97080    9.98270  -0.01190   -0.11921
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.96590    9.96820  -0.00230   -0.02307
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.25650   11.25550   0.00100    0.00888
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80260    9.79050   0.01210    0.12359
第一金大中華基金                                                   23.42000   23.32000   0.10000    0.42882
第一金小型精選基金                                                 29.16000   28.91000   0.25000    0.86475
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.60000   11.74000  -0.14000   -1.19250
第一金中國世紀基金-美元                                             7.17650    7.25890  -0.08240   -1.13516
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.17700    7.25940  -0.08240   -1.13508
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.46000    8.55000  -0.09000   -1.05263
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.46000    8.55000  -0.09000   -1.05263
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.53670    9.53850  -0.00180   -0.01887
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.14750    8.14040   0.00710    0.08722
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.72060   10.72260  -0.00200   -0.01865
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.27820    9.27020   0.00800    0.08630
第一金中概平衡基金                                                 22.80000   22.68000   0.12000    0.52910
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26740   15.26720   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.02800  178.02600   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.28550    9.42160  -0.13610   -1.44455
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.28550    9.42170  -0.13620   -1.44560
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.48000    9.61000  -0.13000   -1.35276
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.48000    9.61000  -0.13000   -1.35276
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 12.87540   12.98210  -0.10670   -0.82190
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               12.87610   12.98280  -0.10670   -0.82186
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.40000   12.49000  -0.09000   -0.72058
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.41000   12.50000  -0.09000   -0.72000
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.50800    9.52300  -0.01500   -0.15751
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.51020    9.52530  -0.01510   -0.15853
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.17940    9.18950  -0.01010   -0.10991
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.20330    9.21340  -0.01010   -0.10962
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.07160   10.08760  -0.01600   -0.15861
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.73900    9.74970  -0.01070   -0.10975
第一金全球大趨勢基金                                               21.90000   21.99000  -0.09000   -0.40928
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.04880    8.04570   0.00310    0.03853
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.69410    5.69190   0.00220    0.03865
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.37570    9.40880  -0.03310   -0.35180
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.37690    9.41010  -0.03320   -0.35281
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.85600    9.89090  -0.03490   -0.35285
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.85740    9.89230  -0.03490   -0.35280
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.29860    8.31900  -0.02040   -0.24522
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.90700    9.93140  -0.02440   -0.24569
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.36230    9.39410  -0.03180   -0.33851
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.36120    9.40520  -0.04400   -0.46783
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.70820    7.73180  -0.02360   -0.30523
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.70710    7.73070  -0.02360   -0.30528
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.55030    8.57390  -0.02360   -0.27525
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.55090    8.57450  -0.02360   -0.27523
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.03990   11.07750  -0.03760   -0.33943
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.04080   11.07840  -0.03760   -0.33940
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.81880    9.84880  -0.03000   -0.30461
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.51950   14.55950  -0.04000   -0.27473
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.60650   12.64220  -0.03570   -0.28239
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.62250   12.65820  -0.03570   -0.28203
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            11.93000   11.95000  -0.02000   -0.16736
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          11.96000   11.98000  -0.02000   -0.16694
第一金亞洲科技基金                                                 16.97000   16.96000   0.01000    0.05896
第一金亞洲新興市場基金                                             12.34000   12.39000  -0.05000   -0.40355
第一金店頭市場基金                                                  7.58000    7.53000   0.05000    0.66401
第一金創新趨勢基金                                                 19.32000   19.21000   0.11000    0.57262
第一金電子基金                                                     28.51000   28.39000   0.12000    0.42268
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.89000   17.89000   0.00000    0.00000
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.72000   20.85000  -0.13000   -0.62350
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.15000    7.21000  -0.06000   -0.83218
統一大中華中小基金(美元)                                            6.47000    6.52000  -0.05000   -0.76687
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.59000    9.66000  -0.07000   -0.72464
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.09000    9.14000  -0.05000   -0.54705
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.39000    9.43000  -0.04000   -0.42418
統一大滿貫基金-A類型                                               28.88000   28.81000   0.07000    0.24297
統一大滿貫基金-I類型                                               28.88000   28.81000   0.07000    0.24297
統一大龍印基金                                                     12.77000   12.81000  -0.04000   -0.31226
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.24000    8.33000  -0.09000   -1.08043
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.46000    7.54000  -0.08000   -1.06101
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.50000    8.58000  -0.08000   -0.93240
統一中小基金                                                       21.19000   21.16000   0.03000    0.14178
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.63050    9.65040  -0.01990   -0.20621
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.88370    8.90060  -0.01690   -0.18987
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.62330    8.63540  -0.01210   -0.14012
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.60900   11.63300  -0.02400   -0.20631
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.64580   10.66610  -0.02030   -0.19032
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.31990   10.33440  -0.01450   -0.14031
統一台灣動力基金                                                   14.39000   14.34000   0.05000    0.34868
統一全天候基金-A類型                                               96.36000   96.27000   0.09000    0.09349
統一全天候基金-I類型                                               96.50000   96.41000   0.09000    0.09335
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.19770    8.25190  -0.05420   -0.65682
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.83360    7.88410  -0.05050   -0.64053
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.82060    7.86710  -0.04650   -0.59107
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.57590    8.63250  -0.05660   -0.65566
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.20210    8.25490  -0.05280   -0.63962
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.18160    8.23030  -0.04870   -0.59172
統一全球債券組合基金                                               11.79710   11.81300  -0.01590   -0.13460
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.34000   14.49000  -0.15000   -1.03520
統一全球新科技基金(美元)                                           13.35000   13.48000  -0.13000   -0.96439
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.83000   12.94000  -0.11000   -0.85008
統一亞太基金                                                       22.47000   22.48000  -0.01000   -0.04448
統一亞洲大金磚基金                                                 11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
統一奔騰基金                                                       50.15000   50.01000   0.14000    0.27994
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67610   16.67590   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.98000    9.03000  -0.05000   -0.55371
統一強漢基金(美元)                                                  8.00000    8.04000  -0.04000   -0.49751
統一強漢基金(新台幣)                                               21.10000   21.18000  -0.08000   -0.37771
統一統信基金                                                       25.04000   24.97000   0.07000    0.28034
統一黑馬基金                                                       50.86000   50.73000   0.13000    0.25626
統一新亞洲科技能源基金                                             15.10000   15.08000   0.02000    0.13263
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.78020    7.78650  -0.00630   -0.08091
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.01010   10.01830  -0.00820   -0.08185
統一經建基金                                                       40.44000   40.39000   0.05000    0.12379
統一龍馬基金                                                       54.37000   54.40000  -0.03000   -0.05515
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.72000   15.74000  -0.02000   -0.12706
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.78000   40.67000   0.11000    0.27047
野村中國機會基金                                                   11.77000   11.89000  -0.12000   -1.00925
野村巴西基金                                                        5.98000    5.87000   0.11000    1.87394
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.26000   11.22000   0.04000    0.35651
野村台灣高股息基金                                                 22.74000   22.67000   0.07000    0.30878
野村台灣運籌基金                                                   31.01000   31.03000  -0.02000   -0.06445
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.38990    9.39200  -0.00210   -0.02236
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.29710    9.29810  -0.00100   -0.01075
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.36740    9.36870  -0.00130   -0.01388
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.70550    9.70760  -0.00210   -0.02163
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.53820    9.53920  -0.00100   -0.01048
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.46710    9.46850  -0.00140   -0.01479
野村平衡基金                                                       17.30000   17.29000   0.01000    0.05784
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.09000   13.10000  -0.01000   -0.07634
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
野村全球生技醫療基金                                               16.33000   16.60000  -0.27000   -1.62651
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99050    9.99390  -0.00340   -0.03402
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.92380    9.92620  -0.00240   -0.02418
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.90760    9.90980  -0.00220   -0.02220
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99050    9.99380  -0.00330   -0.03302
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.92380    9.92620  -0.00240   -0.02418
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.90770    9.90980  -0.00210   -0.02119
野村全球品牌基金                                                   25.01000   25.30000  -0.29000   -1.14625
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.49000   12.56000  -0.07000   -0.55732
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.60000   10.67000  -0.07000   -0.65604
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.88000   18.98000  -0.10000   -0.52687
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.84000   11.92000  -0.08000   -0.67114
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.95340    9.97750  -0.02410   -0.24154
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.36170   10.38550  -0.02380   -0.22917
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.24950   10.27250  -0.02300   -0.22390
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.08860    9.13300  -0.04440   -0.48615
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.86000    8.90270  -0.04270   -0.47963
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.47870    8.51500  -0.03630   -0.42631
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.93350   10.98680  -0.05330   -0.48513
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.41680   10.46700  -0.05020   -0.47960
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.03730   10.08040  -0.04310   -0.42756
野村成長基金                                                       26.22000   26.19000   0.03000    0.11455
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.22120    8.24500  -0.02380   -0.28866
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.22020    8.24310  -0.02290   -0.27781
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.40860    8.42550  -0.01690   -0.20058
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.89420    8.91990  -0.02570   -0.28812
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.77970    8.80410  -0.02440   -0.27714
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.97850    8.99660  -0.01810   -0.20119
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.91000    7.94000  -0.03000   -0.37783
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.43000   11.47000  -0.04000   -0.34874
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.07740    9.09910  -0.02170   -0.23849
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.10560    9.12640  -0.02080   -0.22791
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.23160    9.24910  -0.01750   -0.18921
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.75180    9.77480  -0.02300   -0.23530
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.67860    9.70070  -0.02210   -0.22782
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.81700    9.83550  -0.01850   -0.18809
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.25390    8.26310  -0.00920   -0.11134
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.81300    8.82580  -0.01280   -0.14503
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.67660    8.68880  -0.01220   -0.14041
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.78430   12.79850  -0.01420   -0.11095
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.87680   11.89390  -0.01710   -0.14377
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.63970    9.65320  -0.01350   -0.13985
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97760    9.98300  -0.00540   -0.05409
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96130    9.96560  -0.00430   -0.04315
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98830    9.99370  -0.00540   -0.05403
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97570    9.98120  -0.00550   -0.05510
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96000    9.96430  -0.00430   -0.04315
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00340   10.00890  -0.00550   -0.05495
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.70500    9.70880  -0.00380   -0.03914
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.68800    9.69080  -0.00280   -0.02889
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.71400    9.70800   0.00600    0.06180
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.79110    9.81900  -0.02790   -0.28414
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.89800    9.92980  -0.03180   -0.32025
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.51740    9.54690  -0.02950   -0.30900
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.07420    9.10030  -0.02610   -0.28680
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.01710   11.04870  -0.03160   -0.28601
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.77940    9.79470  -0.01530   -0.15621
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.80760   10.83210  -0.02450   -0.22618
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.28740   10.30960  -0.02220   -0.21533
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.10470   10.12090  -0.01620   -0.16006
野村泰國基金                                                       40.62000   40.80000  -0.18000   -0.44118
野村高科技基金                                                      8.22000    8.23000  -0.01000   -0.12151
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.83150    9.85980  -0.02830   -0.28702
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.82330    9.86200  -0.03870   -0.39242
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.23230   10.27730  -0.04500   -0.43786
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.19440    9.22850  -0.03410   -0.36951
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.16580    9.19230  -0.02650   -0.28828
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.01550    9.04880  -0.03330   -0.36800
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.43040   11.47570  -0.04530   -0.39475
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.94770   13.00970  -0.06200   -0.47657
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.36850   10.40700  -0.03850   -0.36994
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.34320   10.37320  -0.03000   -0.28921
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.43210   10.47050  -0.03840   -0.36674
野村貨幣市場基金                                                   16.28380   16.28360   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.76000   14.76000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.92810    9.93390  -0.00580   -0.05839
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.75140    9.75260  -0.00120   -0.01230
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.81770    9.80940   0.00830    0.08461
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.75740    9.76400  -0.00660   -0.06760
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.71520    9.72060  -0.00540   -0.05555
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.71450    9.72320  -0.00870   -0.08948
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.83610    9.84270  -0.00660   -0.06705
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.77690    9.78230  -0.00540   -0.05520
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.88520    9.89190  -0.00670   -0.06773
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.63500    9.64650  -0.01150   -0.11921
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.57410    9.58410  -0.01000   -0.10434
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.54230    9.55210  -0.00980   -0.10260
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.70260    9.71410  -0.01150   -0.11838
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.62950    9.63960  -0.01010   -0.10478
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.59780    9.60760  -0.00980   -0.10200
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.92220    9.93580  -0.01360   -0.13688
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.71120    7.72240  -0.01120   -0.14503
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.56230   11.57910  -0.01680   -0.14509
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.44000    7.40000   0.04000    0.54054
野村精選貨幣市場基金                                               12.08710   12.08700   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.13000   11.20000  -0.07000   -0.62500
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.28000   10.34000  -0.06000   -0.58027
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.51000    7.53000  -0.02000   -0.26560
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
野村積極成長基金                                                   11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.00000    7.99000   0.01000    0.12516
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.14000   29.09000   0.05000    0.17188
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.16360   10.18910  -0.02550   -0.25027
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.39240    8.41630  -0.02390   -0.28397
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.73090    7.75190  -0.02100   -0.27090
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.64730    7.66680  -0.01950   -0.25434
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.57420   11.60680  -0.03260   -0.28087
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.38650   10.41480  -0.02830   -0.27173
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.30770   10.33410  -0.02640   -0.25546
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.01000   10.08000  -0.07000   -0.69444
野村環球基金-人民幣計價                                            15.24000   15.37000  -0.13000   -0.84580
野村環球基金-美元計價                                              11.85000   11.95000  -0.10000   -0.83682
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.64000   16.76000  -0.12000   -0.71599
野村鴻利基金                                                       19.92000   19.90000   0.02000    0.10050
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86870   16.86860   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.72000   16.73000  -0.01000   -0.05977
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.23000    9.17000   0.06000    0.65431
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.27000   12.24000   0.03000    0.24510
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.96000   13.92000   0.04000    0.28736
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.02480   10.03590  -0.01110   -0.11060
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.14830   13.16290  -0.01460   -0.11092
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.96650    9.97900  -0.01250   -0.12526
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.81150    9.81950  -0.00800   -0.08147
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.57420    9.58330  -0.00910   -0.09496
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.59080    9.60120  -0.01040   -0.10832
凱基台商天下基金                                                   11.60000   11.55000   0.05000    0.43290
凱基台灣精五門基金                                                 17.58000   17.51000   0.07000    0.39977
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.51140   38.65020  -0.13880   -0.35912
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.35920   38.36360  -0.00440   -0.01147
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.65010   40.62510   0.02500    0.06154
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.35480   10.38150  -0.02670   -0.25719
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.67000   12.65000   0.02000    0.15810
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.32750   11.30790   0.01960    0.17333
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55530   11.55510   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.48000   23.42000   0.06000    0.25619
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.39000   20.52000  -0.13000   -0.63353
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.67960   19.82280  -0.14320   -0.72240
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.29000   16.23000   0.06000    0.36969
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.49860   15.45770   0.04090    0.26459
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.14000    7.12000   0.02000    0.28090
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.57000   11.66000  -0.09000   -0.77187
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.15810   11.23130  -0.07320   -0.65175
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.72000   10.78000  -0.06000   -0.55659
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.43010   11.52550  -0.09540   -0.82773
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.76000   11.85000  -0.09000   -0.75949
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.44000   12.48000  -0.04000   -0.32051
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.13590   12.19180  -0.05590   -0.45850
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.73000   14.55000   0.18000    1.23711
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         28.90000   29.63000  -0.73000   -2.46372
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.61000   28.78000  -0.17000   -0.59069
富邦上証180基金                                                    26.91000   26.56000   0.35000    1.31777
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16820    0.17000  -0.00180   -1.05882
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.21000    5.26000  -0.05000   -0.95057
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.82000    7.95000  -0.13000   -1.63522
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   33.26000   32.29000   0.97000    3.00403
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.86210   10.91570  -0.05360   -0.49104
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.01150   10.05950  -0.04800   -0.47716
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.59600    9.63030  -0.03430   -0.35617
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.40540    9.45170  -0.04630   -0.48986
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.59690    8.63810  -0.04120   -0.47696
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.24660    8.27610  -0.02950   -0.35645
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.40990   20.36780   0.04210    0.20670
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.42600   11.42490   0.00110    0.00963
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.38200   10.36680   0.01520    0.14662
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.73980   12.75630  -0.01650   -0.12935
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.87020    1.87260  -0.00240   -0.12816
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.12660    9.13840  -0.01180   -0.12913
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.38720    1.38890  -0.00170   -0.12240
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77660   11.77850  -0.00190   -0.01613
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70770    1.70770   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.08370   10.08540  -0.00170   -0.01686
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48090    1.48090   0.00000    0.00000
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.97960    9.98650  -0.00690   -0.06909
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.95640    9.96370  -0.00730   -0.07327
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.14000   15.13000   0.01000    0.06609
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.88000   20.91000  -0.03000   -0.14347
富邦日本東証基金                                                   21.14000   21.22000  -0.08000   -0.37700
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.01000   43.96000   0.05000    0.11374
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.51000   42.40000   0.11000    0.25943
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.52000   47.28000   0.24000    0.50761
富邦台灣心基金                                                     19.01000   19.00000   0.01000    0.05263
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.70000   44.48000   0.22000    0.49460
富邦台灣科技指數基金                                               49.69000   49.24000   0.45000    0.91389
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.95130   40.15480  -0.20350   -0.50679
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.48570   41.53300  -0.04730   -0.11389
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29020    0.29010   0.00010    0.03447
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54120    2.54110   0.00010    0.00394
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33750    0.33730   0.00020    0.05929
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.45560   10.45280   0.00280    0.02679
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19530    2.19520   0.00010    0.00456
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32200    0.32180   0.00020    0.06215
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.97410    8.97170   0.00240    0.02675
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.85000   21.72000   0.13000    0.59853
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.05000   15.03000   0.02000    0.13307
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.46000   27.46000   0.00000    0.00000
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65560   15.65540   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.85080   39.82140   0.02940    0.07383
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.90720   38.95680  -0.04960   -0.12732
富邦長紅基金                                                       53.83000   53.79000   0.04000    0.07436
富邦科技基金                                                       20.17000   20.16000   0.01000    0.04960
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.63440   40.54120   0.09320    0.22989
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.36950   38.21620   0.15330    0.40114
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.01770   38.86910   0.14860    0.38231
富邦恒生國企ETF基金                                                19.97000   19.70000   0.27000    1.37056
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.28000   14.54000  -0.26000   -1.78817
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.20000   25.35000   0.85000    3.35306
富邦高成長基金                                                     20.71000   20.71000   0.00000    0.00000
富邦基金A類型                                                      11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
富邦基金I類型                                                      11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
富邦深証100基金                                                     8.35000    8.27000   0.08000    0.96735
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.24000   19.21000   0.03000    0.15617
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40660    0.40720  -0.00060   -0.14735
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.07430   12.10230  -0.02800   -0.23136
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.23820    9.25960  -0.02140   -0.23111
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29770    0.29810  -0.00040   -0.13418
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.55420    8.57400  -0.01980   -0.23093
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.21910    9.17720   0.04190    0.45657
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.76460    9.71070   0.05390    0.55506
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.95150    8.91080   0.04070    0.45675
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.47500    9.42270   0.05230    0.55504
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.37000   17.29000   0.08000    0.46270
富邦精準基金                                                       39.92000   39.85000   0.07000    0.17566
富邦精銳中小基金                                                    9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.50000   15.46000   0.04000    0.25873
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.49000   20.39000   0.10000    0.49044
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.10000    8.15000  -0.05000   -0.61350
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.90000   12.75000   0.15000    1.17647
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.26000   19.27000  -0.01000   -0.05189
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.95560    9.97690  -0.02130   -0.21349
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.65650    9.67370  -0.01720   -0.17780
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.82890    9.83500  -0.00610   -0.06202
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.62440    9.64500  -0.02060   -0.21358
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.29340    9.31000  -0.01660   -0.17830
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.44340    9.44930  -0.00590   -0.06244
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.29000   28.35000  -0.06000   -0.21164
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.69000    9.69230  -0.00230   -0.02373
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.60230    9.61040  -0.00810   -0.08428
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.61850    9.63690  -0.01840   -0.19093
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.68990    9.69230  -0.00240   -0.02476
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.60220    9.61040  -0.00820   -0.08532
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.61790    9.63630  -0.01840   -0.19094
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.29400    8.30960  -0.01560   -0.18773
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.78770    8.80950  -0.02180   -0.24746
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.53370    8.56460  -0.03090   -0.36079
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.42600    9.44370  -0.01770   -0.18743
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.40580    9.42910  -0.02330   -0.24711
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.14170    9.17490  -0.03320   -0.36186
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.22360    9.25610  -0.03250   -0.35112
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.12950    8.11840   0.01110    0.13673
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.13390    9.12670   0.00720    0.07889
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.64050    8.64330  -0.00280   -0.03240
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.28500   10.27100   0.01400    0.13631
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.03180   10.02390   0.00790    0.07881
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.57040    9.57320  -0.00280   -0.02925
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.77890    8.78110  -0.00220   -0.02505
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.42010    9.42270  -0.00260   -0.02759
富達卓越領航全球組合基金                                           14.34000   14.42000  -0.08000   -0.55479
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.35640    8.34740   0.00900    0.10782
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.02270    9.01840   0.00430    0.04768
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.72780    8.73380  -0.00600   -0.06870
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.65060    9.64020   0.01040    0.10788
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.59180    9.58730   0.00450    0.04694
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.31750    9.32300  -0.00550   -0.05899
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.81320    8.81830  -0.00510   -0.05783
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.40470    9.41050  -0.00580   -0.06163
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.48000    8.60000  -0.12000   -1.39535
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.00000    9.12000  -0.12000   -1.31579
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.93000    8.03000  -0.10000   -1.24533
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.78000    6.88000  -0.10000   -1.45349
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.69000    7.80000  -0.11000   -1.41026
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.54000    7.64000  -0.10000   -1.30890
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.61250    9.62820  -0.01570   -0.16306
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.05860    9.06840  -0.00980   -0.10807
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.66580    8.67240  -0.00660   -0.07610
富蘭克林華美中華基金                                               10.69000   10.82000  -0.13000   -1.20148
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.88000   17.86000   0.02000    0.11198
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.28000   18.28000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.64790    7.64400   0.00390    0.05102
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.69920    8.69800   0.00120    0.01380
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.46140    9.46010   0.00130    0.01374
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.02280    9.01810   0.00470    0.05212
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.99060   11.02360  -0.03300   -0.29936
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.55850    8.58420  -0.02570   -0.29939
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.90030    8.92700  -0.02670   -0.29909
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.19070   13.23450  -0.04380   -0.33095
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.08960   10.12320  -0.03360   -0.33191
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.02340   10.05310  -0.02970   -0.29543
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.49360    7.51580  -0.02220   -0.29538
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.89650    8.92290  -0.02640   -0.29587
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.60870   10.63530  -0.02660   -0.25011
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.40700    7.42550  -0.01850   -0.24914
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.81130    8.83340  -0.02210   -0.25019
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.31000   10.34080  -0.03080   -0.29785
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.53550    7.55800  -0.02250   -0.29770
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.97690    7.98170  -0.00480   -0.06014
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.97420    8.98340  -0.00920   -0.10241
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.79600    9.80600  -0.01000   -0.10198
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.38870   12.39610  -0.00740   -0.05970
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.21000    8.28000  -0.07000   -0.84541
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.46000    8.52000  -0.06000   -0.70423
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.95000    8.98000  -0.03000   -0.33408
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.47000   10.51000  -0.04000   -0.38059
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.60000    8.66000  -0.06000   -0.69284
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.45000   11.53000  -0.08000   -0.69384
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.82000    8.84000  -0.02000   -0.22624
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.32000    8.33000  -0.01000   -0.12005
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.09000    9.15000  -0.06000   -0.65574
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.04000    9.09000  -0.05000   -0.55006
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.82000    9.88000  -0.06000   -0.60729
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.80000    8.85000  -0.05000   -0.56497
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.39900   12.42100  -0.02200   -0.17712
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
富蘭克林華美第一富基金                                             33.30000   33.19000   0.11000    0.33143
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31470   10.31460   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.77000    8.79000  -0.02000   -0.22753
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.00000   14.10000  -0.10000   -0.70922
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.90000   12.98000  -0.08000   -0.61633
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.01000   15.09000  -0.08000   -0.53015
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.00500    7.04390  -0.03890   -0.55225
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.89280    9.86770   0.02510    0.25437
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.26730    9.28530  -0.01800   -0.19385
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.77900   10.79990  -0.02090   -0.19352
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.60670    6.61550  -0.00880   -0.13302
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.70170    8.71670  -0.01500   -0.17208
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.89020    9.90730  -0.01710   -0.17260
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.27500   10.28880  -0.01380   -0.13413
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    59.35000   59.66000  -0.31000   -0.51961
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    60.36000   60.34000   0.02000    0.03315
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.15000   20.17000  -0.02000   -0.09916
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.69960   11.69880   0.00080    0.00684
復華人生目標基金                                                   35.05320   35.01650   0.03670    0.10481
復華大中華中小策略基金                                              8.02000    8.06000  -0.04000   -0.49628
復華中小精選基金                                                   59.30000   59.00000   0.30000    0.50847
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.52660   50.24090   0.28570    0.56866
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.12000    8.20000  -0.08000   -0.97561
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.18000    7.25000  -0.07000   -0.96552
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.77000   10.81000  -0.04000   -0.37003
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
復華台灣智能基金                                                   11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
復華全方位基金                                                     25.53000   25.51000   0.02000    0.07840
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.02000   12.15000  -0.13000   -1.06996
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.91000   19.10000  -0.19000   -0.99476
復華全球平衡基金-美元                                               8.82000    8.86000  -0.04000   -0.45147
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.82000   18.88000  -0.06000   -0.31780
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.95000   14.10000  -0.15000   -1.06383
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.44000   13.58000  -0.14000   -1.03093
復華全球原物料基金                                                  8.37000    8.41000  -0.04000   -0.47562
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.14000   12.25000  -0.11000   -0.89796
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.41680   11.41600   0.00080    0.00701
復華全球債券基金                                                   13.13450   13.12530   0.00920    0.07009
復華全球債券組合基金                                               14.50000   14.51000  -0.01000   -0.06892
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.72000   13.75000  -0.03000   -0.21818
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
復華有利貨幣市場基金                                               13.44940   13.44920   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.06000   11.09000  -0.03000   -0.27051
復華亞太成長基金                                                   12.16000   12.26000  -0.10000   -0.81566
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.16000    8.23000  -0.07000   -0.85055
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.66000    8.72000  -0.06000   -0.68807
復華東協世紀基金                                                   11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
復華南非幣長期收益基金A                                            13.01000   12.94000   0.07000    0.54096
復華南非幣長期收益基金B                                             7.88000    7.83000   0.05000    0.63857
復華南非幣短期收益基金A                                            13.78000   13.76000   0.02000    0.14535
復華南非幣短期收益基金B                                             8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
復華美國新星基金-美元                                              11.29000   11.40000  -0.11000   -0.96491
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.45000   11.54000  -0.09000   -0.77990
復華恒生基金                                                       19.73000   19.42000   0.31000    1.59629
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.21000    9.40000  -0.19000   -2.02128
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.93000   25.92000   1.01000    3.89660
復華神盾基金                                                       22.59370   22.54480   0.04890    0.21690
復華高成長基金                                                     59.41000   59.37000   0.04000    0.06737
復華高益策略組合基金                                               12.94000   12.95000  -0.01000   -0.07722
復華貨幣市場基金                                                   14.41090   14.41070   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.51000   18.53000  -0.02000   -0.10793
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.47000   49.31000   0.16000    0.32448
復華復華基金                                                       18.53000   18.51000   0.02000    0.10805
復華華人世紀基金                                                   14.86000   14.95000  -0.09000   -0.60201
復華傳家二號基金                                                   27.92110   27.95250  -0.03140   -0.11233
復華傳家基金                                                       19.28240   19.28720  -0.00480   -0.02489
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.60000   14.60000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.04000   11.06000  -0.02000   -0.18083
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.53000   13.54000  -0.01000   -0.07386
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.71000   11.72000  -0.01000   -0.08532
復華新興人民幣債券基金B                                             8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.56000   18.55000   0.01000    0.05391
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.95000   59.94000   0.01000    0.01668
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.32000    5.33000  -0.01000   -0.18762
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.87000   11.89000  -0.02000   -0.16821
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.92000   11.93000  -0.01000   -0.08382
復華新興市場短期收益基金                                           10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.52000    8.53000  -0.01000   -0.11723
復華滬深300 A股基金                                                19.74000   19.51000   0.23000    1.17888
復華數位經濟基金                                                   43.34000   43.06000   0.28000    0.65026
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.68920    9.70530  -0.01610   -0.16589
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.50000    9.51500  -0.01500   -0.15765
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.84310    9.85940  -0.01630   -0.16532
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.61680    9.63200  -0.01520   -0.15781
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.50970    9.52550  -0.01580   -0.16587
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.03950   10.04630  -0.00680   -0.06769
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.53860    9.55670  -0.01810   -0.18940
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.07100   10.08030  -0.00930   -0.09226
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.53780    9.55590  -0.01810   -0.18941
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.07290   10.08230  -0.00940   -0.09323
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.88450    9.90210  -0.01760   -0.17774
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.87830    9.89260  -0.01430   -0.14455
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.91890    9.92360  -0.00470   -0.04736
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.83830    9.85720  -0.01890   -0.19174
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.79770   10.82440  -0.02670   -0.24666
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.80690    9.82360  -0.01670   -0.17000
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.83840    9.85730  -0.01890   -0.19174
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.79750   10.82420  -0.02670   -0.24667
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.80750    9.82420  -0.01670   -0.16999
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.88170    9.88890  -0.00720   -0.07281
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.07350    9.08640  -0.01290   -0.14197
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.08480    8.09020  -0.00540   -0.06675
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.08190    8.07950   0.00240    0.02970
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.44350   11.45960  -0.01610   -0.14049
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.21790   10.22470  -0.00680   -0.06651
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.33190   10.32880   0.00310    0.03001
景順主流基金                                                       14.42000   14.45000  -0.03000   -0.20761
景順台灣科技基金                                                   24.94000   25.01000  -0.07000   -0.27989
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   20.44000   20.53000  -0.09000   -0.43838
景順全球康健基金                                                   19.11000   19.23000  -0.12000   -0.62402
景順貨幣市場基金                                                   15.94990   15.94980   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       26.52000   26.57000  -0.05000   -0.18818
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.23000   13.23000   0.00000    0.00000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.40000   12.38000   0.02000    0.16155
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.40000   10.46000  -0.06000   -0.57361
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.59000   10.64000  -0.05000   -0.46992
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.67000   10.73000  -0.06000   -0.55918
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.88000   10.93000  -0.05000   -0.45746
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.52910    8.53600  -0.00690   -0.08083
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.77040    7.76790   0.00250    0.03218
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.03420   11.04320  -0.00900   -0.08150
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.03220   10.02890   0.00330    0.03290
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.20000    7.25000  -0.05000   -0.68966
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.82000    6.87000  -0.05000   -0.72780
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.04000   10.10000  -0.06000   -0.59406
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32660    9.33510  -0.00850   -0.09105
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.54400    9.54350   0.00050    0.00524
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.68430    9.69320  -0.00890   -0.09182
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.91290    9.91230   0.00060    0.00605
華南永昌永昌基金                                                   16.52000   16.46000   0.06000    0.36452
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.13510   14.14270  -0.00760   -0.05374
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.85000    8.86000  -0.01000   -0.11287
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
華南永昌全球精品基金                                               15.12000   15.16000  -0.04000   -0.26385
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.22000   12.24000  -0.02000   -0.16340
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                              9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22280   16.22250   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.65980   21.63590   0.02390    0.11046
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94930   11.94910   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.17370   10.18190  -0.00820   -0.08054
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.00720   10.00120   0.00600    0.05999
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.72870    9.73650  -0.00780   -0.08011
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.53940    9.53370   0.00570    0.05979
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.93990    9.95240  -0.01250   -0.12560
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.72360    9.72220   0.00140    0.01440
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.59930    9.61140  -0.01210   -0.12589
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.38050    9.37920   0.00130    0.01386
華頓中小型基金                                                     20.76000   20.69000   0.07000    0.33833
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.96720   11.01550  -0.04830   -0.43847
華頓台灣基金                                                       21.77000   21.68000   0.09000    0.41513
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53110   11.53100   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.23000   15.34000  -0.11000   -0.71708
華頓全球高收益債券基金A                                            13.27900   13.29740  -0.01840   -0.13837
華頓全球高收益債券基金B                                             8.09520    8.10640  -0.01120   -0.13816
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.07000    5.08000  -0.01000   -0.19685
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.40120    2.42750  -0.02630   -1.08342
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.69390   10.79290  -0.09900   -0.91727
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34570    0.34930  -0.00360   -1.03063
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.06040   11.09750  -0.03710   -0.33431
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.00960   10.04670  -0.03710   -0.36928
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.79280    9.80900  -0.01620   -0.16515
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.77660    8.79120  -0.01460   -0.16608
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.96410    9.99030  -0.02620   -0.26225
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.95470    8.98000  -0.02530   -0.28174
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.38000    8.41000  -0.03000   -0.35672
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.97000    9.00000  -0.03000   -0.33333
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.47820    2.48160  -0.00340   -0.13701
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.02210    2.02710  -0.00500   -0.24666
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.48770   11.49640  -0.00870   -0.07568
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.20970    9.21670  -0.00700   -0.07595
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35620    0.35640  -0.00020   -0.05612
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29030    0.29070  -0.00040   -0.13760
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.10000    3.13000  -0.03000   -0.95847
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.81000   13.91000  -0.10000   -0.71891
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.45000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   22.11000   22.06000   0.05000    0.22665
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.85000   11.87000  -0.02000   -0.16849
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.83000    7.86000  -0.03000   -0.38168
匯豐安富基金                                                       24.24000   24.20000   0.04000    0.16529
匯豐成功基金                                                       39.41000   39.37000   0.04000    0.10160
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56320    2.56830  -0.00510   -0.19857
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.30610    2.31120  -0.00510   -0.22066
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.33290   11.34360  -0.01070   -0.09433
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.62250    7.63300  -0.01050   -0.13756
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.36980    0.37020  -0.00040   -0.10805
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32440    0.32490  -0.00050   -0.15389
匯豐金磚動力基金                                                   13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98770   14.98760   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.60000    4.58000   0.02000    0.43668
匯豐新鑽動力基金                                                   10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.25940    5.22540   0.03400    0.65067
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.92700    8.89310   0.03390    0.38119
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.62000   47.50000   0.12000    0.25263
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.62000   47.50000   0.12000    0.25263
匯豐龍騰電子基金                                                   31.59000   31.53000   0.06000    0.19029
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.00900   12.02720  -0.01820   -0.15132
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.28000   16.24000   0.04000    0.24631
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.70000    8.83000  -0.13000   -1.47225
新光中國成長基金(美元)                                              8.65000    8.77000  -0.12000   -1.36830
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.64000    8.75000  -0.11000   -1.25714
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.51780   10.53250  -0.01470   -0.13957
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.56330    9.57470  -0.01140   -0.11906
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.89600    9.89780  -0.00180   -0.01819
新光台灣富貴基金                                                   20.65000   20.60000   0.05000    0.24272
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.05000   11.13000  -0.08000   -0.71878
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.81000   10.88000  -0.07000   -0.64338
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.93460    9.94990  -0.01530   -0.15377
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.74030    9.74550  -0.00520   -0.05336
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.51600    9.53080  -0.01480   -0.15529
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.31740    9.32240  -0.00500   -0.05363
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.20000    9.26000  -0.06000   -0.64795
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.19000    9.25000  -0.06000   -0.64865
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45830   15.45810   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.16000    9.24000  -0.08000   -0.86580
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.27000    8.34000  -0.07000   -0.83933
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.68000    8.74000  -0.06000   -0.68650
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.55000    8.61000  -0.06000   -0.69686
新光亞洲精選基金-美金                                              20.55000   20.58000  -0.03000   -0.14577
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.89000   20.90000  -0.01000   -0.04785
新光兩岸優勢基金                                                   10.01000   10.11000  -0.10000   -0.98912
新光店頭基金                                                       20.94000   20.84000   0.10000    0.47985
新光南非幣保本基金                                                 12.09000   12.09000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            19.75000   19.74000   0.01000    0.05066
新光創新科技基金                                                   13.22000   13.22000   0.00000    0.00000
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.74690    9.75690  -0.01000   -0.10249
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.96600    9.97440  -0.00840   -0.08422
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.58570    9.59650  -0.01080   -0.11254
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.12910    9.13840  -0.00930   -0.10177
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.33910    9.34710  -0.00800   -0.08559
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.97930    8.98930  -0.01000   -0.11124
新光澳幣八年期保本基金                                             10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
新光澳幣十年期保本基金                                             10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
新光澳幣保本基金                                                   11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.01930   10.04070  -0.02140   -0.21313
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.46460    9.48430  -0.01970   -0.20771
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.43610    9.45070  -0.01460   -0.15449
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.89660    9.91190  -0.01530   -0.15436
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.84860    9.86810  -0.01950   -0.19761
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.38720    9.40580  -0.01860   -0.19775
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.36730    9.38540  -0.01810   -0.19285
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.82480    9.84380  -0.01900   -0.19301
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.77000    6.79000  -0.02000   -0.29455
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.63560    9.65760  -0.02200   -0.22780
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.04160    9.06250  -0.02090   -0.23062
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.51090    9.53160  -0.02070   -0.21717
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.00070    9.02020  -0.01950   -0.21618
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.08060    9.10010  -0.01950   -0.21428
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.64830    9.66890  -0.02060   -0.21305
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.51440   13.53680  -0.02240   -0.16547
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.17340    8.18690  -0.01350   -0.16490
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.43260   36.56140  -0.12880   -0.35228
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.77600   38.99810  -0.22210   -0.56951
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.14620   37.18850  -0.04230   -0.11374
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.69930   39.76300  -0.06370   -0.16020
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.49970   39.46650   0.03320    0.08412
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.58970   38.83300  -0.24330   -0.62653
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27090   11.26970   0.00120    0.01065
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.95500    9.94270   0.01230    0.12371
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.87510   10.98630  -0.11120   -1.01217
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.04810    8.12880  -0.08070   -0.99277
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.35000    8.43000  -0.08000   -0.94899
群益大印度基金-人民幣                                              12.34160   12.32770   0.01390    0.11275
群益大印度基金-美元                                                11.49230   11.47720   0.01510    0.13157
群益大印度基金-新臺幣                                              10.93000   10.90000   0.03000    0.27523
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.48070   11.49720  -0.01650   -0.14351
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.96200   10.97580  -0.01380   -0.12573
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.50620   10.52140  -0.01520   -0.14447
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.15400    9.16550  -0.01150   -0.12547
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.64000    8.65000  -0.01000   -0.11561
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.21320    9.22640  -0.01320   -0.14307
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.05950    8.06960  -0.01010   -0.12516
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.77430    8.78690  -0.01260   -0.14340
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.93260    7.94260  -0.01000   -0.12590
群益中小型股基金                                                   36.72000   36.75000  -0.03000   -0.08163
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.47410    9.52250  -0.04840   -0.50827
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.70870    8.75160  -0.04290   -0.49020
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.19210    8.22450  -0.03240   -0.39394
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.26330    8.30550  -0.04220   -0.50810
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.59510    7.63240  -0.03730   -0.48871
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.14540    7.17360  -0.02820   -0.39311
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.83340    9.85850  -0.02510   -0.25460
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.81680   10.84440  -0.02760   -0.25451
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.41740   10.44290  -0.02550   -0.24419
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.61960    9.63620  -0.01660   -0.17227
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.48880    7.57630  -0.08750   -1.15492
群益中國新機會基金N-美元                                            6.80850    6.88680  -0.07830   -1.13696
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.30000    7.37000  -0.07000   -0.94980
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.64140    6.71910  -0.07770   -1.15640
群益中國新機會基金-美元                                             7.27990    7.36360  -0.08370   -1.13667
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.97000    7.04000  -0.07000   -0.99432
群益平衡王基金                                                     18.16970   18.17520  -0.00550   -0.03026
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.15000    8.15000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.87000    5.86000   0.01000    0.17065
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.99950   10.98750   0.01200    0.10922
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.39530   10.38200   0.01330    0.12811
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.74150    9.73080   0.01070    0.10996
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.20580    9.19400   0.01180    0.12834
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.86810    9.88960  -0.02150   -0.21740
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.64790    9.66880  -0.02090   -0.21616
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.09070    9.11050  -0.01980   -0.21733
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.01060    9.03000  -0.01940   -0.21484
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.92530    9.94690  -0.02160   -0.21715
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.95060    9.97200  -0.02140   -0.21460
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.25080    9.27100  -0.02020   -0.21788
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.64080    9.66160  -0.02080   -0.21529
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.02880   10.03110  -0.00230   -0.02293
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.16310    7.16480  -0.00170   -0.02373
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.12300   10.14520  -0.02220   -0.21882
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.98520   10.00420  -0.01900   -0.18992
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.13060   10.14500  -0.01440   -0.14194
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.83090    9.85250  -0.02160   -0.21923
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.73790    9.75650  -0.01860   -0.19064
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.87980    9.89380  -0.01400   -0.14150
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.12300   10.14520  -0.02220   -0.21882
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.98520   10.00420  -0.01900   -0.18992
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.13080   10.14520  -0.01440   -0.14194
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.83090    9.85250  -0.02160   -0.21923
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.73790    9.75640  -0.01850   -0.18962
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.87980    9.89380  -0.01400   -0.14150
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.28240    9.38330  -0.10090   -1.07531
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.83000   10.94000  -0.11000   -1.00548
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.18840   15.35340  -0.16500   -1.07468
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.02000   15.17000  -0.15000   -0.98879
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.14870   10.08870   0.06000    0.59472
群益印度中小基金N-美元                                              8.43530    8.38380   0.05150    0.61428
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.99000    7.94000   0.05000    0.62972
群益印度中小基金-人民幣                                            13.73910   13.65790   0.08120    0.59453
群益印度中小基金-美元                                              12.06480   11.99110   0.07370    0.61462
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.99000   13.89000   0.10000    0.71994
群益多利策略組合基金                                               11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
群益多重收益組合基金                                               13.43000   13.44000  -0.01000   -0.07440
群益多重資產組合基金                                               14.72000   14.73000  -0.01000   -0.06789
群益安家基金                                                       22.63000   22.60110   0.02890    0.12787
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10120   16.10100   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               20.89000   21.29000  -0.40000   -1.87882
群益亞太中小基金                                                   10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.99000   15.05000  -0.06000   -0.39867
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.58690    9.58400   0.00290    0.03026
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.28410    7.28190   0.00220    0.03021
群益店頭市場基金                                                   81.03000   80.86000   0.17000    0.21024
群益東方盛世基金                                                    8.16000    8.19000  -0.03000   -0.36630
群益東協成長基金-人民幣                                            12.44280   12.45540  -0.01260   -0.10116
群益東協成長基金-美元                                              10.81370   10.82260  -0.00890   -0.08224
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.82860   10.85480  -0.02620   -0.24137
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.23310   10.25650  -0.02340   -0.22815
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.72200    9.73900  -0.01700   -0.17456
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.31330    9.33590  -0.02260   -0.24208
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.80410    8.82420  -0.02010   -0.22778
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.36240    8.37710  -0.01470   -0.17548
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.11410    9.13620  -0.02210   -0.24189
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.96080    8.98120  -0.02040   -0.22714
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.34200    9.35840  -0.01640   -0.17524
群益長安基金                                                       24.51000   24.32000   0.19000    0.78125
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.48190    9.56790  -0.08600   -0.89884
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.34370   14.47390  -0.13020   -0.89955
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.89000   14.00000  -0.11000   -0.78571
群益真善美基金                                                     15.44180   15.47620  -0.03440   -0.22228
群益馬拉松基金                                                    107.90000  107.92000  -0.02000   -0.01853
群益馬拉松基金I類型                                               108.09000  108.11000  -0.02000   -0.01850
群益深証中小板基金                                                 10.82000   10.71000   0.11000    1.02708
群益創新科技基金                                                   28.46000   28.33000   0.13000    0.45888
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.62780    8.74470  -0.11690   -1.33681
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.86190    7.96690  -0.10500   -1.31795
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.21000    8.32000  -0.11000   -1.32212
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.39560    9.52290  -0.12730   -1.33678
群益華夏盛世基金-美元                                               8.66880    8.78470  -0.11590   -1.31934
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.33000   14.51000  -0.18000   -1.24052
群益奧斯卡基金                                                     24.05000   23.98000   0.07000    0.29191
群益新興金鑽基金-美元                                              10.69460   10.68950   0.00510    0.04771
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.19000    8.18000   0.01000    0.12225
群益葛萊美基金                                                     20.48000   20.45000   0.03000    0.14670
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.97000   19.99000  -0.02000   -0.10005
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.36000   11.22000   0.14000    1.24777
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.63380   11.64960  -0.01580   -0.13563
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.91280   10.93130  -0.01850   -0.16924
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.87360   10.89230  -0.01870   -0.17168
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.29120    8.30250  -0.01130   -0.13610
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.67740    8.69220  -0.01480   -0.17027
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.00000    8.00000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.30720    8.32150  -0.01430   -0.17184
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.78780    9.80440  -0.01660   -0.16931
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.59880    9.61510  -0.01630   -0.16953
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.66000    8.66000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       25.16000   25.14000   0.02000    0.07955
德信中國精選成長基金                                               10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                               16.04000   16.01000   0.03000    0.18738
德信新興股票組合基金                                               10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94460   11.94450   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.75040   10.74450   0.00590    0.05491
德信數位時代基金                                                   25.19000   25.13000   0.06000    0.23876
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.94160    9.95890  -0.01730   -0.17371
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.88970    9.90470  -0.01500   -0.15144
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67330   11.67320   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.15000   13.14000   0.01000    0.07610
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.52000   17.53000  -0.01000   -0.05705
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.38660   10.41460  -0.02800   -0.26885
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.07260   15.11330  -0.04070   -0.26930
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.04560    8.05600  -0.01040   -0.12910
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.82090   10.84530  -0.02440   -0.22498
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.29170   11.31730  -0.02560   -0.22620
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.09430   13.11120  -0.01690   -0.12890
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摩根大歐洲基金                                                     16.47000   16.55000  -0.08000   -0.48338
摩根中小基金                                                       18.71000   18.83000  -0.12000   -0.63728
摩根中國A股基金                                                    11.92000   12.04000  -0.12000   -0.99668
摩根中國A股基金(美元)                                               9.33000    9.43000  -0.10000   -1.06045
摩根中國亮點基金                                                   11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.36540   10.42580  -0.06040   -0.57933
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.52610   11.60470  -0.07860   -0.67731
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.77880    8.83500  -0.05620   -0.63611
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.75420   11.82280  -0.06860   -0.58023
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.58040   13.67300  -0.09260   -0.67725
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.87000   16.92000  -0.05000   -0.29551
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.87000   16.92000  -0.05000   -0.29551
摩根台灣增長基金                                                   44.86000   44.84000   0.02000    0.04460
摩根平衡基金                                                       26.39000   26.35000   0.04000    0.15180
摩根全球α基金                                                     18.13000   18.25000  -0.12000   -0.65753
摩根全球平衡基金                                                   14.50140   14.45800   0.04340    0.30018
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.39500    9.40310  -0.00810   -0.08614
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.40440   10.41570  -0.01130   -0.10849
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.80020    9.80910  -0.00890   -0.09073
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.16360   11.17330  -0.00970   -0.08681
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.83280    9.84170  -0.00890   -0.09043
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.13130   10.15410  -0.02280   -0.22454
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.08990   13.11930  -0.02940   -0.22410
摩根亞洲基金                                                       52.25000   52.08000   0.17000    0.32642
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.20510    8.21440  -0.00930   -0.11322
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.57800    9.59260  -0.01460   -0.15220
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.47000    8.48160  -0.01160   -0.13677
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.05700   12.07070  -0.01370   -0.11350
摩根東方內需機會基金                                               16.56000   16.51000   0.05000    0.30285
摩根東方科技基金                                                   29.33000   29.45000  -0.12000   -0.40747
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.00000   11.04000  -0.04000   -0.36232
摩根金龍收成基金                                                   18.74000   18.77000  -0.03000   -0.15983
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09100   15.09080   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   12.88000   12.94000  -0.06000   -0.46368
摩根新金磚五國基金                                                 10.87000   10.75000   0.12000    1.11628
摩根新絲路基金                                                      8.89000    8.92000  -0.03000   -0.33632
摩根新興35基金                                                     12.15000   12.13000   0.02000    0.16488
摩根新興日本基金                                                   22.53000   22.46000   0.07000    0.31167
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.07470    7.09280  -0.01810   -0.25519
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.29170    9.31760  -0.02590   -0.27797
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.04750    9.07090  -0.02340   -0.25797
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.37110   10.39760  -0.02650   -0.25487
摩根新興科技基金                                                   44.55000   44.79000  -0.24000   -0.53583
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.15440    8.15400   0.00040    0.00491
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.42690   10.42630   0.00060    0.00575
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.25560    8.24030   0.01530    0.18567
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.94710    8.93820   0.00890    0.09957
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.41410    8.40460   0.00950    0.11303
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.56750    9.54950   0.01800    0.18849
摩根龍揚基金                                                       27.97000   28.01000  -0.04000   -0.14281
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.13000   11.17000  -0.04000   -0.35810
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.18420    9.19800  -0.01380   -0.15003
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.15780   11.17460  -0.01680   -0.15034
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聯邦中國龍基金                                                     21.18000   21.01000   0.17000    0.80914
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.63470   11.67460  -0.03990   -0.34177
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.84970   10.88490  -0.03520   -0.32338
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.87240    9.89860  -0.02620   -0.26468
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.00760   10.04190  -0.03430   -0.34157
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.38710    9.41760  -0.03050   -0.32386
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.53600    8.55870  -0.02270   -0.26523
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.88170    9.90830  -0.02660   -0.26846
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.97010    9.98720  -0.01710   -0.17122
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.40500    9.42580  -0.02080   -0.22067
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.57880    9.59060  -0.01180   -0.12304
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.12690    9.14700  -0.02010   -0.21974
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.29500    9.30650  -0.01150   -0.12357
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.93090   10.96540  -0.03450   -0.31463
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.69740   10.73090  -0.03350   -0.31218
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.93180    9.95430  -0.02250   -0.22603
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.31660   10.34910  -0.03250   -0.31404
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.08070   10.11230  -0.03160   -0.31249
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.36200    9.38320  -0.02120   -0.22594
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.41370   20.27370   0.14000    0.69055
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.82750    8.86280  -0.03530   -0.39829
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.14310    9.17070  -0.02760   -0.30096
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.81280    8.84790  -0.03510   -0.39670
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.12770    9.15520  -0.02750   -0.30038
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17580   13.17570   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   10.83000   10.73000   0.10000    0.93197
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.00160   16.01280  -0.01120   -0.06994
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.63530   11.69140  -0.05610   -0.47984
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.19810   11.24030  -0.04220   -0.37543
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.72880   10.76920  -0.04040   -0.37514
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.71120   11.72410  -0.01290   -0.11003
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.96590   10.96750  -0.00160   -0.01459
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.36350   10.37490  -0.01140   -0.10988
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.49170    8.49300  -0.00130   -0.01531
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.67000   31.52000   0.15000    0.47589
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.87000   15.01000  -0.14000   -0.93271
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.82000   14.94000  -0.12000   -0.80321
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.30000   15.34000  -0.04000   -0.26076
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.05000   12.08000  -0.03000   -0.24834
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.72000   12.76000  -0.04000   -0.31348
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.93000   11.96000  -0.03000   -0.25084
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.65000    7.66000  -0.01000   -0.13055
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.57000   11.60000  -0.03000   -0.25862
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.09000   14.14000  -0.05000   -0.35361
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.42000    8.45000  -0.03000   -0.35503
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.87000   13.88000  -0.01000   -0.07205
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.32000   14.33000  -0.01000   -0.06978
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.26000   14.27000  -0.01000   -0.07008
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.03000   15.04000  -0.01000   -0.06649
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.74000   19.78000  -0.04000   -0.20222
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.88000   17.92000  -0.04000   -0.22321
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.36000   12.38000  -0.02000   -0.16155
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.67000   14.71000  -0.04000   -0.27192
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.41000   15.45000  -0.04000   -0.25890
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.48000   14.52000  -0.04000   -0.27548
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.64000   14.67000  -0.03000   -0.20450
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.00000   13.03000  -0.03000   -0.23024
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.01000   13.03000  -0.02000   -0.15349
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.86000    8.88000  -0.02000   -0.22523
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.62000   13.65000  -0.03000   -0.21978
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.28000   18.30000  -0.02000   -0.10929
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.10000   17.12000  -0.02000   -0.11682
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.86000   13.88000  -0.02000   -0.14409
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.90000   12.91000  -0.01000   -0.07746
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.92000  -0.01000   -0.12626
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.81000   12.83000  -0.02000   -0.15588
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.06000   14.11000  -0.05000   -0.35436
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.05000   14.09000  -0.04000   -0.28389
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
聯博貨幣市場基金                                                   15.00570   15.00560   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.32910   10.33270  -0.00360   -0.03484
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.39270   13.40300  -0.01030   -0.07685
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.34470    7.34730  -0.00260   -0.03539
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.63000   13.64000  -0.01000   -0.07331
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.68000   13.68000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.65000   18.70000  -0.05000   -0.26738
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.49000   10.60000  -0.11000   -1.03774
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.91000   11.01000  -0.10000   -0.90827
瀚亞巴西基金                                                        5.23000    5.14000   0.09000    1.75097
瀚亞外銷基金                                                       37.34000   37.39000  -0.05000   -0.13373
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.44000   11.50000  -0.06000   -0.52174
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.78000   10.82000  -0.04000   -0.36969
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.77000    9.82000  -0.05000   -0.50916
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.03000    9.06000  -0.03000   -0.33113
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.53660   10.56900  -0.03240   -0.30656
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.19170   10.21670  -0.02500   -0.24470
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.06650   12.09190  -0.02540   -0.21006
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.04130   10.07220  -0.03090   -0.30679
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.25940    7.28220  -0.02280   -0.31309
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.78930    7.80840  -0.01910   -0.24461
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.91220    7.92890  -0.01670   -0.21062
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.94140    6.96280  -0.02140   -0.30735
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.60600    8.62410  -0.01810   -0.20988
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.93040    8.95820  -0.02780   -0.31033
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.10780    9.13010  -0.02230   -0.24425
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.97040    8.98920  -0.01880   -0.20914
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.46000   11.50000  -0.04000   -0.34783
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.02000   11.04000  -0.02000   -0.18116
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.90190    9.85130   0.05060    0.51364
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.83980    9.80770   0.03210    0.32729
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.65130    9.61020   0.04110    0.42767
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.73020    9.68050   0.04970    0.51340
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.25000   13.20000   0.05000    0.37879
瀚亞印度基金-美元                                                  12.37000   12.31000   0.06000    0.48741
瀚亞印度基金-新台幣                                                27.54000   27.37000   0.17000    0.62112
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.68000    9.76000  -0.08000   -0.81967
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.76000   11.78000  -0.02000   -0.16978
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.17000   11.26000  -0.09000   -0.79929
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.92000    9.99000  -0.07000   -0.70070
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.02000   14.11000  -0.09000   -0.63785
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.78000    8.85000  -0.07000   -0.79096
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.44000    8.50000  -0.06000   -0.70588
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.49000    8.54000  -0.05000   -0.58548
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.52030   11.55740  -0.03710   -0.32101
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.20400   13.22970  -0.02570   -0.19426
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.45740   10.48130  -0.02390   -0.22803
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.27550   10.29200  -0.01650   -0.16032
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.46630   11.49590  -0.02960   -0.25748
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.75870    8.78640  -0.02770   -0.31526
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.49730    9.51260  -0.01530   -0.16084
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.60730    8.62720  -0.01990   -0.23067
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.44590    8.45950  -0.01360   -0.16077
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.82270    8.84580  -0.02310   -0.26114
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.10750   14.12750  -0.02000   -0.14157
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.55930   10.59520  -0.03590   -0.33883
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.27910   10.30380  -0.02470   -0.23972
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.19450   12.21170  -0.01720   -0.14085
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.62000   10.69000  -0.07000   -0.65482
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.82000   18.89000  -0.07000   -0.37057
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57660   13.57640   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 24.98000   25.14000  -0.16000   -0.63644
瀚亞高科技基金                                                     52.07000   51.93000   0.14000    0.26959
瀚亞理財通基金                                                     25.28000   25.27000   0.01000    0.03957
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.22000    9.15000   0.07000    0.76503
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.69000    8.65000   0.04000    0.46243
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.34000    8.29000   0.05000    0.60314
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.54000    8.48000   0.06000    0.70755
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.64000    8.60000   0.04000    0.46512
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.38000    8.33000   0.05000    0.60024
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.55000    8.49000   0.06000    0.70671
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.33000    9.28000   0.05000    0.53879
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.80000    8.77000   0.03000    0.34208
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.44000    8.40000   0.04000    0.47619
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.65000    8.60000   0.05000    0.58140
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.50000    9.44000   0.06000    0.63559
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.79000    8.75000   0.04000    0.45714
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.55000    8.51000   0.04000    0.47004
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.72000    8.67000   0.05000    0.57670
瀚亞菁華基金                                                       20.22000   20.22000   0.00000    0.00000
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.96870   12.90890   0.05980    0.46325
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.98350    8.94200   0.04150    0.46410
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.17740   10.19870  -0.02130   -0.20885
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.70410   10.73460  -0.03050   -0.28413
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.92830    9.93980  -0.01150   -0.11570
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.40970    9.41150  -0.00180   -0.01913
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.68940    9.70220  -0.01280   -0.13193
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.96960    7.98600  -0.01640   -0.20536
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.92090    7.94350  -0.02260   -0.28451
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.40990    8.41960  -0.00970   -0.11521
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.86270    7.86430  -0.00160   -0.02035
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.53430    7.54430  -0.01000   -0.13255
瀚亞電通網基金                                                     13.08000   13.09000  -0.01000   -0.07639
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.42970   13.43880  -0.00910   -0.06771
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.32070   10.34270  -0.02200   -0.21271
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.54890    9.55960  -0.01070   -0.11193
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.19980   11.20750  -0.00770   -0.06870
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
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