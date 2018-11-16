[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/15 107/11/14 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.63140 10.62980 0.00160 0.01505 大華銀多元特別收益平衡基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.82000 9.83390 -0.01390 -0.14135 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.82270 9.83660 -0.01390 -0.14131 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.77600 9.78860 -0.01260 -0.12872 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.77620 9.78880 -0.01260 -0.12872 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 20.89000 20.89000 0.00000 0.00000 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.48000 21.47000 0.01000 0.04658 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.13750 9.14440 -0.00690 -0.07546 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.45330 9.45830 -0.00500 -0.05286 中國信託台灣活力基金 12.66000 12.59000 0.07000 0.55600 中國信託台灣優勢基金 14.64000 14.55000 0.09000 0.61856 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.15000 8.24000 -0.09000 -1.09223 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.73000 8.81000 -0.08000 -0.90806 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88750 9.89180 -0.00430 -0.04347 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.13710 9.17940 -0.04230 -0.46081 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.23300 10.24580 -0.01280 -0.12493 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.41910 9.47010 -0.05100 -0.53854 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.14610 10.19430 -0.04820 -0.47281 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.76880 8.83270 -0.06390 -0.72345 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.53010 10.52620 0.00390 0.03705 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.39420 9.41820 -0.02400 -0.25483 中國信託智能運動基金-台幣 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 中國信託智能運動基金-美元 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.71000 8.77000 -0.06000 -0.68415 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.56000 8.63000 -0.07000 -0.81112 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99770 10.99750 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.32650 9.32370 0.00280 0.03003 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.90550 8.90290 0.00260 0.02920 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.47340 9.47280 0.00060 0.00633 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.04060 9.04000 0.00060 0.00664 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.40000 10.48000 -0.08000 -0.76336 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.57000 10.67000 -0.10000 -0.93721 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 51.90000 51.93000 -0.03000 -0.05777 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.78640 38.82310 -0.03670 -0.09453 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.20550 37.42660 -0.22110 -0.59076 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.26000 17.42000 -0.16000 -0.91848 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49000 11.48890 0.00110 0.00957 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52650 10.51070 0.01580 0.15032 元大上證50基金 27.72000 27.38000 0.34000 1.24178 元大大中華TMT基金-人民幣 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 元大大中華TMT基金-新台幣 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.81000 12.87000 -0.06000 -0.46620 元大大中華價值指數基金-美元 11.88800 11.93500 -0.04700 -0.39380 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.09500 16.14300 -0.04800 -0.29734 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.64900 9.72000 -0.07100 -0.73045 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.22300 9.27800 -0.05500 -0.59280 元大中國平衡基金-人民幣 2.87000 2.88000 -0.01000 -0.34722 元大中國平衡基金-新台幣 12.77000 12.79000 -0.02000 -0.15637 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.79020 45.64230 0.14790 0.32404 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49560 10.49140 0.00420 0.04003 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66500 9.66110 0.00390 0.04037 元大中國機會債券基金-新台幣 9.59590 9.57860 0.01730 0.18061 元大巴西指數基金 6.30100 6.19700 0.10400 1.67823 元大巴菲特基金 24.08000 24.03000 0.05000 0.20807 元大日經225基金 27.47000 27.52000 -0.05000 -0.18169 元大台商收成基金 20.60000 20.59000 0.01000 0.04857 元大台灣50單日反向1倍基金 13.20000 13.28000 -0.08000 -0.60241 元大台灣50單日正向2倍基金 32.51000 32.12000 0.39000 1.21420 元大台灣中型100基金 29.54000 29.41000 0.13000 0.44203 元大台灣加權股價指數基金 23.17700 23.09100 0.08600 0.37244 元大台灣卓越50基金 77.45000 77.06000 0.39000 0.50610 元大台灣金融基金 17.88000 17.88000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.65000 29.57000 0.08000 0.27054 元大台灣高股息基金 24.20000 24.05000 0.15000 0.62370 元大台灣電子科技基金 32.22000 32.05000 0.17000 0.53042 元大全球ETF成長組合基金 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 元大全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.74000 12.76000 -0.02000 -0.15674 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.59000 12.63000 -0.04000 -0.31671 元大全球不動產證券化基金-美元 11.71400 11.74400 -0.03000 -0.25545 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.51000 8.59000 -0.08000 -0.93132 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.52000 -0.06000 -0.92025 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.98000 7.98000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.22000 6.23000 -0.01000 -0.16051 元大全球股票入息基金-美元配息 9.01600 9.08100 -0.06500 -0.71578 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.96000 9.02000 -0.06000 -0.66519 元大全球新興市場精選組合基金 12.53000 12.50000 0.03000 0.24000 元大全球農業商機基金 16.74000 17.05000 -0.31000 -1.81818 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 元大印尼指數基金 8.62500 8.53700 0.08800 1.03081 元大印度指數基金 9.19100 9.18800 0.00300 0.03265 元大印度基金 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 元大多多基金 15.15000 15.09000 0.06000 0.39761 元大多福基金 46.81000 46.71000 0.10000 0.21409 元大亞太成長基金 8.60000 8.53000 0.07000 0.82063 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.53290 8.50990 0.02300 0.27027 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.96600 6.94720 0.01880 0.27061 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.87900 8.88800 -0.00900 -0.10126 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.43700 9.46300 -0.02600 -0.27475 元大卓越基金 40.60000 40.51000 0.09000 0.22217 元大店頭基金 7.00000 6.97000 0.03000 0.43042 元大泛歐成長基金 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689 元大美元貨幣市場基金-美元 10.31380 10.31320 0.00060 0.00582 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.64780 9.67380 -0.02600 -0.26877 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.86800 31.79730 0.07070 0.22235 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.46170 36.33470 0.12700 0.34953 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.92500 19.96190 -0.03690 -0.18485 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.23690 17.16280 0.07410 0.43175 元大美國政府7至10年期債券基金 38.75520 38.61400 0.14120 0.36567 元大高科技基金 16.59000 16.51000 0.08000 0.48455 元大得利貨幣市場基金 16.27080 16.27060 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99400 11.99390 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 10.50000 10.40000 0.10000 0.96154 元大華夏中小基金 6.39000 6.44000 -0.05000 -0.77640 元大新中國基金-人民幣 8.43000 8.50000 -0.07000 -0.82353 元大新中國基金-美元 7.82800 7.89400 -0.06600 -0.83608 元大新中國基金-新台幣 7.82000 7.88000 -0.06000 -0.76142 元大新主流基金 20.81000 20.73000 0.08000 0.38591 元大新東協平衡基金-美元 8.88200 8.87200 0.01000 0.11271 元大新東協平衡基金-新台幣 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.10130 10.05340 0.04790 0.47646 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.26210 9.21420 0.04790 0.51985 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.12410 10.06200 0.06210 0.61717 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.67800 8.62480 0.05320 0.61683 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.71910 9.71320 0.00590 0.06074 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.23740 9.23180 0.00560 0.06066 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.89800 9.88240 0.01560 0.15786 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.41230 9.39750 0.01480 0.15749 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.42890 9.42350 0.00540 0.05730 元大新興亞洲基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.85100 8.83250 0.01850 0.20945 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.51470 8.49690 0.01780 0.20949 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.12290 9.09510 0.02780 0.30566 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.78000 8.75320 0.02680 0.30617 元大萬泰貨幣市場基金 15.11680 15.11660 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.67000 32.60000 0.07000 0.21472 元大實質多重資產基金-人民幣 8.75000 8.69000 0.06000 0.69045 元大實質多重資產基金-美元 7.97300 7.91800 0.05500 0.69462 元大實質多重資產基金-新台幣 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632 元大滬深300單日反向1倍基金 15.76000 16.02000 -0.26000 -1.62297 元大滬深300單日正向2倍基金 12.60000 12.22000 0.38000 3.10966 元大摩臺基金 35.74000 35.56000 0.18000 0.50619 元大標普500基金 25.19000 25.34000 -0.15000 -0.59195 元大標普500單日反向1倍基金 13.66000 13.51000 0.15000 1.11029 元大標普500單日正向2倍基金 30.82000 31.47000 -0.65000 -2.06546 元大標智滬深300基金 15.38000 15.12000 0.26000 1.71958 元大歐洲50基金 23.05000 23.17000 -0.12000 -0.51791 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.58480 9.52200 0.06280 0.65953 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21310 10.21280 0.00030 0.00294 元大績效基金 43.43000 43.21000 0.22000 0.50914 元大韓國KOSPI200基金 20.49000 20.24000 0.25000 1.23518 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.93000 13.93000 0.00000 0.00000 日盛上選基金 28.90000 28.75000 0.15000 0.52174 日盛小而美基金 15.75000 15.68000 0.07000 0.44643 日盛中國內需動力基金 8.60000 8.67000 -0.07000 -0.80738 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.58630 11.61990 -0.03360 -0.28916 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.61780 9.64570 -0.02790 -0.28925 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.55040 11.58290 -0.03250 -0.28059 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.58300 9.60990 -0.02690 -0.27992 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.46550 10.48970 -0.02420 -0.23070 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.66710 8.68710 -0.02000 -0.23023 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.18000 9.28000 -0.10000 -1.07759 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.65000 8.74000 -0.09000 -1.02975 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.97000 9.05000 -0.08000 -0.88398 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 日盛日盛基金 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625 日盛目標收益組合基金(美元) 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.95420 9.97930 -0.02510 -0.25152 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.25270 9.27600 -0.02330 -0.25119 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77330 9.79430 -0.02100 -0.21441 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.08570 9.10520 -0.01950 -0.21416 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38510 2.39060 -0.00550 -0.23007 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.63820 1.64200 -0.00380 -0.23143 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35890 0.35970 -0.00080 -0.22241 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24730 0.24790 -0.00060 -0.24203 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.91630 11.93590 -0.01960 -0.16421 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.07730 8.09060 -0.01330 -0.16439 日盛亞洲機會基金 6.23000 6.24000 -0.01000 -0.16026 日盛首選基金 14.92000 14.87000 0.05000 0.33625 日盛高科技基金 15.67000 15.57000 0.10000 0.64226 日盛貨幣市場基金 14.78490 14.78470 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.85000 34.62000 0.23000 0.66436 日盛精選五虎基金 33.09000 32.87000 0.22000 0.66930 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49910 13.49890 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 25.30000 25.11000 0.19000 0.75667 台新MSCI中國基金 18.42000 18.41000 0.01000 0.05432 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.26000 19.39000 -0.13000 -0.67045 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.45000 18.23000 0.22000 1.20680 台新大眾貨幣市場基金 14.17630 14.17610 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51290 10.51900 -0.00610 -0.05799 台新中美貨幣市場基金-美元 10.48840 10.49000 -0.00160 -0.01525 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10100 10.09270 0.00830 0.08224 台新中國通基金 36.04000 35.80000 0.24000 0.67039 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42940 0.43410 -0.00470 -1.08270 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.26300 13.39400 -0.13100 -0.97805 台新中國精選中小基金-美元 0.28660 0.29060 -0.00400 -1.37646 台新中國精選中小基金-新台幣 8.87000 8.99000 -0.12000 -1.33482 台新主流基金 20.10000 20.04000 0.06000 0.29940 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.17000 20.19000 -0.02000 -0.09906 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65630 0.65760 -0.00130 -0.19769 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.89000 14.90000 -0.01000 -0.06711 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48320 0.48420 -0.00100 -0.20653 台新台灣中小基金 28.46000 28.26000 0.20000 0.70771 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.71380 9.72070 -0.00690 -0.07098 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.91120 8.91040 0.00080 0.00898 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.01610 10.01520 0.00090 0.00899 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.79550 9.80800 -0.01250 -0.12745 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.64310 10.65680 -0.01370 -0.12856 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 台新印度基金 13.65000 13.58000 0.07000 0.51546 台新亞美短期債券基金 10.87930 10.87210 0.00720 0.06622 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.36680 8.37520 -0.00840 -0.10030 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27600 0.27650 -0.00050 -0.18083 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.74420 11.75600 -0.01180 -0.10037 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38200 0.38280 -0.00080 -0.20899 台新真吉利貨幣市場基金 11.10040 11.10030 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.83600 27.77370 0.06230 0.22431 台新智慧生活基金-美元 9.27560 9.30040 -0.02480 -0.26666 台新智慧生活基金-新台幣 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.14870 8.17570 -0.02700 -0.33025 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.35490 8.37430 -0.01940 -0.23166 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.84740 8.87660 -0.02920 -0.32895 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.08010 9.10120 -0.02110 -0.23184 台新新興市場債券基金(A類型) 10.43930 10.41860 0.02070 0.19868 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33260 0.33230 0.00030 0.09028 台新新興市場債券基金(B類型) 7.71380 7.69840 0.01540 0.20004 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25890 0.25860 0.00030 0.11601 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.26000 5.25000 0.01000 0.19048 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.31000 20.31000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.13000 14.11000 0.02000 0.14174 未來資產亞洲新富基金 17.92000 17.87000 0.05000 0.27980 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57870 12.57850 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.16880 11.16790 0.00090 0.00806 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.87400 9.86150 0.01250 0.12676 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11280 9.11470 -0.00190 -0.02085 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42950 10.43170 -0.00220 -0.02109 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.63920 7.63410 0.00510 0.06681 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.80380 8.79820 0.00560 0.06365 永豐中小基金 46.63000 46.44000 0.19000 0.40913 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.70510 1.70910 -0.00400 -0.23404 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27920 2.28450 -0.00530 -0.23200 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.70060 7.70950 -0.00890 -0.11544 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.98700 9.99860 -0.01160 -0.11602 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.16000 4.17000 -0.01000 -0.23981 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.54000 18.58000 -0.04000 -0.21529 永豐主流品牌基金 16.45000 16.42000 0.03000 0.18270 永豐永豐基金 31.00000 30.92000 0.08000 0.25873 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.27140 9.27860 -0.00720 -0.07760 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.41720 9.42430 -0.00710 -0.07534 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.18510 9.18930 -0.00420 -0.04571 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.33030 9.33450 -0.00420 -0.04499 永豐亞洲民生消費基金 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 永豐南非幣2021保本基金 13.21200 13.19360 0.01840 0.13946 永豐高科技基金 20.39000 20.36000 0.03000 0.14735 永豐貨幣市場基金 13.89570 13.89550 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11070 2.11500 -0.00430 -0.20331 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51520 2.52040 -0.00520 -0.20632 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.67030 7.67680 -0.00650 -0.08467 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.38240 10.39130 -0.00890 -0.08565 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.89090 6.89710 -0.00620 -0.08989 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.70010 10.70980 -0.00970 -0.09057 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.01000 9.09000 -0.08000 -0.88009 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.04000 7.10000 -0.06000 -0.84507 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.24000 16.36000 -0.12000 -0.73350 永豐臺灣加權ETF基金 48.98000 48.79000 0.19000 0.38942 永豐領航科技基金 33.68000 33.50000 0.18000 0.53731 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966 永豐趨勢平衡基金 36.75000 36.54000 0.21000 0.57471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.66140 11.66030 0.00110 0.00943 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.39590 9.40590 -0.01000 -0.10632 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73630 9.74670 -0.01040 -0.10670 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.41650 9.42440 -0.00790 -0.08382 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64790 9.65600 -0.00810 -0.08389 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.41540 9.42630 -0.01090 -0.11563 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87990 9.89130 -0.01140 -0.11525 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.39320 9.40220 -0.00900 -0.09572 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70550 9.71480 -0.00930 -0.09573 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 兆豐國際中小基金 13.15000 13.12000 0.03000 0.22866 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.02000 13.16000 -0.14000 -1.06383 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.06000 17.22000 -0.16000 -0.92915 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.92000 17.10000 -0.18000 -1.05263 兆豐國際生命科學基金 14.86000 15.08000 -0.22000 -1.45889 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.98140 10.00550 -0.02410 -0.24087 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.18480 10.21580 -0.03100 -0.30345 兆豐國際全球基金 29.51000 29.77000 -0.26000 -0.87336 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.32020 10.31960 0.00060 0.00581 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.11400 10.14190 -0.02790 -0.27510 兆豐國際國民基金 19.69000 19.56000 0.13000 0.66462 兆豐國際第一基金 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.82490 9.85260 -0.02770 -0.28114 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.73750 7.75920 -0.02170 -0.27967 兆豐國際萬全基金 18.55000 18.53000 0.02000 0.10793 兆豐國際電子基金 22.20000 22.10000 0.10000 0.45249 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.55000 20.51000 0.04000 0.19503 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.58000 17.68000 -0.10000 -0.56561 兆豐國際豐台灣基金 30.59000 30.55000 0.04000 0.13093 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51490 12.51470 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.84510 9.85760 -0.01250 -0.12681 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.79200 9.80330 -0.01130 -0.11527 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.82840 9.83900 -0.01060 -0.10773 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.84660 9.85920 -0.01260 -0.12780 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.79910 9.81040 -0.01130 -0.11518 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.82750 9.83800 -0.01050 -0.10673 合庫台灣基金 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 合庫全球高收益債券基金A類型 10.95660 10.98490 -0.02830 -0.25763 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.79270 11.83150 -0.03880 -0.32794 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.55820 10.59220 -0.03400 -0.32099 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.31210 11.34840 -0.03630 -0.31987 合庫全球高收益債券基金B類型 7.90280 7.92320 -0.02040 -0.25747 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.17300 9.20350 -0.03050 -0.33140 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.76740 8.79560 -0.02820 -0.32061 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.65150 8.67920 -0.02770 -0.31915 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.00040 9.02940 -0.02900 -0.32117 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651 合庫全球新興市場基金 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 合庫貨幣市場基金 10.13980 10.13970 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.28500 9.30020 -0.01520 -0.16344 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.53640 9.55200 -0.01560 -0.16332 合庫新興多重收益基金A類型 9.84160 9.85320 -0.01160 -0.11773 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.24780 11.26720 -0.01940 -0.17218 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.52970 13.55260 -0.02290 -0.16897 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.47930 8.49310 -0.01380 -0.16248 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.16580 9.18080 -0.01500 -0.16338 合庫新興多重收益基金B類型 7.64200 7.65100 -0.00900 -0.11763 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.46500 8.47980 -0.01480 -0.17453 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.90970 9.92650 -0.01680 -0.16924 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 安本標準兩岸價值基金 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05160 11.05070 0.00090 0.00814 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.86600 9.86480 0.00120 0.01216 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75050 9.73990 0.01060 0.10883 安聯中國東協基金 14.37000 14.40000 -0.03000 -0.20833 安聯中國策略基金-美元 9.45000 9.57000 -0.12000 -1.25392 安聯中國策略基金-新臺幣 12.27000 12.42000 -0.15000 -1.20773 安聯中華新思路基金-人民幣 11.95000 12.02000 -0.07000 -0.58236 安聯中華新思路基金-美元 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 安聯台灣大壩基金 24.56000 24.49000 0.07000 0.28583 安聯台灣科技基金 38.93000 38.88000 0.05000 0.12860 安聯台灣貨幣市場基金 12.50410 12.50400 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 26.59000 26.51000 0.08000 0.30177 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.03710 10.04890 -0.01180 -0.11743 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.88590 14.90230 -0.01640 -0.11005 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.46150 9.47200 -0.01050 -0.11085 安聯四季成長組合基金-美元 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.26400 12.28000 -0.01600 -0.13029 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.04320 10.05680 -0.01360 -0.13523 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.08600 12.10340 -0.01740 -0.14376 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.28870 9.30110 -0.01240 -0.13332 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.14780 9.16020 -0.01240 -0.13537 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.80140 8.81400 -0.01260 -0.14295 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.86000 10.89000 -0.03000 -0.27548 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.96130 11.98160 -0.02030 -0.16943 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.84940 10.86790 -0.01850 -0.17023 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.50990 10.52770 -0.01780 -0.16908 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.69420 8.70750 -0.01330 -0.15274 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.48830 8.50260 -0.01430 -0.16818 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.19670 8.21050 -0.01380 -0.16808 安聯全球人口趨勢基金 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.80000 8.98000 -0.18000 -2.00445 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.21000 33.85000 -0.64000 -1.89069 安聯全球油礦金趨勢基金 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92100 11.91610 0.00490 0.04112 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27630 10.27210 0.00420 0.04089 安聯全球新興市場基金 16.02000 16.11000 -0.09000 -0.55866 安聯全球農金趨勢基金 9.42000 9.62000 -0.20000 -2.07900 安聯全球綠能趨勢基金 8.22000 8.26000 -0.04000 -0.48426 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 安聯亞洲動態策略基金 20.43000 20.52000 -0.09000 -0.43860 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.10280 10.10210 0.00070 0.00693 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80630 9.80560 0.00070 0.00714 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.65090 81.87510 -0.22420 -0.27383 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.05650 12.08730 -0.03080 -0.25481 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.31380 63.48650 -0.17270 -0.27203 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.27370 9.29740 -0.02370 -0.25491 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58140 2.58180 -0.00040 -0.01549 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.35580 10.34950 0.00630 0.06087 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19360 2.19430 -0.00070 -0.03190 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.56350 8.55720 0.00630 0.07362 宏利台灣動力基金 27.22000 27.15000 0.07000 0.25783 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.66400 9.67900 -0.01500 -0.15497 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50380 9.50880 -0.00500 -0.05258 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.52240 7.53410 -0.01170 -0.15529 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.51360 7.51970 -0.00610 -0.08112 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540 宏利全球債券組合基金 12.85120 12.87310 -0.02190 -0.17012 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77280 2.77120 0.00160 0.05774 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.63380 11.62470 0.00910 0.07828 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.56110 8.55460 0.00650 0.07598 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43610 2.43600 0.00010 0.00411 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.84300 10.82550 0.01750 0.16166 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.13270 3.11510 0.01760 0.56499 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50570 0.50300 0.00270 0.53678 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.62000 14.54000 0.08000 0.55021 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.67220 11.71180 -0.03960 -0.33812 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.32800 10.36430 -0.03630 -0.35024 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99920 10.03000 -0.03080 -0.30708 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.68080 8.71070 -0.02990 -0.34326 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.29730 8.32550 -0.02820 -0.33872 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.20650 8.23200 -0.02550 -0.30977 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.15660 8.18460 -0.02800 -0.34211 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74020 2.74710 -0.00690 -0.25117 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39710 0.39800 -0.00090 -0.22613 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.05210 12.07790 -0.02580 -0.21361 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90300 0.90530 -0.00230 -0.25406 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.21020 7.22580 -0.01560 -0.21589 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.99800 2.00310 -0.00510 -0.25461 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28730 0.28810 -0.00080 -0.27768 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.81720 8.83620 -0.01900 -0.21502 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31920 0.32000 -0.00080 -0.25000 宏利萬利貨幣市場基金 13.65210 13.65200 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.32000 2.33000 -0.01000 -0.42918 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 宏利臺灣股息收益基金 23.39000 23.40000 -0.01000 -0.04274 宏利澳幣保本基金 12.24580 12.24120 0.00460 0.03758 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.90180 9.93990 -0.03810 -0.38330 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.08760 9.11880 -0.03120 -0.34215 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.57350 8.59470 -0.02120 -0.24666 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.35710 10.38260 -0.02550 -0.24560 貝萊德亞美利加收益基金 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 貝萊德新台幣基金 12.94140 12.94130 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.20000 23.13000 0.07000 0.30264 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28670 11.28380 0.00290 0.02570 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86760 9.85220 0.01540 0.15631 保德信大中華基金-人民幣 8.80000 8.86000 -0.06000 -0.67720 保德信大中華基金-美元 8.60000 8.65000 -0.05000 -0.57803 保德信大中華基金-新台幣 25.66000 25.80000 -0.14000 -0.54264 保德信中小型股基金 37.56000 37.55000 0.01000 0.02663 保德信中國中小基金-人民幣 8.15000 8.22000 -0.07000 -0.85158 保德信中國中小基金-美元 7.78000 7.84000 -0.06000 -0.76531 保德信中國中小基金-新臺幣 7.53000 7.58000 -0.05000 -0.65963 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.84860 8.87270 -0.02410 -0.27162 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.93030 8.95410 -0.02380 -0.26580 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.98050 9.00700 -0.02650 -0.29422 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.74530 9.77400 -0.02870 -0.29364 保德信中國品牌基金-人民幣 8.13000 8.21000 -0.08000 -0.97442 保德信中國品牌基金-美元 8.15000 8.23000 -0.08000 -0.97205 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.81000 8.89000 -0.08000 -0.89989 保德信台商全方位基金 30.81000 30.78000 0.03000 0.09747 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.96000 27.04000 -0.08000 -0.29586 保德信全球消費商機基金 17.76000 17.80000 -0.04000 -0.22472 保德信全球基礎建設基金 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347 保德信全球資源基金 7.35000 7.35000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 9.78000 9.90000 -0.12000 -1.21212 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.51000 32.87000 -0.36000 -1.09522 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.06400 10.03220 0.03180 0.31698 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.06400 10.03220 0.03180 0.31698 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.06790 10.02640 0.04150 0.41391 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.06790 10.02640 0.04150 0.41391 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.47850 9.48630 -0.00780 -0.08222 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.33760 10.34600 -0.00840 -0.08119 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.02640 9.02490 0.00150 0.01662 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.82880 9.82730 0.00150 0.01526 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.00850 8.01490 -0.00640 -0.07985 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.65000 10.65850 -0.00850 -0.07975 保德信亞太基金 19.43000 19.49000 -0.06000 -0.30785 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.32250 8.32090 0.00160 0.01923 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11910 11.11700 0.00210 0.01889 保德信店頭市場基金 26.83000 26.74000 0.09000 0.33657 保德信拉丁美洲基金 6.83000 6.76000 0.07000 1.03550 保德信金平衡基金 28.11000 28.06000 0.05000 0.17819 保德信金滿意基金 37.58000 37.48000 0.10000 0.26681 保德信科技島基金 22.69000 22.68000 0.01000 0.04409 保德信高成長基金 84.74000 84.61000 0.13000 0.15365 保德信第一基金 22.66000 22.61000 0.05000 0.22114 保德信貨幣市場基金 15.78470 15.78450 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.15270 10.16190 -0.00920 -0.09053 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.35270 10.35200 0.00070 0.00676 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.40750 10.40930 -0.00180 -0.01729 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.93670 9.92880 0.00790 0.07957 保德信新世紀基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.88070 7.88790 -0.00720 -0.09128 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.77100 10.78080 -0.00980 -0.09090 保德信新興趨勢組合基金 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560 保德信瑞騰基金 15.55280 15.55250 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68750 9.68720 0.00030 0.00310 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99560 9.99520 0.00040 0.00400 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.65060 9.64580 0.00480 0.04976 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.81080 9.80620 0.00460 0.04691 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.73810 9.74380 -0.00570 -0.05850 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.89160 9.89750 -0.00590 -0.05961 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.60810 9.61260 -0.00450 -0.04681 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.72980 9.73440 -0.00460 -0.04726 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.03710 10.03620 0.00090 0.00897 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00360 10.01340 -0.00980 -0.09787 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00250 10.01240 -0.00990 -0.09888 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.91080 9.92010 -0.00930 -0.09375 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.91080 9.92010 -0.00930 -0.09375 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91070 9.91890 -0.00820 -0.08267 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.10730 10.11630 -0.00900 -0.08897 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.80160 9.80820 -0.00660 -0.06729 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.89710 9.90380 -0.00670 -0.06765 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.53940 9.55160 -0.01220 -0.12773 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.36580 9.37680 -0.01100 -0.11731 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96760 9.97940 -0.01180 -0.11824 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.96350 9.97530 -0.01180 -0.11829 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.06220 10.06930 -0.00710 -0.07051 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.13950 10.14570 -0.00620 -0.06111 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.95480 9.96620 -0.01140 -0.11439 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.95520 9.96670 -0.01150 -0.11538 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92210 1.92500 -0.00290 -0.15065 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65820 2.66230 -0.00410 -0.15400 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28670 0.28710 -0.00040 -0.13932 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42980 0.43030 -0.00050 -0.11620 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.21420 8.21970 -0.00550 -0.06691 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55910 11.56640 -0.00730 -0.06311 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.38340 9.38610 -0.00270 -0.02877 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59540 11.59860 -0.00320 -0.02759 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.41440 8.41400 0.00040 0.00475 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44300 10.44250 0.00050 0.00479 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11590 10.12250 -0.00660 -0.06520 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.03810 10.03990 -0.00180 -0.01793 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05610 10.05760 -0.00150 -0.01491 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69320 10.69480 -0.00160 -0.01496 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98440 9.98140 0.00300 0.03006 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70310 9.70290 0.00020 0.00206 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08620 10.08600 0.00020 0.00198 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.71040 9.70530 0.00510 0.05255 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94850 9.94350 0.00500 0.05028 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.40800 10.43910 -0.03110 -0.29792 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.05410 6.06330 -0.00920 -0.15173 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.57590 10.59190 -0.01600 -0.15106 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65460 11.65460 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.41000 16.39000 0.02000 0.12203 施羅德樂活中小基金-I類型 3757.61000 3751.26000 6.35000 0.16928 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.88140 9.89330 -0.01190 -0.12028 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.83480 10.85530 -0.02050 -0.18885 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.08650 10.10610 -0.01960 -0.19394 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.71370 8.72430 -0.01060 -0.12150 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.06330 9.08040 -0.01710 -0.18832 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.90030 8.91760 -0.01730 -0.19400 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.99190 10.00390 -0.01200 -0.11995 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.46450 10.48430 -0.01980 -0.18885 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.41730 10.43760 -0.02030 -0.19449 柏瑞五國金勢力建設基金 6.17000 6.19000 -0.02000 -0.32310 柏瑞巨人基金 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66440 13.66420 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.21000 15.14000 0.07000 0.46235 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.33680 13.36120 -0.02440 -0.18262 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.72970 11.75650 -0.02680 -0.22796 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.30730 12.33640 -0.02910 -0.23589 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.58620 8.60190 -0.01570 -0.18252 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.61370 6.62570 -0.01200 -0.18111 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.51950 8.53900 -0.01950 -0.22836 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.27310 8.29050 -0.01740 -0.20988 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.46880 10.49350 -0.02470 -0.23538 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.14500 8.16370 -0.01870 -0.22906 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.90370 11.93090 -0.02720 -0.22798 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.55400 11.57510 -0.02110 -0.18229 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.84940 11.87440 -0.02500 -0.21054 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.20350 11.23000 -0.02650 -0.23598 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.76510 8.78110 -0.01600 -0.18221 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52010 9.54180 -0.02170 -0.22742 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.45560 9.47550 -0.01990 -0.21002 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.31000 9.33200 -0.02200 -0.23575 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.18950 9.21060 -0.02110 -0.22908 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.10360 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-0.02640 -0.23554 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.84130 8.85850 -0.01720 -0.19416 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.52040 9.54270 -0.02230 -0.23369 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.38330 9.40550 -0.02220 -0.23603 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.31330 10.33340 -0.02010 -0.19451 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.99860 11.02440 -0.02580 -0.23403 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.80310 10.82860 -0.02550 -0.23549 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.84150 8.85870 -0.01720 -0.19416 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52080 9.54310 -0.02230 -0.23368 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.38380 9.40590 -0.02210 -0.23496 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.94000 11.98000 -0.04000 -0.33389 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.69000 12.75000 -0.06000 -0.47059 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.82000 7.84000 -0.02000 -0.25510 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.94000 11.97000 -0.03000 -0.25063 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.11000 12.13000 -0.02000 -0.16488 柏瑞拉丁美洲基金 9.48000 9.35000 0.13000 1.39037 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.27470 11.27330 0.00140 0.01242 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.32130 7.32030 0.00100 0.01366 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.31380 11.31450 -0.00070 -0.00619 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.99390 10.99870 -0.00480 -0.04364 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.09810 10.10300 -0.00490 -0.04850 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.18160 8.18210 -0.00050 -0.00611 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.18140 9.18540 -0.00400 -0.04355 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.21720 9.22160 -0.00440 -0.04771 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.57560 10.58020 -0.00460 -0.04348 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93540 9.93600 -0.00060 -0.00604 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.08110 10.08600 -0.00490 -0.04858 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.51180 9.51590 -0.00410 -0.04309 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.84020 8.84070 -0.00050 -0.00566 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.76360 8.76400 -0.00040 -0.00456 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.24120 9.24560 -0.00440 -0.04759 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.75520 11.75880 -0.00360 -0.03062 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.22880 11.23730 -0.00850 -0.07564 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.63790 10.64650 -0.00860 -0.08078 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.89380 6.89600 -0.00220 -0.03190 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.60610 8.61260 -0.00650 -0.07547 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.19990 9.20740 -0.00750 -0.08146 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.10510 10.10820 -0.00310 -0.03067 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.65480 10.66350 -0.00870 -0.08159 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.31580 9.32290 -0.00710 -0.07616 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.79250 8.79530 -0.00280 -0.03184 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.39610 9.40370 -0.00760 -0.08082 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.10720 11.10660 0.00060 0.00540 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.70440 11.70850 -0.00410 -0.03502 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.70530 10.70930 -0.00400 -0.03735 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.96280 8.96230 0.00050 0.00558 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.48390 9.48720 -0.00330 -0.03478 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.48000 9.48360 -0.00360 -0.03796 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.03200 11.03590 -0.00390 -0.03534 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.91000 9.90950 0.00050 0.00505 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.20070 10.20460 -0.00390 -0.03822 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.37530 9.37490 0.00040 0.00427 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.11540 9.11500 0.00040 0.00439 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.70310 9.70650 -0.00340 -0.03503 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.24320 9.24670 -0.00350 -0.03785 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.30000 17.30000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.91000 15.91000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.69900 12.70970 -0.01070 -0.08419 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.09240 10.11100 -0.01860 -0.18396 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.06660 11.08970 -0.02310 -0.20830 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.66740 11.68800 -0.02060 -0.17625 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.56100 10.58310 -0.02210 -0.20882 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.07070 9.08750 -0.01680 -0.18487 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.62720 9.64720 -0.02000 -0.20731 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.50280 9.51960 -0.01680 -0.17648 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.51910 9.53900 -0.01990 -0.20862 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.20190 9.21890 -0.01700 -0.18440 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.43440 9.45400 -0.01960 -0.20732 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.18700 11.20680 -0.01980 -0.17668 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.46370 9.48350 -0.01980 -0.20878 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.42000 14.66000 -0.24000 -1.63711 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.99000 23.26000 0.73000 3.13844 國泰大中華基金 16.73000 16.72000 0.01000 0.05981 國泰小龍基金 13.32000 13.37000 -0.05000 -0.37397 國泰中小成長基金 35.78000 35.90000 -0.12000 -0.33426 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.77050 3.80130 -0.03080 -0.81025 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.80000 16.91000 -0.11000 -0.65050 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.63070 0.63560 -0.00490 -0.77093 國泰中國內需增長基金美元級別 0.59330 0.59780 -0.00450 -0.75276 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19700 2.19910 -0.00210 -0.09549 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.56870 9.56740 0.00130 0.01359 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.99670 7.99560 0.00110 0.01376 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31210 0.31230 -0.00020 -0.06404 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.58790 11.58690 0.00100 0.00863 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66490 1.66410 0.00080 0.04807 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.94000 9.91800 0.02200 0.22182 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32660 0.32620 0.00040 0.12262 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.90890 3.93620 -0.02730 -0.69356 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.41000 17.50000 -0.09000 -0.51429 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55810 0.56180 -0.00370 -0.65860 國泰中港台基金人民幣級別 2.91010 2.92230 -0.01220 -0.41748 國泰中港台基金台幣級別 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077 國泰中港台基金美元級別 0.42070 0.42220 -0.00150 -0.35528 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.88000 26.93000 -0.05000 -0.18567 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.73000 12.73000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.83000 33.84000 -0.01000 -0.02955 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.35870 10.36820 -0.00950 -0.09163 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.12090 10.13010 -0.00920 -0.09082 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.14450 10.15380 -0.00930 -0.09159 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33460 0.33520 -0.00060 -0.17900 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32670 0.32730 -0.00060 -0.18332 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32740 0.32800 -0.00060 -0.18293 國泰台灣貨幣市場基金 12.42190 12.42180 0.00010 0.00081 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.40120 2.41010 -0.00890 -0.36928 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34610 0.34730 -0.00120 -0.34552 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48090 0.48340 -0.00250 -0.51717 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.62000 12.66000 -0.04000 -0.31596 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43390 0.43560 -0.00170 -0.39027 國泰全球資源基金台幣級別 5.27000 5.32000 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-0.02637 國泰國泰基金台幣I級別 18.55000 18.62000 -0.07000 -0.37594 國泰國泰基金台幣級別 18.55000 18.62000 -0.07000 -0.37594 國泰富時中國A50基金 17.64000 17.47000 0.17000 0.97310 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33240 0.33260 -0.00020 -0.06013 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46870 0.46990 -0.00120 -0.25537 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.47470 10.47330 0.00140 0.01337 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.40340 7.40240 0.00100 0.01351 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35440 0.35470 -0.00030 -0.08458 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23930 0.23950 -0.00020 -0.08351 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.19370 2.20710 -0.01340 -0.60713 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.73520 9.78080 -0.04560 -0.46622 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31380 0.31560 -0.00180 -0.57034 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.65810 40.43170 0.22640 0.55996 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.92000 17.72000 0.20000 1.12867 國泰新興市場基金台幣級別 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 國泰新興市場基金美元級別 0.36490 0.36550 -0.00060 -0.16416 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27520 2.27880 -0.00360 -0.15798 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47320 1.47560 -0.00240 -0.16265 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33800 0.33840 -0.00040 -0.11820 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33430 0.33500 -0.00070 -0.20896 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22100 0.22130 -0.00030 -0.13556 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.34210 10.35260 -0.01050 -0.10142 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.57110 6.57780 -0.00670 -0.10186 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.96000 15.05000 -0.09000 -0.59801 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.76000 29.41000 0.35000 1.19007 國泰價值卓越基金 12.48000 12.45000 0.03000 0.24096 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33120 0.33400 -0.00280 -0.83832 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.65680 38.58720 0.06960 0.18037 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.07000 19.14000 -0.07000 -0.36573 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.20000 18.23000 -0.03000 -0.16456 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.46000 17.32000 0.14000 0.80831 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.99220 12.00100 -0.00880 -0.07333 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39400 0.39440 -0.00040 -0.10142 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.00060 10.01960 -0.01900 -0.18963 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97110 9.98300 -0.01190 -0.11920 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.96590 9.96820 -0.00230 -0.02307 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.00030 10.01930 -0.01900 -0.18963 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97080 9.98270 -0.01190 -0.11921 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.96590 9.96820 -0.00230 -0.02307 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25650 11.25550 0.00100 0.00888 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80260 9.79050 0.01210 0.12359 第一金大中華基金 23.42000 23.32000 0.10000 0.42882 第一金小型精選基金 29.16000 28.91000 0.25000 0.86475 第一金中國世紀基金-人民幣 11.60000 11.74000 -0.14000 -1.19250 第一金中國世紀基金-美元 7.17650 7.25890 -0.08240 -1.13516 第一金中國世紀基金-美元-N 7.17700 7.25940 -0.08240 -1.13508 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.46000 8.55000 -0.09000 -1.05263 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.46000 8.55000 -0.09000 -1.05263 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.53670 9.53850 -0.00180 -0.01887 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.14750 8.14040 0.00710 0.08722 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72060 10.72260 -0.00200 -0.01865 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.27820 9.27020 0.00800 0.08630 第一金中概平衡基金 22.80000 22.68000 0.12000 0.52910 第一金台灣貨幣市場基金 15.26740 15.26720 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.02800 178.02600 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.28550 9.42160 -0.13610 -1.44455 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.28550 9.42170 -0.13620 -1.44560 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.48000 9.61000 -0.13000 -1.35276 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.48000 9.61000 -0.13000 -1.35276 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.87540 12.98210 -0.10670 -0.82190 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 12.87610 12.98280 -0.10670 -0.82186 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.40000 12.49000 -0.09000 -0.72058 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.41000 12.50000 -0.09000 -0.72000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.50800 9.52300 -0.01500 -0.15751 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.51020 9.52530 -0.01510 -0.15853 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.17940 9.18950 -0.01010 -0.10991 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.20330 9.21340 -0.01010 -0.10962 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.07160 10.08760 -0.01600 -0.15861 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.73900 9.74970 -0.01070 -0.10975 第一金全球大趨勢基金 21.90000 21.99000 -0.09000 -0.40928 第一金全球不動產證券化基金A 8.04880 8.04570 0.00310 0.03853 第一金全球不動產證券化基金B 5.69410 5.69190 0.00220 0.03865 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.37570 9.40880 -0.03310 -0.35180 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.37690 9.41010 -0.03320 -0.35281 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.85600 9.89090 -0.03490 -0.35285 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.85740 9.89230 -0.03490 -0.35280 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.29860 8.31900 -0.02040 -0.24522 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.90700 9.93140 -0.02440 -0.24569 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.36230 9.39410 -0.03180 -0.33851 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.36120 9.40520 -0.04400 -0.46783 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.70820 7.73180 -0.02360 -0.30523 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.70710 7.73070 -0.02360 -0.30528 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.55030 8.57390 -0.02360 -0.27525 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.55090 8.57450 -0.02360 -0.27523 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.03990 11.07750 -0.03760 -0.33943 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.04080 11.07840 -0.03760 -0.33940 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.81880 9.84880 -0.03000 -0.30461 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.51950 14.55950 -0.04000 -0.27473 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.60650 12.64220 -0.03570 -0.28239 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.62250 12.65820 -0.03570 -0.28203 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.93000 11.95000 -0.02000 -0.16736 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694 第一金亞洲科技基金 16.97000 16.96000 0.01000 0.05896 第一金亞洲新興市場基金 12.34000 12.39000 -0.05000 -0.40355 第一金店頭市場基金 7.58000 7.53000 0.05000 0.66401 第一金創新趨勢基金 19.32000 19.21000 0.11000 0.57262 第一金電子基金 28.51000 28.39000 0.12000 0.42268 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.89000 17.89000 0.00000 0.00000 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.72000 20.85000 -0.13000 -0.62350 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.15000 7.21000 -0.06000 -0.83218 統一大中華中小基金(美元) 6.47000 6.52000 -0.05000 -0.76687 統一大中華中小基金(新台幣) 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 統一大東協高股息基金(美元) 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 統一大滿貫基金-A類型 28.88000 28.81000 0.07000 0.24297 統一大滿貫基金-I類型 28.88000 28.81000 0.07000 0.24297 統一大龍印基金 12.77000 12.81000 -0.04000 -0.31226 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.24000 8.33000 -0.09000 -1.08043 統一大龍騰中國基金(美元) 7.46000 7.54000 -0.08000 -1.06101 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.50000 8.58000 -0.08000 -0.93240 統一中小基金 21.19000 21.16000 0.03000 0.14178 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.63050 9.65040 -0.01990 -0.20621 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.88370 8.90060 -0.01690 -0.18987 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.62330 8.63540 -0.01210 -0.14012 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.60900 11.63300 -0.02400 -0.20631 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.64580 10.66610 -0.02030 -0.19032 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.31990 10.33440 -0.01450 -0.14031 統一台灣動力基金 14.39000 14.34000 0.05000 0.34868 統一全天候基金-A類型 96.36000 96.27000 0.09000 0.09349 統一全天候基金-I類型 96.50000 96.41000 0.09000 0.09335 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.19770 8.25190 -0.05420 -0.65682 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.83360 7.88410 -0.05050 -0.64053 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.82060 7.86710 -0.04650 -0.59107 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.57590 8.63250 -0.05660 -0.65566 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.20210 8.25490 -0.05280 -0.63962 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.18160 8.23030 -0.04870 -0.59172 統一全球債券組合基金 11.79710 11.81300 -0.01590 -0.13460 統一全球新科技基金(人民幣) 14.34000 14.49000 -0.15000 -1.03520 統一全球新科技基金(美元) 13.35000 13.48000 -0.13000 -0.96439 統一全球新科技基金(新台幣) 12.83000 12.94000 -0.11000 -0.85008 統一亞太基金 22.47000 22.48000 -0.01000 -0.04448 統一亞洲大金磚基金 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 統一奔騰基金 50.15000 50.01000 0.14000 0.27994 統一強棒貨幣市場基金 16.67610 16.67590 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371 統一強漢基金(美元) 8.00000 8.04000 -0.04000 -0.49751 統一強漢基金(新台幣) 21.10000 21.18000 -0.08000 -0.37771 統一統信基金 25.04000 24.97000 0.07000 0.28034 統一黑馬基金 50.86000 50.73000 0.13000 0.25626 統一新亞洲科技能源基金 15.10000 15.08000 0.02000 0.13263 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.78020 7.78650 -0.00630 -0.08091 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.01010 10.01830 -0.00820 -0.08185 統一經建基金 40.44000 40.39000 0.05000 0.12379 統一龍馬基金 54.37000 54.40000 -0.03000 -0.05515 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.72000 15.74000 -0.02000 -0.12706 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.78000 40.67000 0.11000 0.27047 野村中國機會基金 11.77000 11.89000 -0.12000 -1.00925 野村巴西基金 5.98000 5.87000 0.11000 1.87394 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 野村台灣高股息基金 22.74000 22.67000 0.07000 0.30878 野村台灣運籌基金 31.01000 31.03000 -0.02000 -0.06445 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.38990 9.39200 -0.00210 -0.02236 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.29710 9.29810 -0.00100 -0.01075 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.36740 9.36870 -0.00130 -0.01388 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70550 9.70760 -0.00210 -0.02163 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53820 9.53920 -0.00100 -0.01048 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.46710 9.46850 -0.00140 -0.01479 野村平衡基金 17.30000 17.29000 0.01000 0.05784 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.09000 13.10000 -0.01000 -0.07634 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 野村全球生技醫療基金 16.33000 16.60000 -0.27000 -1.62651 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99050 9.99390 -0.00340 -0.03402 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.92380 9.92620 -0.00240 -0.02418 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.90760 9.90980 -0.00220 -0.02220 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99050 9.99380 -0.00330 -0.03302 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.92380 9.92620 -0.00240 -0.02418 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.90770 9.90980 -0.00210 -0.02119 野村全球品牌基金 25.01000 25.30000 -0.29000 -1.14625 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.49000 12.56000 -0.07000 -0.55732 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.88000 18.98000 -0.10000 -0.52687 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.84000 11.92000 -0.08000 -0.67114 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.95340 9.97750 -0.02410 -0.24154 野村全球短期收益基金-美元計價 10.36170 10.38550 -0.02380 -0.22917 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.24950 10.27250 -0.02300 -0.22390 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.08860 9.13300 -0.04440 -0.48615 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.86000 8.90270 -0.04270 -0.47963 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.47870 8.51500 -0.03630 -0.42631 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.93350 10.98680 -0.05330 -0.48513 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.41680 10.46700 -0.05020 -0.47960 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03730 10.08040 -0.04310 -0.42756 野村成長基金 26.22000 26.19000 0.03000 0.11455 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.22120 8.24500 -0.02380 -0.28866 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.22020 8.24310 -0.02290 -0.27781 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.40860 8.42550 -0.01690 -0.20058 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.89420 8.91990 -0.02570 -0.28812 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.77970 8.80410 -0.02440 -0.27714 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.97850 8.99660 -0.01810 -0.20119 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.91000 7.94000 -0.03000 -0.37783 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.43000 11.47000 -0.04000 -0.34874 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.07740 9.09910 -0.02170 -0.23849 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.10560 9.12640 -0.02080 -0.22791 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.23160 9.24910 -0.01750 -0.18921 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.75180 9.77480 -0.02300 -0.23530 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.67860 9.70070 -0.02210 -0.22782 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81700 9.83550 -0.01850 -0.18809 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.25390 8.26310 -0.00920 -0.11134 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.81300 8.82580 -0.01280 -0.14503 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.67660 8.68880 -0.01220 -0.14041 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.78430 12.79850 -0.01420 -0.11095 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.87680 11.89390 -0.01710 -0.14377 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.63970 9.65320 -0.01350 -0.13985 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97760 9.98300 -0.00540 -0.05409 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96130 9.96560 -0.00430 -0.04315 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98830 9.99370 -0.00540 -0.05403 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97570 9.98120 -0.00550 -0.05510 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96000 9.96430 -0.00430 -0.04315 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00340 10.00890 -0.00550 -0.05495 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.70500 9.70880 -0.00380 -0.03914 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.68800 9.69080 -0.00280 -0.02889 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.71400 9.70800 0.00600 0.06180 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.79110 9.81900 -0.02790 -0.28414 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.89800 9.92980 -0.03180 -0.32025 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.51740 9.54690 -0.02950 -0.30900 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.07420 9.10030 -0.02610 -0.28680 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.01710 11.04870 -0.03160 -0.28601 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.77940 9.79470 -0.01530 -0.15621 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.80760 10.83210 -0.02450 -0.22618 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.28740 10.30960 -0.02220 -0.21533 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.10470 10.12090 -0.01620 -0.16006 野村泰國基金 40.62000 40.80000 -0.18000 -0.44118 野村高科技基金 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.83150 9.85980 -0.02830 -0.28702 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.82330 9.86200 -0.03870 -0.39242 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.23230 10.27730 -0.04500 -0.43786 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.19440 9.22850 -0.03410 -0.36951 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.16580 9.19230 -0.02650 -0.28828 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.01550 9.04880 -0.03330 -0.36800 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.43040 11.47570 -0.04530 -0.39475 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.94770 13.00970 -0.06200 -0.47657 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.36850 10.40700 -0.03850 -0.36994 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.34320 10.37320 -0.03000 -0.28921 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.43210 10.47050 -0.03840 -0.36674 野村貨幣市場基金 16.28380 16.28360 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.92810 9.93390 -0.00580 -0.05839 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.75140 9.75260 -0.00120 -0.01230 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81770 9.80940 0.00830 0.08461 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.75740 9.76400 -0.00660 -0.06760 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.71520 9.72060 -0.00540 -0.05555 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.71450 9.72320 -0.00870 -0.08948 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.83610 9.84270 -0.00660 -0.06705 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.77690 9.78230 -0.00540 -0.05520 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.88520 9.89190 -0.00670 -0.06773 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.63500 9.64650 -0.01150 -0.11921 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.57410 9.58410 -0.01000 -0.10434 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.54230 9.55210 -0.00980 -0.10260 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.70260 9.71410 -0.01150 -0.11838 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.62950 9.63960 -0.01010 -0.10478 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.59780 9.60760 -0.00980 -0.10200 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.92220 9.93580 -0.01360 -0.13688 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.71120 7.72240 -0.01120 -0.14503 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.56230 11.57910 -0.01680 -0.14509 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.44000 7.40000 0.04000 0.54054 野村精選貨幣市場基金 12.08710 12.08700 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.13000 11.20000 -0.07000 -0.62500 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 野村歐洲高股息基金季配型 7.51000 7.53000 -0.02000 -0.26560 野村歐洲高股息基金累積型 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 野村積極成長基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.14000 29.09000 0.05000 0.17188 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.16360 10.18910 -0.02550 -0.25027 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.39240 8.41630 -0.02390 -0.28397 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.73090 7.75190 -0.02100 -0.27090 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.64730 7.66680 -0.01950 -0.25434 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.57420 11.60680 -0.03260 -0.28087 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.38650 10.41480 -0.02830 -0.27173 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.30770 10.33410 -0.02640 -0.25546 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444 野村環球基金-人民幣計價 15.24000 15.37000 -0.13000 -0.84580 野村環球基金-美元計價 11.85000 11.95000 -0.10000 -0.83682 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.64000 16.76000 -0.12000 -0.71599 野村鴻利基金 19.92000 19.90000 0.02000 0.10050 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86870 16.86860 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.72000 16.73000 -0.01000 -0.05977 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.96000 13.92000 0.04000 0.28736 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.02480 10.03590 -0.01110 -0.11060 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.14830 13.16290 -0.01460 -0.11092 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.96650 9.97900 -0.01250 -0.12526 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.81150 9.81950 -0.00800 -0.08147 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.57420 9.58330 -0.00910 -0.09496 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.59080 9.60120 -0.01040 -0.10832 凱基台商天下基金 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290 凱基台灣精五門基金 17.58000 17.51000 0.07000 0.39977 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.51140 38.65020 -0.13880 -0.35912 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.35920 38.36360 -0.00440 -0.01147 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.65010 40.62510 0.02500 0.06154 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.35480 10.38150 -0.02670 -0.25719 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.67000 12.65000 0.02000 0.15810 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.32750 11.30790 0.01960 0.17333 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55530 11.55510 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.48000 23.42000 0.06000 0.25619 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.39000 20.52000 -0.13000 -0.63353 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.67960 19.82280 -0.14320 -0.72240 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.29000 16.23000 0.06000 0.36969 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.49860 15.45770 0.04090 0.26459 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.14000 7.12000 0.02000 0.28090 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.57000 11.66000 -0.09000 -0.77187 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.15810 11.23130 -0.07320 -0.65175 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.72000 10.78000 -0.06000 -0.55659 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.43010 11.52550 -0.09540 -0.82773 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.76000 11.85000 -0.09000 -0.75949 凱基護城河基金-台幣計價A 12.44000 12.48000 -0.04000 -0.32051 凱基護城河基金-美元計價B 12.13590 12.19180 -0.05590 -0.45850 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.73000 14.55000 0.18000 1.23711 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.90000 29.63000 -0.73000 -2.46372 富邦NASDAQ-100基金 28.61000 28.78000 -0.17000 -0.59069 富邦上証180基金 26.91000 26.56000 0.35000 1.31777 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16820 0.17000 -0.00180 -1.05882 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.21000 5.26000 -0.05000 -0.95057 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.82000 7.95000 -0.13000 -1.63522 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.26000 32.29000 0.97000 3.00403 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.86210 10.91570 -0.05360 -0.49104 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.01150 10.05950 -0.04800 -0.47716 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.59600 9.63030 -0.03430 -0.35617 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.40540 9.45170 -0.04630 -0.48986 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.59690 8.63810 -0.04120 -0.47696 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.24660 8.27610 -0.02950 -0.35645 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.40990 20.36780 0.04210 0.20670 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.42600 11.42490 0.00110 0.00963 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.38200 10.36680 0.01520 0.14662 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.73980 12.75630 -0.01650 -0.12935 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87020 1.87260 -0.00240 -0.12816 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.12660 9.13840 -0.01180 -0.12913 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.38720 1.38890 -0.00170 -0.12240 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77660 11.77850 -0.00190 -0.01613 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70770 1.70770 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08370 10.08540 -0.00170 -0.01686 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48090 1.48090 0.00000 0.00000 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.97960 9.98650 -0.00690 -0.06909 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.95640 9.96370 -0.00730 -0.07327 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.14000 15.13000 0.01000 0.06609 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.88000 20.91000 -0.03000 -0.14347 富邦日本東証基金 21.14000 21.22000 -0.08000 -0.37700 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.01000 43.96000 0.05000 0.11374 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.51000 42.40000 0.11000 0.25943 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.52000 47.28000 0.24000 0.50761 富邦台灣心基金 19.01000 19.00000 0.01000 0.05263 富邦台灣釆吉50基金 44.70000 44.48000 0.22000 0.49460 富邦台灣科技指數基金 49.69000 49.24000 0.45000 0.91389 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.95130 40.15480 -0.20350 -0.50679 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.48570 41.53300 -0.04730 -0.11389 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29020 0.29010 0.00010 0.03447 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54120 2.54110 0.00010 0.00394 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33750 0.33730 0.00020 0.05929 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45560 10.45280 0.00280 0.02679 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19530 2.19520 0.00010 0.00456 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32200 0.32180 0.00020 0.06215 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.97410 8.97170 0.00240 0.02675 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.85000 21.72000 0.13000 0.59853 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.05000 15.03000 0.02000 0.13307 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.46000 27.46000 0.00000 0.00000 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65560 15.65540 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.85080 39.82140 0.02940 0.07383 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.90720 38.95680 -0.04960 -0.12732 富邦長紅基金 53.83000 53.79000 0.04000 0.07436 富邦科技基金 20.17000 20.16000 0.01000 0.04960 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.63440 40.54120 0.09320 0.22989 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.36950 38.21620 0.15330 0.40114 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.01770 38.86910 0.14860 0.38231 富邦恒生國企ETF基金 19.97000 19.70000 0.27000 1.37056 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.28000 14.54000 -0.26000 -1.78817 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.20000 25.35000 0.85000 3.35306 富邦高成長基金 20.71000 20.71000 0.00000 0.00000 富邦基金A類型 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 富邦基金I類型 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 富邦深証100基金 8.35000 8.27000 0.08000 0.96735 富邦富時歐洲ETF基金 19.24000 19.21000 0.03000 0.15617 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40660 0.40720 -0.00060 -0.14735 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.07430 12.10230 -0.02800 -0.23136 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.23820 9.25960 -0.02140 -0.23111 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29770 0.29810 -0.00040 -0.13418 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.55420 8.57400 -0.01980 -0.23093 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.21910 9.17720 0.04190 0.45657 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.76460 9.71070 0.05390 0.55506 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.95150 8.91080 0.04070 0.45675 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.47500 9.42270 0.05230 0.55504 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.37000 17.29000 0.08000 0.46270 富邦精準基金 39.92000 39.85000 0.07000 0.17566 富邦精銳中小基金 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.50000 15.46000 0.04000 0.25873 富邦臺灣公司治理100基金 20.49000 20.39000 0.10000 0.49044 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.10000 8.15000 -0.05000 -0.61350 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.90000 12.75000 0.15000 1.17647 富邦標普美國特別股ETF基金 19.26000 19.27000 -0.01000 -0.05189 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.95560 9.97690 -0.02130 -0.21349 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.65650 9.67370 -0.01720 -0.17780 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.82890 9.83500 -0.00610 -0.06202 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.62440 9.64500 -0.02060 -0.21358 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.29340 9.31000 -0.01660 -0.17830 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.44340 9.44930 -0.00590 -0.06244 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.29000 28.35000 -0.06000 -0.21164 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.69000 9.69230 -0.00230 -0.02373 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.60230 9.61040 -0.00810 -0.08428 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.61850 9.63690 -0.01840 -0.19093 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.68990 9.69230 -0.00240 -0.02476 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.60220 9.61040 -0.00820 -0.08532 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.61790 9.63630 -0.01840 -0.19094 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.29400 8.30960 -0.01560 -0.18773 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.78770 8.80950 -0.02180 -0.24746 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.53370 8.56460 -0.03090 -0.36079 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.42600 9.44370 -0.01770 -0.18743 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.40580 9.42910 -0.02330 -0.24711 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.14170 9.17490 -0.03320 -0.36186 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.22360 9.25610 -0.03250 -0.35112 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.12950 8.11840 0.01110 0.13673 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.13390 9.12670 0.00720 0.07889 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.64050 8.64330 -0.00280 -0.03240 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.28500 10.27100 0.01400 0.13631 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.03180 10.02390 0.00790 0.07881 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.57040 9.57320 -0.00280 -0.02925 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.77890 8.78110 -0.00220 -0.02505 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.42010 9.42270 -0.00260 -0.02759 富達卓越領航全球組合基金 14.34000 14.42000 -0.08000 -0.55479 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.35640 8.34740 0.00900 0.10782 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.02270 9.01840 0.00430 0.04768 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.72780 8.73380 -0.00600 -0.06870 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.65060 9.64020 0.01040 0.10788 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.59180 9.58730 0.00450 0.04694 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.31750 9.32300 -0.00550 -0.05899 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.81320 8.81830 -0.00510 -0.05783 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.40470 9.41050 -0.00580 -0.06163 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.48000 8.60000 -0.12000 -1.39535 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.00000 9.12000 -0.12000 -1.31579 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.93000 8.03000 -0.10000 -1.24533 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.78000 6.88000 -0.10000 -1.45349 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.69000 7.80000 -0.11000 -1.41026 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.54000 7.64000 -0.10000 -1.30890 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.61250 9.62820 -0.01570 -0.16306 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.05860 9.06840 -0.00980 -0.10807 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.66580 8.67240 -0.00660 -0.07610 富蘭克林華美中華基金 10.69000 10.82000 -0.13000 -1.20148 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.88000 17.86000 0.02000 0.11198 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.28000 18.28000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.64790 7.64400 0.00390 0.05102 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.69920 8.69800 0.00120 0.01380 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.46140 9.46010 0.00130 0.01374 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.02280 9.01810 0.00470 0.05212 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.99060 11.02360 -0.03300 -0.29936 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.55850 8.58420 -0.02570 -0.29939 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.90030 8.92700 -0.02670 -0.29909 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.19070 13.23450 -0.04380 -0.33095 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.08960 10.12320 -0.03360 -0.33191 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.02340 10.05310 -0.02970 -0.29543 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.49360 7.51580 -0.02220 -0.29538 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.89650 8.92290 -0.02640 -0.29587 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.60870 10.63530 -0.02660 -0.25011 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.40700 7.42550 -0.01850 -0.24914 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.81130 8.83340 -0.02210 -0.25019 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.31000 10.34080 -0.03080 -0.29785 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.53550 7.55800 -0.02250 -0.29770 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.97690 7.98170 -0.00480 -0.06014 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.97420 8.98340 -0.00920 -0.10241 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.79600 9.80600 -0.01000 -0.10198 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.38870 12.39610 -0.00740 -0.05970 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.21000 8.28000 -0.07000 -0.84541 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.46000 8.52000 -0.06000 -0.70423 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.60000 8.66000 -0.06000 -0.69284 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.45000 11.53000 -0.08000 -0.69384 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.09000 9.15000 -0.06000 -0.65574 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.39900 12.42100 -0.02200 -0.17712 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 富蘭克林華美第一富基金 33.30000 33.19000 0.11000 0.33143 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31470 10.31460 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.77000 8.79000 -0.02000 -0.22753 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.00000 14.10000 -0.10000 -0.70922 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.90000 12.98000 -0.08000 -0.61633 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.01000 15.09000 -0.08000 -0.53015 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.00500 7.04390 -0.03890 -0.55225 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.89280 9.86770 0.02510 0.25437 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.26730 9.28530 -0.01800 -0.19385 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.77900 10.79990 -0.02090 -0.19352 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.60670 6.61550 -0.00880 -0.13302 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.70170 8.71670 -0.01500 -0.17208 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.89020 9.90730 -0.01710 -0.17260 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.27500 10.28880 -0.01380 -0.13413 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 59.35000 59.66000 -0.31000 -0.51961 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.36000 60.34000 0.02000 0.03315 復華1至5年期高收益債券基金 20.15000 20.17000 -0.02000 -0.09916 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 復華人民幣貨幣市場基金 11.69960 11.69880 0.00080 0.00684 復華人生目標基金 35.05320 35.01650 0.03670 0.10481 復華大中華中小策略基金 8.02000 8.06000 -0.04000 -0.49628 復華中小精選基金 59.30000 59.00000 0.30000 0.50847 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.52660 50.24090 0.28570 0.56866 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.12000 8.20000 -0.08000 -0.97561 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.18000 7.25000 -0.07000 -0.96552 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 復華六年到期新興市場債券基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 復華台灣智能基金 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 復華全方位基金 25.53000 25.51000 0.02000 0.07840 復華全球大趨勢基金-美元 12.02000 12.15000 -0.13000 -1.06996 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.91000 19.10000 -0.19000 -0.99476 復華全球平衡基金-美元 8.82000 8.86000 -0.04000 -0.45147 復華全球平衡基金-新臺幣 18.82000 18.88000 -0.06000 -0.31780 復華全球物聯網科技基金-美元 13.95000 14.10000 -0.15000 -1.06383 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.44000 13.58000 -0.14000 -1.03093 復華全球原物料基金 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562 復華全球消費基金-新臺幣 12.14000 12.25000 -0.11000 -0.89796 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.41680 11.41600 0.00080 0.00701 復華全球債券基金 13.13450 13.12530 0.00920 0.07009 復華全球債券組合基金 14.50000 14.51000 -0.01000 -0.06892 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 復華全球戰略配置強基金-美元 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 復華有利貨幣市場基金 13.44940 13.44920 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051 復華亞太成長基金 12.16000 12.26000 -0.10000 -0.81566 復華亞太神龍科技基金-美元 8.16000 8.23000 -0.07000 -0.85055 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.66000 8.72000 -0.06000 -0.68807 復華東協世紀基金 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 復華南非幣長期收益基金A 13.01000 12.94000 0.07000 0.54096 復華南非幣長期收益基金B 7.88000 7.83000 0.05000 0.63857 復華南非幣短期收益基金A 13.78000 13.76000 0.02000 0.14535 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 復華美國新星基金-美元 11.29000 11.40000 -0.11000 -0.96491 復華美國新星基金-新臺幣 11.45000 11.54000 -0.09000 -0.77990 復華恒生基金 19.73000 19.42000 0.31000 1.59629 復華恒生單日反向一倍基金 9.21000 9.40000 -0.19000 -2.02128 復華恒生單日正向二倍基金 26.93000 25.92000 1.01000 3.89660 復華神盾基金 22.59370 22.54480 0.04890 0.21690 復華高成長基金 59.41000 59.37000 0.04000 0.06737 復華高益策略組合基金 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722 復華貨幣市場基金 14.41090 14.41070 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.51000 18.53000 -0.02000 -0.10793 復華富時台灣高股息低波動基金 49.47000 49.31000 0.16000 0.32448 復華復華基金 18.53000 18.51000 0.02000 0.10805 復華華人世紀基金 14.86000 14.95000 -0.09000 -0.60201 復華傳家二號基金 27.92110 27.95250 -0.03140 -0.11233 復華傳家基金 19.28240 19.28720 -0.00480 -0.02489 復華奧林匹克全球組合基金 14.60000 14.60000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532 復華新興人民幣債券基金B 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 復華新興市場10年期以上債券基金 18.56000 18.55000 0.01000 0.05391 復華新興市場企業債券ETF基金 59.95000 59.94000 0.01000 0.01668 復華新興市場高收益債券基金A 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 復華新興市場高收益債券基金B 5.32000 5.33000 -0.01000 -0.18762 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.87000 11.89000 -0.02000 -0.16821 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723 復華滬深300 A股基金 19.74000 19.51000 0.23000 1.17888 復華數位經濟基金 43.34000 43.06000 0.28000 0.65026 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.68920 9.70530 -0.01610 -0.16589 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.50000 9.51500 -0.01500 -0.15765 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.84310 9.85940 -0.01630 -0.16532 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.61680 9.63200 -0.01520 -0.15781 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.50970 9.52550 -0.01580 -0.16587 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.03950 10.04630 -0.00680 -0.06769 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.53860 9.55670 -0.01810 -0.18940 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.07100 10.08030 -0.00930 -0.09226 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.53780 9.55590 -0.01810 -0.18941 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.07290 10.08230 -0.00940 -0.09323 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.88450 9.90210 -0.01760 -0.17774 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.87830 9.89260 -0.01430 -0.14455 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.91890 9.92360 -0.00470 -0.04736 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.83830 9.85720 -0.01890 -0.19174 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.79770 10.82440 -0.02670 -0.24666 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.80690 9.82360 -0.01670 -0.17000 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.83840 9.85730 -0.01890 -0.19174 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.79750 10.82420 -0.02670 -0.24667 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.80750 9.82420 -0.01670 -0.16999 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.88170 9.88890 -0.00720 -0.07281 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.07350 9.08640 -0.01290 -0.14197 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.08480 8.09020 -0.00540 -0.06675 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.08190 8.07950 0.00240 0.02970 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.44350 11.45960 -0.01610 -0.14049 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.21790 10.22470 -0.00680 -0.06651 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.33190 10.32880 0.00310 0.03001 景順主流基金 14.42000 14.45000 -0.03000 -0.20761 景順台灣科技基金 24.94000 25.01000 -0.07000 -0.27989 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 20.44000 20.53000 -0.09000 -0.43838 景順全球康健基金 19.11000 19.23000 -0.12000 -0.62402 景順貨幣市場基金 15.94990 15.94980 0.00010 0.00063 景順潛力基金 26.52000 26.57000 -0.05000 -0.18818 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.40000 12.38000 0.02000 0.16155 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.67000 10.73000 -0.06000 -0.55918 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.52910 8.53600 -0.00690 -0.08083 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.77040 7.76790 0.00250 0.03218 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.03420 11.04320 -0.00900 -0.08150 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.03220 10.02890 0.00330 0.03290 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.20000 7.25000 -0.05000 -0.68966 華南永昌中國A股基金(美元) 6.82000 6.87000 -0.05000 -0.72780 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.04000 10.10000 -0.06000 -0.59406 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32660 9.33510 -0.00850 -0.09105 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.54400 9.54350 0.00050 0.00524 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68430 9.69320 -0.00890 -0.09182 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.91290 9.91230 0.00060 0.00605 華南永昌永昌基金 16.52000 16.46000 0.06000 0.36452 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 華南永昌全球亨利組合基金 14.13510 14.14270 -0.00760 -0.05374 華南永昌全球神農水資源基金 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 華南永昌全球精品基金 15.12000 15.16000 -0.04000 -0.26385 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22280 16.22250 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 21.65980 21.63590 0.02390 0.11046 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94930 11.94910 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17370 10.18190 -0.00820 -0.08054 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.00720 10.00120 0.00600 0.05999 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.72870 9.73650 -0.00780 -0.08011 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.53940 9.53370 0.00570 0.05979 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.93990 9.95240 -0.01250 -0.12560 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.72360 9.72220 0.00140 0.01440 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.59930 9.61140 -0.01210 -0.12589 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.38050 9.37920 0.00130 0.01386 華頓中小型基金 20.76000 20.69000 0.07000 0.33833 華頓中國多重機會平衡基金 10.96720 11.01550 -0.04830 -0.43847 華頓台灣基金 21.77000 21.68000 0.09000 0.41513 華頓平安貨幣市場基金 11.53110 11.53100 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.23000 15.34000 -0.11000 -0.71708 華頓全球高收益債券基金A 13.27900 13.29740 -0.01840 -0.13837 華頓全球高收益債券基金B 8.09520 8.10640 -0.01120 -0.13816 華頓全球黑鑽油源基金 5.07000 5.08000 -0.01000 -0.19685 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.40120 2.42750 -0.02630 -1.08342 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.69390 10.79290 -0.09900 -0.91727 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34570 0.34930 -0.00360 -1.03063 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.06040 11.09750 -0.03710 -0.33431 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.00960 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24.24000 24.20000 0.04000 0.16529 匯豐成功基金 39.41000 39.37000 0.04000 0.10160 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56320 2.56830 -0.00510 -0.19857 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30610 2.31120 -0.00510 -0.22066 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.33290 11.34360 -0.01070 -0.09433 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.62250 7.63300 -0.01050 -0.13756 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36980 0.37020 -0.00040 -0.10805 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32440 0.32490 -0.00050 -0.15389 匯豐金磚動力基金 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98770 14.98760 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.60000 4.58000 0.02000 0.43668 匯豐新鑽動力基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.25940 5.22540 0.03400 0.65067 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92700 8.89310 0.03390 0.38119 匯豐龍鳳基金-A類型 47.62000 47.50000 0.12000 0.25263 匯豐龍鳳基金-I類型 47.62000 47.50000 0.12000 0.25263 匯豐龍騰電子基金 31.59000 31.53000 0.06000 0.19029 匯豐雙高收益債券組合基金 12.00900 12.02720 -0.01820 -0.15132 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.28000 16.24000 0.04000 0.24631 新光中國成長基金(人民幣) 8.70000 8.83000 -0.13000 -1.47225 新光中國成長基金(美元) 8.65000 8.77000 -0.12000 -1.36830 新光中國成長基金(新臺幣) 8.64000 8.75000 -0.11000 -1.25714 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.51780 10.53250 -0.01470 -0.13957 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.56330 9.57470 -0.01140 -0.11906 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.89600 9.89780 -0.00180 -0.01819 新光台灣富貴基金 20.65000 20.60000 0.05000 0.24272 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 新光全球生技醫療基金(美元) 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93460 9.94990 -0.01530 -0.15377 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.74030 9.74550 -0.00520 -0.05336 新光全球債券基金(B配息)美元 9.51600 9.53080 -0.01480 -0.15529 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.31740 9.32240 -0.00500 -0.05363 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865 新光吉星貨幣市場基金 15.45830 15.45810 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580 新光多重資產基金(A累積)美元 8.27000 8.34000 -0.07000 -0.83933 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.68000 8.74000 -0.06000 -0.68650 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.55000 8.61000 -0.06000 -0.69686 新光亞洲精選基金-美金 20.55000 20.58000 -0.03000 -0.14577 新光亞洲精選基金-新台幣 20.89000 20.90000 -0.01000 -0.04785 新光兩岸優勢基金 10.01000 10.11000 -0.10000 -0.98912 新光店頭基金 20.94000 20.84000 0.10000 0.47985 新光南非幣保本基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.75000 19.74000 0.01000 0.05066 新光創新科技基金 13.22000 13.22000 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.74690 9.75690 -0.01000 -0.10249 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.96600 9.97440 -0.00840 -0.08422 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.58570 9.59650 -0.01080 -0.11254 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.12910 9.13840 -0.00930 -0.10177 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.33910 9.34710 -0.00800 -0.08559 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.97930 8.98930 -0.01000 -0.11124 新光澳幣八年期保本基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 新光澳幣十年期保本基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 新光澳幣保本基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.01930 10.04070 -0.02140 -0.21313 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.46460 9.48430 -0.01970 -0.20771 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.43610 9.45070 -0.01460 -0.15449 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.89660 9.91190 -0.01530 -0.15436 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84860 9.86810 -0.01950 -0.19761 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.38720 9.40580 -0.01860 -0.19775 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.36730 9.38540 -0.01810 -0.19285 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82480 9.84380 -0.01900 -0.19301 瑞銀全球創新趨勢基金 6.77000 6.79000 -0.02000 -0.29455 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.63560 9.65760 -0.02200 -0.22780 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.04160 9.06250 -0.02090 -0.23062 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.51090 9.53160 -0.02070 -0.21717 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.00070 9.02020 -0.01950 -0.21618 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.08060 9.10010 -0.01950 -0.21428 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.64830 9.66890 -0.02060 -0.21305 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.51440 13.53680 -0.02240 -0.16547 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.17340 8.18690 -0.01350 -0.16490 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.43260 36.56140 -0.12880 -0.35228 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.77600 38.99810 -0.22210 -0.56951 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.14620 37.18850 -0.04230 -0.11374 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.69930 39.76300 -0.06370 -0.16020 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.49970 39.46650 0.03320 0.08412 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.58970 38.83300 -0.24330 -0.62653 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27090 11.26970 0.00120 0.01065 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95500 9.94270 0.01230 0.12371 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.87510 10.98630 -0.11120 -1.01217 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.04810 8.12880 -0.08070 -0.99277 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.35000 8.43000 -0.08000 -0.94899 群益大印度基金-人民幣 12.34160 12.32770 0.01390 0.11275 群益大印度基金-美元 11.49230 11.47720 0.01510 0.13157 群益大印度基金-新臺幣 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.48070 11.49720 -0.01650 -0.14351 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.96200 10.97580 -0.01380 -0.12573 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.50620 10.52140 -0.01520 -0.14447 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.15400 9.16550 -0.01150 -0.12547 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.21320 9.22640 -0.01320 -0.14307 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.05950 8.06960 -0.01010 -0.12516 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.77430 8.78690 -0.01260 -0.14340 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.93260 7.94260 -0.01000 -0.12590 群益中小型股基金 36.72000 36.75000 -0.03000 -0.08163 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.47410 9.52250 -0.04840 -0.50827 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.70870 8.75160 -0.04290 -0.49020 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.19210 8.22450 -0.03240 -0.39394 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.26330 8.30550 -0.04220 -0.50810 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.59510 7.63240 -0.03730 -0.48871 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.14540 7.17360 -0.02820 -0.39311 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.83340 9.85850 -0.02510 -0.25460 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.81680 10.84440 -0.02760 -0.25451 群益中國高收益債券基金-美元 10.41740 10.44290 -0.02550 -0.24419 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.61960 9.63620 -0.01660 -0.17227 群益中國新機會基金N-人民幣 7.48880 7.57630 -0.08750 -1.15492 群益中國新機會基金N-美元 6.80850 6.88680 -0.07830 -1.13696 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.30000 7.37000 -0.07000 -0.94980 群益中國新機會基金-人民幣 6.64140 6.71910 -0.07770 -1.15640 群益中國新機會基金-美元 7.27990 7.36360 -0.08370 -1.13667 群益中國新機會基金-新臺幣 6.97000 7.04000 -0.07000 -0.99432 群益平衡王基金 18.16970 18.17520 -0.00550 -0.03026 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.15000 8.15000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.99950 10.98750 0.01200 0.10922 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.39530 10.38200 0.01330 0.12811 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.74150 9.73080 0.01070 0.10996 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.20580 9.19400 0.01180 0.12834 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.86810 9.88960 -0.02150 -0.21740 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.64790 9.66880 -0.02090 -0.21616 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.09070 9.11050 -0.01980 -0.21733 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.01060 9.03000 -0.01940 -0.21484 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.92530 9.94690 -0.02160 -0.21715 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.95060 9.97200 -0.02140 -0.21460 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.25080 9.27100 -0.02020 -0.21788 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.64080 9.66160 -0.02080 -0.21529 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02880 10.03110 -0.00230 -0.02293 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.16310 7.16480 -0.00170 -0.02373 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.12300 10.14520 -0.02220 -0.21882 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.98520 10.00420 -0.01900 -0.18992 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.13060 10.14500 -0.01440 -0.14194 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.83090 9.85250 -0.02160 -0.21923 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.73790 9.75650 -0.01860 -0.19064 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.87980 9.89380 -0.01400 -0.14150 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.12300 10.14520 -0.02220 -0.21882 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.98520 10.00420 -0.01900 -0.18992 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.13080 10.14520 -0.01440 -0.14194 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.83090 9.85250 -0.02160 -0.21923 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.73790 9.75640 -0.01850 -0.18962 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.87980 9.89380 -0.01400 -0.14150 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.28240 9.38330 -0.10090 -1.07531 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.83000 10.94000 -0.11000 -1.00548 群益全球關鍵生技基金-美元 15.18840 15.35340 -0.16500 -1.07468 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.02000 15.17000 -0.15000 -0.98879 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 群益印度中小基金N-人民幣 10.14870 10.08870 0.06000 0.59472 群益印度中小基金N-美元 8.43530 8.38380 0.05150 0.61428 群益印度中小基金N-新臺幣 7.99000 7.94000 0.05000 0.62972 群益印度中小基金-人民幣 13.73910 13.65790 0.08120 0.59453 群益印度中小基金-美元 12.06480 11.99110 0.07370 0.61462 群益印度中小基金-新臺幣 13.99000 13.89000 0.10000 0.71994 群益多利策略組合基金 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 群益多重收益組合基金 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440 群益多重資產組合基金 14.72000 14.73000 -0.01000 -0.06789 群益安家基金 22.63000 22.60110 0.02890 0.12787 群益安穩貨幣市場基金 16.10120 16.10100 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 20.89000 21.29000 -0.40000 -1.87882 群益亞太中小基金 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 群益亞太新趨勢平衡基金 14.99000 15.05000 -0.06000 -0.39867 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.58690 9.58400 0.00290 0.03026 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.28410 7.28190 0.00220 0.03021 群益店頭市場基金 81.03000 80.86000 0.17000 0.21024 群益東方盛世基金 8.16000 8.19000 -0.03000 -0.36630 群益東協成長基金-人民幣 12.44280 12.45540 -0.01260 -0.10116 群益東協成長基金-美元 10.81370 10.82260 -0.00890 -0.08224 群益東協成長基金-新臺幣 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.82860 10.85480 -0.02620 -0.24137 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.23310 10.25650 -0.02340 -0.22815 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.72200 9.73900 -0.01700 -0.17456 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.31330 9.33590 -0.02260 -0.24208 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.80410 8.82420 -0.02010 -0.22778 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.36240 8.37710 -0.01470 -0.17548 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.11410 9.13620 -0.02210 -0.24189 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.96080 8.98120 -0.02040 -0.22714 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.34200 9.35840 -0.01640 -0.17524 群益長安基金 24.51000 24.32000 0.19000 0.78125 群益美國新創亮點基金N-美元 9.48190 9.56790 -0.08600 -0.89884 群益美國新創亮點基金-美元 14.34370 14.47390 -0.13020 -0.89955 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.89000 14.00000 -0.11000 -0.78571 群益真善美基金 15.44180 15.47620 -0.03440 -0.22228 群益馬拉松基金 107.90000 107.92000 -0.02000 -0.01853 群益馬拉松基金I類型 108.09000 108.11000 -0.02000 -0.01850 群益深証中小板基金 10.82000 10.71000 0.11000 1.02708 群益創新科技基金 28.46000 28.33000 0.13000 0.45888 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.62780 8.74470 -0.11690 -1.33681 群益華夏盛世基金N-美元 7.86190 7.96690 -0.10500 -1.31795 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.21000 8.32000 -0.11000 -1.32212 群益華夏盛世基金-人民幣 9.39560 9.52290 -0.12730 -1.33678 群益華夏盛世基金-美元 8.66880 8.78470 -0.11590 -1.31934 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.33000 14.51000 -0.18000 -1.24052 群益奧斯卡基金 24.05000 23.98000 0.07000 0.29191 群益新興金鑽基金-美元 10.69460 10.68950 0.00510 0.04771 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225 群益葛萊美基金 20.48000 20.45000 0.03000 0.14670 群益道瓊美國地產ETF基金 19.97000 19.99000 -0.02000 -0.10005 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.36000 11.22000 0.14000 1.24777 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.63380 11.64960 -0.01580 -0.13563 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.91280 10.93130 -0.01850 -0.16924 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.87360 10.89230 -0.01870 -0.17168 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.29120 8.30250 -0.01130 -0.13610 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.67740 8.69220 -0.01480 -0.17027 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.30720 8.32150 -0.01430 -0.17184 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.78780 9.80440 -0.01660 -0.16931 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.59880 9.61510 -0.01630 -0.16953 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.16000 25.14000 0.02000 0.07955 德信中國精選成長基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 16.04000 16.01000 0.03000 0.18738 德信新興股票組合基金 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 德信萬保貨幣市場基金 11.94460 11.94450 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75040 10.74450 0.00590 0.05491 德信數位時代基金 25.19000 25.13000 0.06000 0.23876 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.94160 9.95890 -0.01730 -0.17371 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.88970 9.90470 -0.01500 -0.15144 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67330 11.67320 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.52000 17.53000 -0.01000 -0.05705 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.38660 10.41460 -0.02800 -0.26885 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.07260 15.11330 -0.04070 -0.26930 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.04560 8.05600 -0.01040 -0.12910 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.82090 10.84530 -0.02440 -0.22498 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.29170 11.31730 -0.02560 -0.22620 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.09430 13.11120 -0.01690 -0.12890 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.47000 16.55000 -0.08000 -0.48338 摩根中小基金 18.71000 18.83000 -0.12000 -0.63728 摩根中國A股基金 11.92000 12.04000 -0.12000 -0.99668 摩根中國A股基金(美元) 9.33000 9.43000 -0.10000 -1.06045 摩根中國亮點基金 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.36540 10.42580 -0.06040 -0.57933 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.52610 11.60470 -0.07860 -0.67731 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.77880 8.83500 -0.05620 -0.63611 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.75420 11.82280 -0.06860 -0.58023 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.58040 13.67300 -0.09260 -0.67725 摩根台灣金磚基金-累積型 16.87000 16.92000 -0.05000 -0.29551 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.87000 16.92000 -0.05000 -0.29551 摩根台灣增長基金 44.86000 44.84000 0.02000 0.04460 摩根平衡基金 26.39000 26.35000 0.04000 0.15180 摩根全球α基金 18.13000 18.25000 -0.12000 -0.65753 摩根全球平衡基金 14.50140 14.45800 0.04340 0.30018 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.39500 9.40310 -0.00810 -0.08614 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.40440 10.41570 -0.01130 -0.10849 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.80020 9.80910 -0.00890 -0.09073 摩根多元入息成長基金-累積型 11.16360 11.17330 -0.00970 -0.08681 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.83280 9.84170 -0.00890 -0.09043 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.13130 10.15410 -0.02280 -0.22454 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.08990 13.11930 -0.02940 -0.22410 摩根亞洲基金 52.25000 52.08000 0.17000 0.32642 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.20510 8.21440 -0.00930 -0.11322 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.57800 9.59260 -0.01460 -0.15220 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.47000 8.48160 -0.01160 -0.13677 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.05700 12.07070 -0.01370 -0.11350 摩根東方內需機會基金 16.56000 16.51000 0.05000 0.30285 摩根東方科技基金 29.33000 29.45000 -0.12000 -0.40747 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232 摩根金龍收成基金 18.74000 18.77000 -0.03000 -0.15983 摩根第一貨幣市場基金 15.09100 15.09080 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 12.88000 12.94000 -0.06000 -0.46368 摩根新金磚五國基金 10.87000 10.75000 0.12000 1.11628 摩根新絲路基金 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632 摩根新興35基金 12.15000 12.13000 0.02000 0.16488 摩根新興日本基金 22.53000 22.46000 0.07000 0.31167 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.07470 7.09280 -0.01810 -0.25519 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.29170 9.31760 -0.02590 -0.27797 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.04750 9.07090 -0.02340 -0.25797 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.37110 10.39760 -0.02650 -0.25487 摩根新興科技基金 44.55000 44.79000 -0.24000 -0.53583 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.15440 8.15400 0.00040 0.00491 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42690 10.42630 0.00060 0.00575 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.25560 8.24030 0.01530 0.18567 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.94710 8.93820 0.00890 0.09957 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.41410 8.40460 0.00950 0.11303 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.56750 9.54950 0.01800 0.18849 摩根龍揚基金 27.97000 28.01000 -0.04000 -0.14281 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 摩根環球股票收益基金-累積型 11.13000 11.17000 -0.04000 -0.35810 摩根總收益組合基金-月配息型 9.18420 9.19800 -0.01380 -0.15003 摩根總收益組合基金-累積型 11.15780 11.17460 -0.01680 -0.15034 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.18000 21.01000 0.17000 0.80914 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63470 11.67460 -0.03990 -0.34177 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.84970 10.88490 -0.03520 -0.32338 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.87240 9.89860 -0.02620 -0.26468 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00760 10.04190 -0.03430 -0.34157 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.38710 9.41760 -0.03050 -0.32386 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.53600 8.55870 -0.02270 -0.26523 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.88170 9.90830 -0.02660 -0.26846 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.97010 9.98720 -0.01710 -0.17122 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.40500 9.42580 -0.02080 -0.22067 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.57880 9.59060 -0.01180 -0.12304 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.12690 9.14700 -0.02010 -0.21974 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.29500 9.30650 -0.01150 -0.12357 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.93090 10.96540 -0.03450 -0.31463 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.69740 10.73090 -0.03350 -0.31218 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.93180 9.95430 -0.02250 -0.22603 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.31660 10.34910 -0.03250 -0.31404 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.08070 10.11230 -0.03160 -0.31249 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.36200 9.38320 -0.02120 -0.22594 聯邦金鑽平衡基金 20.41370 20.27370 0.14000 0.69055 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.82750 8.86280 -0.03530 -0.39829 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.14310 9.17070 -0.02760 -0.30096 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.81280 8.84790 -0.03510 -0.39670 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.12770 9.15520 -0.02750 -0.30038 聯邦貨幣市場基金 13.17580 13.17570 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.00160 16.01280 -0.01120 -0.06994 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.63530 11.69140 -0.05610 -0.47984 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.19810 11.24030 -0.04220 -0.37543 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.72880 10.76920 -0.04040 -0.37514 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71120 11.72410 -0.01290 -0.11003 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.96590 10.96750 -0.00160 -0.01459 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36350 10.37490 -0.01140 -0.10988 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.49170 8.49300 -0.00130 -0.01531 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.67000 31.52000 0.15000 0.47589 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.87000 15.01000 -0.14000 -0.93271 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.82000 14.94000 -0.12000 -0.80321 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.30000 15.34000 -0.04000 -0.26076 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.05000 12.08000 -0.03000 -0.24834 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.72000 12.76000 -0.04000 -0.31348 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.65000 7.66000 -0.01000 -0.13055 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.57000 11.60000 -0.03000 -0.25862 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.09000 14.14000 -0.05000 -0.35361 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.42000 8.45000 -0.03000 -0.35503 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.87000 13.88000 -0.01000 -0.07205 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.32000 14.33000 -0.01000 -0.06978 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.26000 14.27000 -0.01000 -0.07008 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.03000 15.04000 -0.01000 -0.06649 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.74000 19.78000 -0.04000 -0.20222 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.88000 17.92000 -0.04000 -0.22321 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.36000 12.38000 -0.02000 -0.16155 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.67000 14.71000 -0.04000 -0.27192 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.41000 15.45000 -0.04000 -0.25890 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.48000 14.52000 -0.04000 -0.27548 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.64000 14.67000 -0.03000 -0.20450 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.00000 13.03000 -0.03000 -0.23024 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.01000 13.03000 -0.02000 -0.15349 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.62000 13.65000 -0.03000 -0.21978 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.28000 18.30000 -0.02000 -0.10929 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.10000 17.12000 -0.02000 -0.11682 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.86000 13.88000 -0.02000 -0.14409 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.92000 -0.01000 -0.12626 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.81000 12.83000 -0.02000 -0.15588 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.06000 14.11000 -0.05000 -0.35436 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.05000 14.09000 -0.04000 -0.28389 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 聯博貨幣市場基金 15.00570 15.00560 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.32910 10.33270 -0.00360 -0.03484 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.39270 13.40300 -0.01030 -0.07685 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.34470 7.34730 -0.00260 -0.03539 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.63000 13.64000 -0.01000 -0.07331 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.68000 13.68000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.65000 18.70000 -0.05000 -0.26738 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.49000 10.60000 -0.11000 -1.03774 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.91000 11.01000 -0.10000 -0.90827 瀚亞巴西基金 5.23000 5.14000 0.09000 1.75097 瀚亞外銷基金 37.34000 37.39000 -0.05000 -0.13373 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.44000 11.50000 -0.06000 -0.52174 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.53660 10.56900 -0.03240 -0.30656 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.19170 10.21670 -0.02500 -0.24470 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.06650 12.09190 -0.02540 -0.21006 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.04130 10.07220 -0.03090 -0.30679 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.25940 7.28220 -0.02280 -0.31309 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.78930 7.80840 -0.01910 -0.24461 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.91220 7.92890 -0.01670 -0.21062 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.94140 6.96280 -0.02140 -0.30735 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.60600 8.62410 -0.01810 -0.20988 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.93040 8.95820 -0.02780 -0.31033 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.10780 9.13010 -0.02230 -0.24425 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.97040 8.98920 -0.01880 -0.20914 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.90190 9.85130 0.05060 0.51364 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.83980 9.80770 0.03210 0.32729 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.65130 9.61020 0.04110 0.42767 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.73020 9.68050 0.04970 0.51340 瀚亞印度基金-人民幣 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879 瀚亞印度基金-美元 12.37000 12.31000 0.06000 0.48741 瀚亞印度基金-新台幣 27.54000 27.37000 0.17000 0.62112 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 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