退歐大臣意外離職 英鎊創近兩月最大跌幅

退歐草案剛剛達成共識，退歐大臣卻「反水」走人，英國首相身上的壓力越來越大了。

11 月 15 日周三，英國退歐事務大臣 Dominic Raab 通過推特宣布辭職，並稱「針對退歐協議提出的條件，我在良心上無法支持。」

消息過後，英鎊兌美元短線下挫 70 點，半小時內跌幅擴大至 1.5% 至 1.2783，創近兩個月最大跌幅。英鎊 / 歐元現下滑近 1.5% 至 0.8838。英國 10 年期公債殖利率跌 12 個基點至 1.39%，獲得 5 月來最大單日跌幅。

在辭職信中，Raab 直言，自己無法接受協議草案的原因有二：

首先，我相信草案中提議的有關北愛爾蘭的管理制度，對英國的完整性產生了實際威脅；

其二，我無法支持一個無限期的擔保協議，讓歐盟可以對英國退歐事務擁有否決權。如果我們接受相關協議，勢必會對第二階段的談判造成嚴重損害。

此前一天，英國與歐盟達成的 585 頁脫歐協議草案得到了英國內閣的支持。按照歐盟委員會主席容克的解讀，這是一個實質性進展。

在退歐爭論的焦點——愛爾蘭方面，協議規定除非找到合理的解決方案，在 2020 年年中之前會保持愛爾蘭邊境開放，否則英國只有兩種選擇：要麼請求延長過渡期，要麼留在與歐盟的關稅聯盟中。此外，英國還必須接受北愛爾蘭將在某些特定政策領域遵守歐盟規則。

Raab 所提及的擔保協議則允許在沒有貿易協定的情況下，設立臨時的「歐盟 - 英國單一關稅區域」，防止在愛爾蘭進行邊境檢查。

雙方未來的具體關係還亟待談判，但英國和歐盟的終極目標是建立一個「自由貿易區」，並進行 「深度監管和海關合作」。不過，英國將受到歐盟規則的約束，而這也限制了英國同其他國家達成 FTA 的空間。