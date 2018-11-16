MSCI成份股再度調整 四大行理財子公司可直投A股

• MSCI 成份股再度調整受關注

證券日報提到，11 月 14 日，國際知名指數編制公司 MSCI 在其官網上公布了其指數季度調整結果。三六零、順豐控股、中國重工等多隻中國 A 股此次被納入 MSCI 新興市場指數。

與此同時，近日，明晟公司（MSCI）正在把 A 股在其指數中的權重由 5% 提升至 20% 一事進行磋商。此前明晟公司預計 5% 的納入因子會帶來 220 億美元左右的資金流入，若納入因子提高到 20%，將吸引逾 800 億美元資金流入。分析人士表示，A 股「入摩」因子權重若提升至 20%，納入 MSCI 的標的股票將受益，而且最有利於優質大藍籌、白馬股的中長期走勢。

統計發現，昨日，MSCI 成份股合計凈流入金額達 24.3 億元。其中，中國平安（3.15 億元）、中國聯通（2.03 億元）、中興通訊（1.58 億元）、大華股份（1.38 億元）、平安銀行（1.36 億元）、海康威視（1.21 億元）、山西證券（1.06 億元）和興業證券（1.00 億元）等個股昨日資金凈流入均在 1 億元及以上。

三六零 / 周四收盤 + 7.87%/ 報收 24.95 / 距年內高點 - 62%

被納入 MSCI 指數帶動了昨日三六零股價上漲，關註上方 120 日年線壓力。

中國平安 / 周四收盤 + 1.80%/ 報收 65.10 / 距年內高點 - 18%/ 距前低 + 21%

目前中國平安股價受到 250 日年線壓制明顯，下方 60 日短期均線是支撐，從滬股通數據來看，中國平安連續 7 個交易日資金凈流入。

• 四大行理財子公司來了：可直投 A 股

工商銀行 / 周四收盤 + 0.75%/ 報收 5.35 / 距年內高點 - 31%/ 距前低 + 6%

中國基金報指出，11 月 15 日，中國銀行公告，擬出資發起設立中國銀行理財有限責任公司，註冊資本金不超過 100 億，在市場上引起震動。中行是四大國有銀行中第一家宣布設立理財子公司。

各個銀行第二季末公布的數據也顯示，目前各大銀行中，非保本理財規模最大的是工商銀行，達到 25801 億元。

市場復盤

道瓊斯 / 周四收盤 + 0.83%/ 報收 25289.27 / 距年內高點 - 6%/ 距前低 + 5%

標普 500 / 周四收盤 + 1.06%/ 報收 2730.2 / 距年內高點 - 7%/ 距前低 + 5%

那斯達克 / 周四收盤 + 1.72%/ 報收 7259.03 / 距年內高點 - 11%/ 距前低 + 5%

中概股 ETF / 周四收盤 + 3.52%/ 報收 34.73 / 距年內高點：-32%/ 距前低 + 10%

美股周四震盪收高，蘋果與摩根大通等推動大盤走高。穩健的經濟數據與國際貿易關係方面的進展提振了市場情緒。美國在貿易關係方面的強硬立場有所軟化。投資者同時還在評估英國脫歐以及聯準會主席鮑威爾關於貨幣政策評論。

• 拼多多兩日累計上漲 18%

拼多多 / 周四收盤 + 6.42%/ 報收 20.38 / 距 IPO 價格 - 23%/ 距前低 + 23%

北京時間 15 日凌晨，做空機構 Blue Orca 報告稱，拼多多誇大營收和 GMV，保守估計真實股價僅 7.1 美元。拼多多股價繼前一交易日上漲 11.66% 之後，今日拼多多再度大漲。

• 輝達營收和指引不佳 盤後跌逾 16%

輝達 / 周四收盤 + 2.64%/ 報收 202.39 / 距年內高點 - 31%/ 距前低 + 15%

華爾街見聞指出，輝達三季報收入 31.8 億，低於預告區間下限， 展望第四季營收 27 億，年增率下滑 7.2%，大幅低於市場預期。

其中，遊戲業務收入 17.64 億，環比下滑 2.3%。礦卡衝擊二手市場，圖靈在中低端產品線的缺失影響了需求。

交易機會

• FF 逾 250 名小股東美國集體起訴：要求收回中國公司控制權

中國恆大 / 周四收盤 + 2.57%/ 報收 19.14 / 距年內高點 - 34%/ 距前低 + 4%

證券時報 e 公司訊，當地時間 11 月 14 日，FF(法拉第未來) 小股東們在洛杉磯高等法院提起針對恆大健康的集體訴訟，指控恆大健康、夏海鈞和彭建軍企圖通過欺詐手段奪走 FF 控制權和核心知識產權的非法行徑。

據 FF 內部透露，此次訴訟的原告股東代表們均為 FF 老員工，並在股權激勵計劃中獲得了 FF 母公司的相應股權，此次訴訟涉及超過 250 名已行權的小股東。要求 FF 從恆大收回 FF 中國的資產、業務經營權和管理權。

目前，中國恆大股票處在 18 元重要頸線支撐位附近，走勢疲弱。

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