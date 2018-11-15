中華電佈局跨國物聯網 攜手Tata通訊協助客戶開拓全球商機

中華電信 (2412) 今(15)日攜手數位基礎設施提供商 Tata 通訊舉辦「跨國物聯網佈局與應用」研討會，並邀請國內對於跨國物聯網有需求的企業客戶共同探討國內外物聯網產業發展現況，致力為國內產業提供穩定、安全及符合成本效益的跨國物聯網服務。透過本次研討會，將讓更多消費性電子與工業物聯網設備企業客戶了解，台灣企業可藉由中華電信與 Tata 通訊於跨國物聯網平台的共同合作，提供全球 600 多家行動物聯網運營商的服務，讓企業在快速變化的技術環境下，不斷擴展物聯網的應用，將物聯網商機從國內延伸至全球。



中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，全球跨國物聯網市場需求日益增加，中華電信為滿足企業客戶對於跨國物聯網的需求，除積極參與全球行動物聯網聯盟組織，並拓展更多更完整的跨國行動物聯網服務。目前有很多企業其產品以外銷為主，如汽車、醫療器材、筆記型電腦、穿戴裝置等，隨著智慧型應用需求增加，這些產品或終端也開始崁入具有連網功能之通訊模組與能力。



中華電信藉由此次與 Tata 通訊合作舉辦跨國物聯網佈局與應用研討會，讓更多企業客戶了解雙方在跨國物聯網平台的合作方式，以及透過 Tata 通訊在全世界網路服務涵蓋範圍的跨國物聯網應用案例。藉由彼此的合作，希望帶動國內更多產業跨出國際，透過跨國物聯網服務開創更大的全球商機。



根據全球行動通訊產業協會 (GSMA)2018 年最新報告指出，全世界的物聯網連網設備數，將於 2017 至 2025 年間達到 250 億個。中華電信行動物聯網管理平台，有效結合 Tata 通訊高涵蓋的全球網路、雲端設備及豐富的全球物聯網平台經驗，協助企業客戶更有效應用大量的物聯網裝置設備，提供最完整的國際物聯網解決方案，進而帶動台灣物聯網產業發展茁壯。

