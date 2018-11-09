中華電攜手諾基亞 完成國內首家採用第三方終端的5G實網連線

中華電 (2412) 攜手諾基亞 (Nokia)，實現國內首家採用第三方(Third party) 測試終端的 5G 實網連線測試，成功完成 5G NR(New Radio)單用戶下行傳輸速率超過 1.6Gbps，領先國內業界完成首次 5G 設備互通性測試 (Interoperablity Development Testing, IoDT)，為台灣 5G 發展邁向新里程碑。制定 5G NR 國際標準之 3GPP 組織於今年 6 月完成第一階段 eMBB(Enhanced Mobile Broadband, 增強型行動寬頻) 技術規格，帶動全球 5G 產業加速發展。中華電與諾基亞積極攜手推動 5G 產業的發展，採用 3.5GHz 國際熱門 5G 頻段，使用 100MHz 超大頻寬，同時引進新型 MIMO(Multiple Input Multiple Output)主動式天線，合作完成符合 3GPP 國際標準之 5G 第三方測試終端與實網的連線測試，成功達到超過 1.6Gbps 之單用戶下行傳輸速率，接近 5G 網路 4x4 MIMO 模式下的理論峰值。



中華電總公司執行副總經理林國豐表示，透過與諾基亞合作，採用第三方 5G 測試終端達成 1.6Gbps 下行連線速率，代表中華電信以及國內產業向 5G 商用邁開大步。5G 超高速傳輸能力將可帶動更多樣化新興應用的加速發展。我們將持續與諾基亞等國內外夥伴一起攜手合作，致力將 5G 廣泛應用於各垂直行業。



台灣諾基亞總經理劉明達表示，5G 是推動跨產業數位化轉型升級的重要驅動力，我們非常榮幸能與中華電信共同見證 5G 單一用戶達到 1.6 Gbps 下行峰值速率。此次在諾基亞 5G AirScale 商用平台環境下，驗證 3GPP 5G NR 規格單一用戶於 4x4 MIMO 模式下可達到的最高速率，也充分展現了諾基亞支持中華電信快速部署 5G 商用服務的能力。我們願與中華電信持續努力釋放 5G 為各領域所帶動的巨大潛能。



為實現 2020 年 5G 預商用服務的目標，中華電信將於明年開放 5G 實驗網路，針對「台灣 5G 產業發展聯盟–中華電信領航隊」廠商成員提供 5G 產品研發測試與應用開發環境，帶領台灣 5G 產業走入國際。