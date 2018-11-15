戲劇性轉折後 脫歐協議贏得內閣支持 英鎊重回1.30

英國首相梅召開了關鍵的內閣會議，希望討論英國與歐盟談判團隊達成的脫歐協議草案，以及未來英國與歐盟關係的政治宣言大綱。梅此前希望，如果獲得內閣要員足夠多的支持，將推進到國會進行投票。

美東時間下午 2 點（英國時間晚 8 點），內閣會議終於結束，時長近五個小時，超時兩小時。英國首相梅發表聲明稱，內閣對脫歐協議進行了充滿激情的討論，這份協議獲得了內閣的支持。她表示，將堅定不移地捍衛不列顛的利益，最新進展有助於在脫歐問題上繼續前行。

這也代表，英國脫歐協議進入了更難的下一關：贏得議會批准通過。英鎊兌美元聞訊小幅轉漲，穩定於 1.30 關口一線，沒有強勢走揚。因為此前的消息不能算作利多，令市場為協議能否通過議會投票捏了一把汗。

會議進入下半場時，據媒體 BuzzFeed 透露，英國內閣有 8 到 10 名官員不支持最新脫歐協議，一些官員稱首相應撤回協議並在一定程度上調整。隨後英國警察部長稱，梅不會在 14 日晚間透露關於英國脫歐聲明的資訊。英國政府大臣 Hurd 表示，當晚不會舉行新聞發布會。英國保守黨智庫 Bow Group 和硬脫歐派成員呼籲首相立即辭職。

上述消息引發英鎊短線震盪。當首相官邸稱梅將在內閣會後發布簡短聲明時，英鎊兌美元短線上揚 66 點，最高觸及 1.2985，日內轉漲。但 BBC 援引梅所屬的保守黨一位高級成員稱，英國脫歐支持者憤怒情緒如此之高，以至於可能會召集對首相的不信任投票，英鎊又下跌 95 點，刷新日低至 1.2883，較日高回落 154 點。

愛爾蘭邊境、過渡期延長等方案 或令英國「硬脫歐」派不滿

梅簡短的講話結束後，英國政府官網發布了近 600 頁的脫歐協議草案，內容包括：在北愛爾蘭與愛爾蘭之間不存在硬邊界；英國將保留在歐盟海關聯盟中，直到對愛爾蘭邊境產生解決方案；與歐盟的自由貿易協議將包含深度海關合作關係；到 2020 年 6 月將完成等價評估。

英國還公布了雙方的政治宣言大綱，包括「保留金融穩定性」和「尋求自由貿易區的海關與規則合作」等內容。財長哈蒙德與英國商業界代表舉行電話會議，解釋脫歐草案。

歐盟委員會主席容克也宣布，英國脫歐進程取得決定性進展。歐洲理事會主席圖斯克將於 11 月 15 日布魯塞爾時間 08:10 發布關於英國脫歐事宜的聲明，同日還將會見歐盟首席脫歐談判官巴尼耶。

巴尼耶隨後在記者會上表示，英國內閣支持脫歐協議，代表朝着完成英國與歐盟脫歐談判邁出了至關重要的一步，本次談判強度非常大。協議規定，歐洲法院（ECJ）將繼續在仲裁協議上發揮作用，英國脫歐過渡期能被延長「一段有限的時間」，並已在避免愛爾蘭出現硬邊界上找到了一個解決方案。

他還表示，在有序脫歐的道路上依舊面臨困難，歐盟與英國將保持友好的夥伴和盟友關係；在英國明年 3 月 29 日脫歐的次日，就會啟動雙邊貿易談判。可能為了緩和英國保守黨支持脫歐者的擔憂，巴尼耶強調，並不一定會用到愛爾蘭保障計劃（backstop plan）。

在歐盟方面回應期間，英鎊兌美元上漲 82 點，漲幅擴大至約 0.6%，刷新日高至 1.3060。

梅贏得五位核心內閣成員支持 另有三位部長想「走人」

然而，這場計劃召開三小時之久的「馬拉松式」會議一開始就不順利。據英國每日電訊報透露，英國就業與養老金大臣 Esther McVey 和國際發展大臣 Penny Mordaunt 有意辭職，因為對內閣會議上討論的脫歐草案文本「持嚴重保留意見」，內閣成員已提前看過幾百頁的草案。

會議期間，據 Politics Home 網站消息，英國負責蘇格蘭事務的大臣 David Mundell 也很有可能從內閣辭職。在昨夜看過草案後，他簽署了批評其中共同漁業政策的信函，另有 13 位蘇格蘭保守黨成員簽署了反對草案的信件，並於內閣會議之前遞交給唐寧街 10 號。

據稱，蘇格蘭地區要求脫歐草案寫明何時英國會徹底脫離歐盟的共同漁業政策（CFP），隨後作為一個獨立國家談判市場准入和限額問題。此前，Mundell 已對 2019 年到 2020 年過渡期內留在這一歐盟規則中感到不滿，據稱其態度是「如果不寫明英國何時徹底離開 CFP，他就離開」。

同時，梅所屬保守黨的執政盟友北愛民主統一黨（DUP）的黨首 Arlene Foster 也抵達倫敦，要就脫歐協議中的保障協議（backstop agreement）與梅進行「攤牌談判」。她堅持必須寫明北愛爾蘭地區與英國本土不會存在任何貿易壁壘。該黨幾位議員也警告稱，目前草案可能導致英國分裂。

據英國每日電訊報，據稱梅已經贏得了五個核心內閣成員的支持，分別是外長 Jeremy Hunt、內政部長 Sajid Jayid、環境部長 Michael Gove、英國總檢察長 Geoffrey Cox 和英國脫歐事務大臣 Dominic Raab 的支持。其中至少兩人是「硬脫歐派」，但 Raab 等要員還是持有保留意見。

梅捍衛草案將保護英國經濟 能否通過議會投票成懸案

梅在會議前表示，目前達成的脫歐草案可以保護英國經濟與就業，允許英國與全球其他國家達成貿易協議，她也排除了再舉行第二次脫歐公投的可能性。首相發言人表示，草案核心細節預計在內閣會議之後披露，梅可能在當天會後或周四回到議院討論，議會投票預計在 12 月進行。

分析普遍注意到，梅說服內閣接受現有的協議草案已然困難重重，能否通過議會投票更是一個未知數。英國反對黨工黨領袖、一直有意取代梅成為英國首相的 Jeremy Corbyn 通過發言人表示，工黨可能會投下反對票。但他也排除了舉行公投停止脫歐等選項或機制的可行性。

一直押注英國會無協議「硬脫歐」導致英股跳水的對沖基金經理 Crispin Odey 表示，做空英股依舊是正確的選擇。他認為梅已經被布魯塞爾歐盟方面「全面制服」，現在的草案版本應與六個月前歐盟想要撰寫的版本無異。這暗示了這版協議在英國內部通過的艱難程度。

國際貨幣基金組織（IMF）隨後表示，若英國無協議脫歐，可能會造成不列顛的 GDP 下滑 5.2%-7.8%；相比之下，歐盟的經濟活動可能維持原狀。英國與歐盟若在未來簽訂自由貿易協議，可能會使得不列顛的 GDP 下滑 2.6%-3.9%，而歐盟經濟依舊可以保持不變。

金融部落格 Zerohedge 分析指出，數人有意辭職的消息表明，梅正在面臨內閣成員「最後一刻的反叛」。這不僅可能給予保守黨內的「硬脫歐」派口實來終結梅政府，進而控制談判進程，也將大大降低英國在 2019 年 3 月 29 日脫歐之前達成協議的可能性，預計將出現「災難性」的經濟後果。

歐盟更為謹慎。據消息透露，27 國外交官被要求在歐盟開會討論脫歐協議期間，上交手機、平板電腦並鎖在會議室內部的櫃子中，這個很罕見的舉動是防止向媒體泄密。稍早，愛爾蘭總理 Leo Varadkar 表達樂觀意見，認為歐盟特別峰會將於 11 月 25 日簽署脫歐協議，今晚可能發布「法律上可以操作」的協議細節。英國與歐盟談判矛盾點，就是如何避免愛爾蘭海域存在硬邊境。

英鎊一度波動走低 臨近會議結束重回日高

由於關鍵的內閣會議期間屢屢傳來負面新聞，英鎊兌美元一度短線下挫 28 點，跌破 1.30 關口，觸及 1.2927，逼近日低 1.2887，美股午盤重新站上 1.30 關口。

英國公債期貨漲幅擴大 10 個跳動點。由於英鎊下跌，英國富時 100 指數一度上漲 0.7%，周三尾盤時轉跌。

華爾街見聞曾提到，周二傳來消息稱，英國首相辦公室確認，英國與歐盟的談判團隊已就脫歐草案內容達成共識。歐盟也將在 14 日召集 27 國外交官開會，有歐盟官員稱，「已在技術層面達成英國脫歐協議」，並圍繞政治宣言的大綱達成共識。

當時，英鎊兌美元聞訊漲幅擴大，一度收復了過去三日跌幅，日內上漲近 200 點或 1.5%，刷新日高至 1.3047，成功突破 1.30 關口。不過周二美股午盤後，英鎊兌美元重新跌落 1.30，基本抹去了消息傳出後的全部漲幅。

現有的時間規劃是：歐盟可能於 11 月召開臨時峰會討論脫歐協議，否則轉到 12 月 13 至 14 日的歐盟峰會上討論。如果 2019 年 1 月 21 日前沒有達成脫歐協議，英國政府需要告知國會下一步計劃。如果達成協議，明年 3 月 29 日起英國將正式脫離歐盟並開啟過渡期。2021 年 1 月過渡期將結束，英國理應按照新的貿易協議與歐盟交往。

野村正確策略師 Jordan Rochester 認為，隨著脫歐協議的演進，英鎊兌美元將分成「五步走」。第一，脫歐協議在技術層面達成，英鎊目前交投徘徊在 1.30 關口；第二，梅贏得內閣支持，英鎊區間為 1.31-1.3250；第三，內閣成員辭職令英鎊承壓；第四，若能通過議會投票，英鎊年底前交投 1.35-1.40 區間；第五，英國央行開始升息，英鎊到 2019 年底漲至 1.45-1.50。