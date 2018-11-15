崑鼎前三季賺近一個股本 購回昱鼎100%股權 加強太陽能佈局

崑鼎 (6803) 第三季在專案認列下，推升單季獲利年增逾兩成，前三季每股獲利已賺近一個股本，EPS 達 9.63 元。總經理施雲鵬於今日業績發表會中表示，崑鼎穩定佈局各項再生資源，而看好太陽能發電市場，已買回旗下負責太陽能業務的昱鼎 50% 股權，目前 100% 持有昱鼎，未來將可擴大太陽能發電力度。崑鼎第三季歸屬母公司淨利 2.54 億元，年增 22%，毛利率 28.87%，營益率 25.02%，EPS 3.78 元；前三季歸屬母公司淨利 6.45 億元，年增 9.1%，毛利率 28.22%，營益率 24.55%，EPS 9.63 元。



施雲鵬指出，昱鼎併聯約 50 個專案，累積豐富開發、建廠及營運經驗，未來若政府通過電力自由化、碳權買賣，即可立刻發展此項業務，成為新興營運動能，目前昱鼎已於 9 月 20 日正式併入崑鼎，而明年度在昱鼎營收、獲利完全貢獻下，將推升營運持續成長。



此外，崑鼎看好廢異丙酮 (IPA) 的回收再利用市場，因而投資耀鼎，目前持股約 90%，施雲鵬提到，耀鼎將於今年年底前完成整改，預計明年上半年試營運、申請執照，下半年則可以進行回收再利用處理，將廢 IPA 純化為 99.5% 工業級產品，而由於耀鼎本身已有處理執照，因此最快於明年上半年將有營收貢獻。

