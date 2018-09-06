崑鼎廢IPA廠年底完工 力拼明年下半年加入營運 多方佈局循環經濟

崑鼎 (6803) 為加強佈局廢 IPA 領域，於今年 5 月正式入股耀鼎，總經理施雲鵬於今日法說會中表示，目前耀鼎已投資買廠，廠房將於今年年底前整改完畢後申請再利用執照，預計明年下半年可以開始營運，屆時將可挹注營收及獲利表現。施雲鵬指出，以往的低濃度的廢 IPA 是直接送到焚化廠焚燒，然崑鼎從中找到廢 IPA 的回收技術，可以進行回收再利用，今年底前廠區將建置完畢，預計明年下半年可以進行低濃度廢 IPA 的回升處理，有助加強公司在循環經濟領域的佈局。



此外，施雲鵬也提到，崑鼎拿到桃園生質能中心興建工程，由母公司中鼎負責建廠，旗下信鼎負責營運，為焚化、厭氧、掩埋的一條龍式廢棄物處理，且空汙排放標準比目前的焚化廠更為嚴格，發電效率也達 28%，優於一般焚化廠，可以更好的價格受電給台電；此外，整個廠符合循環經濟、歐盟規範標準，有利後續爭取台灣其他 24 座焚化廠的營運整改工程。



而在海外部分，崑鼎目前已拿到中國上海、北京的焚化廠第三方監管工程，施雲鵬看好，中國目前有 300 座焚化廠在營運，將積極爭取後續的監管工作；再加上中國目前開始限制洋垃圾進口政策，因此也為崑鼎帶來系統設備銷售海外商機。