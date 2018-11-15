施政報告提出「明日大嶼」的填海造地方案，即遭到反對派的圍攻。可能因為他們已經了解到，市民普遍認為填海是造地的一個有效方法，不應該純為了環保的理念就完全不考慮填海；所以他們今次沒有單以環保為由來反對填海，而改為以經濟由來反對填海。



他們毫無根據地誇大填海的費用，胡說填1700公頃的土地要花費一萬億港元，恐嚇市民香港的財政儲備會因而被花光，整個填海計劃等同掉錢落海，香港會因此而後患無窮。

這個論調一出，的確很快成為了社會的熱話，從一些烽煙節目中的聽眾來電顯示，受這種論調蠱惑的市民為數不少。有38位經濟學者看不過眼，發表聯署聲明，以專業的角度向市民解釋填海的成本與香港的負擔能力，以讓市民在作出取捨時，可以有更為客觀的根據。



學者已說過的理據這裏不贅，我想指出的只是：我們在考慮填海這類公共工程時，根本不應該純以能否收回金錢上的成本作為主要考慮。因為由政府負責進行的很多公共工程，都是以服務市民為目的的。有時是完全不收費的；難道政府應該以收不回成本而拒絕興建？



例如：政府為防止山泥傾瀉，保護市民安全而興建的護土牆，就不會向途經的人收費。當然如果政府財政能力不足的話， 亦只能降低對安全性的要求，暫時放棄在一些受影響的人較少的地方建護土牆。台灣在興建橫貫公路初期，就沒有財力在所有有塌方危險的路段都建護土牆。



由此可見，社會的經濟承擔能力，亦是一項不得不考慮的因素。我所看不過眼的是：反對派平時總是不理經濟效益與可行性要政府做這樣，做那些，今天卻以經濟理由去反對填海。反映他們只是為反對而反對，根本沒有自己的信念與處事原則。



填海是為了造地去解決香港的市區發展需要，內裏既有市民的住屋需要，亦有經濟發展需要。我們在考慮要不要填海時，應考慮的是香港是否真有這種需要，與香港是否真有這種承擔能力。如果增加市區發展用地是香港的基本需要，而香港又不是負擔不起的話，我們根本不應該因可能沒法收回建設成本而拒絕填海。



反對派不是一直都在爭取在新增的土地上要多建公屋嗎？但興建公屋不但收不回造地成本與建築成本，而且還要以後繼續在租金與管理費上補貼公屋居民呢？如果我們要迫政府盡快收回填海的成本，豈不是等同迫政府在填海得來的土地上多建豪宅，少建公屋？反對派的要求很明顯是自相矛盾。



從反對派今次的所作所為來看，他們根本不是旨在反對填海，他們只是不顧一切要阻礙政府施政，要政府沒法在一些最基本的問題上可以服務好市民。只有這樣，他們的反對才可以出師有名。不過，他們今次反對填海的理由實在思路不清，理據矛盾。很容易讓人看到他們只是為反對而反對。他們還自以為很有民意支持，但如果他們的手法這麼低拙，他們只會愈表演愈失分。