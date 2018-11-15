油價為何直線滑落？花旗：總結來看歸因為「美國製造」

近期國際油價快速墜落，還寫下創紀錄的連 12 個交易日下跌，分析師仍在探討原因。花旗集團認為，造成這個情況的多項原因都來自於「美國製造」。

紐約輕原油 (WTI) 日線走勢圖

花旗大宗商品研究主管 Ed Morse 表示，美國先是施壓沙烏地阿拉伯及俄羅斯增產，隨後承諾要對伊朗施加最嚴厲的出口制裁，但實際上開了豁免的後門，加劇了供過於求的局面。

Morse 總結，市場供過於求是一種美國製造的現象，這是美國政策的意外後果，加上技術變革的意外影響，創造了史上少見的產量增長。

回推到 1 個多月前，諸多專家們憂心忡忡，如果美國嚴厲制裁伊朗，致使伊朗石油出口為零，布蘭特原油恐怕會飆漲至每桶 100 美元以上。這使得油價在 10 月初衝上每桶 86.74 美元，創 2014 年以來新高。

然後川普改變主意，給予 8 個國家豁免。

能源行業媒體 Schork Report 編輯 Stephen Schork 表示，臨時豁免讓擔憂大幅緩解，制裁的影響因而遠遠小於兩個月前的市場預期，因而打擊了油價。

而在油價下跌之後，川普依然發推文表示，他希望沙烏地阿拉伯與 OPEC 國家不會削減產量，市場信心繼續潰散，帶領油價向下。

對 Morse 來說，川普最近發布有關 OPEC 的推文，僅僅算是「美國製造」的因素之一。以長遠性的影響來看，美國也應對石油需求日益疲軟負責，因為川普專注於貿易戰，也帶來中國經濟疲軟的石油需求下滑的擔憂。

莫爾斯表示，美國影響油價的「致命一擊」，是在供應上加速成長。本月早前，美國在技術的改進下，每日產油量來到 1160 萬桶，一舉超越沙國與俄羅斯，成為世界最大的產油國。