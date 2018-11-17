撰文 ‧ 柯曉翔 攝影 ‧ 陳鴻文

前來 No.39 咖啡館拍照的網美絡繹不絕，也成為獨特景色。(攝影者．陳鴻文)

他們在泰國清邁，過上理想的小日子。

平日下午 4 點，我來到 Freeative Art Space。13 家小店散落草坪四周，藍染、瓷盤、多肉植物與油畫…… 任旅客尋寶。一家小店掛上「休息時間」的牌子，寫道：「如果你對我們產品有興趣，請聯絡隔壁店家。」等等，隔壁店家也沒人呀？專以販售貓產品為主題的小店，只剩下一隻黑貓店長趴著。氣氛好慵懶，有位大叔也躺在泰式按摩店沙發上，吹著風扇睡著了。

取材自然

發揮創意開小店

販售生態印染（Eco Printing）的小店 Rissara，懸掛許多印著樹葉拓印的衣裳，店內同樣無人。繞到後頭，終於找到小店主人，正在樹林中忙著蒸煮樹葉染色。

他是來自曼谷的 Tum，移居清邁 2 年。這位前繪圖設計師，如今自學生態印染，創立自己的小品牌。「清邁到處都是森林，找樹葉很方便，」他咧嘴一笑，「曼谷太過競爭且壓力大，我在清邁終日與自然為伍，生活幸福感比曼谷多上好幾百倍。」

對面小店主人是清邁大學藝術系 2 年級學生 Note，因為太喜歡大自然，索性就把店開在素帖山腳下的樹林裡，為旅客畫肖像素描。沒客人上門也無妨，他就窩在店內的小畫室裡畫油畫，偶爾拾起牆角的吉他。

我跟著「來趣．Thai 北」的部落客 James 以及 Ricky，繼續轉往附近 No.39 咖啡館。不只是座咖啡館，玻璃屋、小艇、木屋與溜滑梯圍繞老闆親手打造的人造湖，融進蓊鬱的綠意。他們告訴我，清邁位於盛產咖啡豆的泰北，這幾年興起充滿設計感的「自然系咖啡館」風潮。

清邁去年入選聯合國教科文組織（UNESCO）「民間藝術與手工藝之都」，你可以感受到整座城市創作的生氣與繁榮。住在如同美術館般的設計酒店，或前進展覽館一睹當代藝術，為 12 月登場的清邁設計週預習暖身。

許多藝術家更集結力量，打造理想生活。素帖山下的寺邊屋（Baan Kang Wat）藝術村，有 10 多位藝術家進駐。穿梭小徑，我在咖啡館、果汁攤、書店、老物與時尚設計之間流轉，找到珠寶設計師 Supat Suwannasing 開設的小店 Saprang。他以槌子敲敲打打，變出以樹葉、花朵和藤蔓等自然圖騰為主的手鐲與墜子配件，在清邁的日常生活，施展創造的魅力。

創作根源

來自歷史的軌跡

他們的創造力，源自於自身歷史文化的養分。清邁是古蘭納王朝的首都，建城已 722 年。位於泰、緬邊界，被喜馬拉雅山末端山脈丘陵圍繞，遺世獨立，使得清邁保有獨特文化與民族色彩，吸引「女子＠清邁」台灣文字工作者 Anne 留下，一待就是四年。清邁友人曾自豪告訴她，「清邁若做不來（文化保存），泰國沒有哪裡做得成。」

Anne 在清邁的生活很簡單。重新做回一個學生，主要學習泰文，有時到文化中心學做傳統泥塑與花藝、畫蘭納壁畫。她的同學是各行各業的清邁人，有泰式按摩店主人想將繪畫技能應用在描繪按摩手法，有民宿業者想吸收知識，以後旅客入住，就有更多故事能說了。

Anne 帶著我們來到擁有許多古壁畫以及蘭納泥塑的帕辛寺（Wat Phra Singh），這兒也是潑水節迎佛的地方。在潑水節當天，人們會請出佛像，浴佛祝願，空氣中滿是香花水的味道。光是看著牆上泥塑就令人著迷，大象與麒麟等神獸栩栩如生，人魚長出翅膀，守護神挺立……。

如果想進一步了解蘭納王朝的生活方式，蘭納民俗博物館（Lanna Folklife Museum）將會是最好的起點。蘭納文手抄經文、懸掛在寺廟祈福的東旗到潑水節的沙塔，這些傳統的生活方式，深深影響現在的清邁人。

清邁魅力

傳統與生活的集合

我最喜歡的展間擺滿五顏六色的泰北沙龍，約 100 至 120 年的歷史。「每座村莊都有獨特的樣式與花紋，」旅居清邁 5 年、擔任華語教師的 Morris 對我說，「清邁人很自豪保有傳統文化，每週五清邁小學生和中學生人人都會穿上傳統服飾。」這已是日常一部分，走在街上，沒人覺得奇特。連 Morris 都穿著一身傳統服飾與我們會面，被計程車司機稱讚：「你根本就是泰國人了。」

清邁的魅力在於，每個人都可以找到靜定的角落。或許在無夢寺（Wat Umong）的隧道中，泰國婦女在佛像前虔誠祈求；或許在 Lan Din 這座打造成溫室樣貌的咖啡館，一位外國人在窗前看一本小書。在這裡的每個角落，都是一方淨土。

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來源：《商業周刊》 1618 期

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