台股盤中—半導體領軍收復9800點 蘋概、傳產疲軟壓抑上攻動能

台股今 (15) 日在亞股普遍上攻激勵，加上費半周二逆勢收紅，台積電盤中漲逾 1.5%，帶領半導體族群走揚，推升指數重返 9800 點關卡，不過蘋概、傳產拖累下，上攻動能依舊不足，呈現震盪整理走勢，今日預估成交量約 1025 億元。

美股周二普遍下跌，道瓊更是重挫逾 200 點，不過費半逆勢收紅，台積電上漲 1.5% 帶動下，半導體族群今日翻揚，聯電上漲 2.8%、訊芯 - KY 更是強攻漲停，景碩直逼半根漲停，京元電、世界等也有 3% 的漲幅。

此外，自行車雙雄巨大以及美利達獲外資青睞，雙雙上調目標價，今日同步走揚，巨大上漲逾 8%、美利達也有 2.5% 的漲幅。

不過蘋概指標股今日依舊疲軟，股王大立光開高走低，盤中重挫逾 4%，再度下探 3000 元關卡，鴻海、英業達、廣達也在平盤下震盪，加上水泥、紡織、鋼鐵等傳產族群今日表現也較為疲軟，均壓抑台股上攻力道。

而連日表現強勢的 PCB 族群，今日由中低價位的個股接手續攻，欣興盤中攻上漲停今像電、霖宏也大漲逾 6%，統盟、耀華、楠梓電等也同步走揚，而臻鼎 - KY、南電等今日股價則震盪修正。

法人認為，蘋概股在新機銷售展望不佳的情況下，營運動能趨緩，股價恐持續面臨修正，壓抑指數上攻的動能，且在貿易戰將使全球貿易趨緩外，市場也擔憂景氣翻轉，台股短期難有上攻態勢。