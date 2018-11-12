缺工影響出貨 眾達-KY 10月營收大減 早盤股價跌停

光通訊模組廠眾達 - KY(4977) 深受缺工所苦，10 月合併營收 1.15 億元，較去年同期大減 33.25%，創下近 32 個月的次低。眾達表示，缺工問題第四季可望解決，32G 單通道光收發模組訂單量已恢復常態，第四季應有較佳表現，10 月應是今年谷底，後續業績將回升。眾達今日開盤股價一度下殺跌停，隨後買盤進場低接，盤中跌幅收斂到 3% 之內。



10 月合併營收為 1.15 億元，與上月相較減少 21.52%，較去年同期大減 33.25%，創下除了今年 2 月營收 8428 萬元的近 32 個月以來第二低。眾達表示，32G 單通道光收發模組訂單量已恢復常態，惟受缺工影響出貨表現，但缺工僅屬短期現象，近期內即可解決。



此外，已獲北美終端客戶認證通過的 25G 光收發模組，亦開始量產出貨，今年第四季應有較佳表現。現在也持續開發高速光收發模組產品，亦積極爭取 5G 商機，送樣 5G 基地台。10 月營成長應是今年谷底，後續營運可望逐步回溫。