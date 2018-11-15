港股午盤漲0.42% 科網股集體走高 騰訊漲3.75%

港股今 (15) 日高開後一度轉跌，近午盤再度走高，截至午間收盤，恒生指數漲 0.42%，報 25760.92 點；國企指數漲 0.24%，報 10430.65 點；紅籌指數漲 0.32%，報 4229.69 點。

圖：google

科網股集體走高，阿里健康 (0241-HK) 漲 5.88%，美圖 (1357-HK) 漲 5.48%，富智康 (2038-HK) 漲 4.54%。

騰訊控股 (0700-HK) 漲 3.75%，報港幣 282.4 元。騰訊第三季財報顯示，營收人民幣 805.95 億元，年增 24%，淨利潤人民幣 233.3 億元，年增 30%，均高於市場預期。

多檔個股洗倉式急挫，中國海景 (1106-HK) 暴跌 82.58%，天譽置業 (0059-HK) 跌 56.93%，北京燃氣藍天 (6828-HK) 挫 47.19%。

醫藥股集體走低，其中，中國生物製藥 (1177-HK) 跌 5.7%，石藥集團 (1093-HK) 跌 4.97%，綠葉製藥 (2086-HK) 跌 2.64%。

分析指出，港股短期走向仍須留意週邊情勢，特別是歐洲的情況。今日則看恒指能否成功挑戰 26000 點。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 12.23 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 1.7 億元；深股通淨流出 0.75 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 1.27 億元。

滬股通中資金流入最多的是大眾公用，淨流入人民幣 7459 萬元，其次為中國平安、貴州茅台、中航沈飛、中國鐵建。資金流出最多的是恒瑞醫藥，淨流出人民幣 8067 萬元。

深股通中資金流入最多的是東方財富，淨流入人民幣 1.6 億元，其次為華西股份、科大訊飛、立訊精密、中國寶安。資金流出最多的是格力電器，淨流出人民幣 2.28 億元。