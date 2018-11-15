騰訊Q3業績反彈 分析師高喊買入 最牛叫價460元

港股「股王」騰訊 (0700-HK) 昨 (14) 日晚間交出一份與分析師預期幾乎持平的財報。2018 年第三季，騰訊營收為人民幣 805.95 億元，年增 24%，淨利人民幣 233.33 億元，年增 30%。

值得注意的是，騰訊首度披露雲端服務業務營收，2018 年前三季，騰訊雲收入逾人民幣 60 億元，年增逾 1 倍。

2018 年年初，騰訊股價最高時突破港幣 476 元，公司總市值超過港幣 4.5 兆元。11 月 14 日發佈財報前，騰訊股價收報港幣 272 元，總市值僅剩下港幣 2.6 兆元，較年初高位蒸發逾 4 成。

但彭博追蹤分析騰訊的 50 名分析師中，只有 1 位分析師建議「賣出」。高盛、摩根士丹利、花旗、瑞銀、瑞信、富瑞、里昂、巴克萊、美銀美林等投行給騰訊的目標價在港幣 385 元至港幣 460 元之間。

給予騰訊「買入」評級的傑富瑞 (Jefferies) 分析師陳翠珊 (Karen Chan) 表示，用戶「在過去幾個月中在騰訊不同類別應用程式上 (花費的時間比重) 相當穩定，所以人們仍在玩遊戲」。

瑞銀指出，騰訊重組有利其長遠發展，整合了內容及分發、改善廣告系統及分析、更多聚焦於商業市場機遇，有助應對內容推送業務與競爭對手強勁等問題，並能幫助騰訊重新定位，以應付雲端及智慧零售等領域的長遠發展機會。

摩根士丹利發佈報告稱，留意到遊戲許可證審批流程最終會恢復，對監管的憂慮亦可能屬過度，且騰訊估值接近低谷，該行維持對騰訊的「增持」評級及目標價港幣 420 元。

花旗也發表報告，該行認為騰訊第三季業績超預期，雖個人電腦遊戲表現放緩，但得益於新發行的遊戲，手遊業務年增 7%，季增 11%，超市場預期；期內廣告業務收入也成長 47%。該行維持對騰訊的「買入」投資評級和目標價港幣 420 元，相當於預測明年本益比 32 倍。

騰訊 2018 第二季淨利潤出現 13 年來首次下滑，在「十一」長假期間，騰訊公佈了 20 年來第三次組織架構調整方案，轉型擁抱產業互聯網，轉型往往意味著短期利潤的犧牲。而騰訊新一季財報的變化，的確讓人期待。

截至今 (15) 日發稿，騰訊股價報港幣 283.8 元，漲 4.26%。