【異動股】券商板塊再度走強 國盛金控(002670-CN)漲停

午後，券商板塊再度走強，截止發稿，國盛金控(002670-CN)漲停報10.29元，山西證券(002500-CN)漲7.38%報6.55元，中信建投(601066-CN)漲7.24%報9.78元，東方財富(300059-CN)漲5.86%報13.73元，華鑫股份(600621-CN)、華創陽安(600155-CN)、國泰君安(601211-CN)、中國銀河(601881-CN)等紛紛跟漲逾4%。

此外，互聯網金融股午後也跟隨走強，金證股份(600446-CN)漲停報11.75元，同花順(300033-CN)漲超7%。

市場分析認為，近期監管層多舉措緩解企業融資環境,目前纾困優質民企的資金加速進場,券商、保險、銀行等陸續加入。纾困資金進場有助於化解股票質押風險,券商板塊估值有進一步提升空間。另外,本週證監會、財政部、國資委聯合發佈《關於支持上市公司回購股份的意見》。其中《意見》拓寬了回購資金來源,支持上市公司通過發行優先股、可轉債等多種方式,為回購本公司股份籌集資金。併且上市公司實施股份回購後申請再融資的,在一定規模内取消再融資間隔期限製,審核中給予優先支持。這有助於緩解企業回購對自身現金流的衝擊,同時企業再融資規模有望回暖。當下政策鼓勵優質企業併購重組,另外科創板的設立也有望為券商投行業務帶來增量收入,預計券商投行業務收入將邊際改善。伴隨後續政策的不斷落地,券商板塊業績和估值均有改善空間。