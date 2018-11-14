美中貿易戰火熾烈 人民幣交易量水漲船高 頻創紀錄

美中貿易戰持續造成的市場不確定性升溫，而這也使得近幾個月美元與人民幣之間的交易量，是比以往任何時候還要來得更大。

《路透社》報導，大部分交易量來自於中國市場的企業和投資人，因他們正在廣泛尋求對沖外匯風險，或是尋求買入強勢美元，而另一方面中國人行 (PBoC) 則在拋售美元，捍衛人民幣匯價。

外匯交易員週二 (13 日) 告訴《路透社》，由於美元指數升至 16 個月新高，中國主要國有銀行正在拋售美元來捍衛人民幣。

新加坡券商 Phillip Futures 投資分析師 Benjamin Lu 表示，一些大宗商品交易商因擔心美中貿易戰之風險，故因此尋找各種方法來對沖風險。

在中國大陸境內，人民幣兌其他貨幣的價格受到中國人行的資本管制，而由於中國經濟正承受面臨來自美中貿易戰的壓力，再加上美國經濟強勁成長、刺激美元走強，故人民幣兌美元匯率近期都有所下跌。

今年以來，美元兌人民幣匯率上漲約 7%。在此背景下，兩個主要人民幣期貨交易中心香港交易所和新加坡交易所，今年離岸人民幣匯市都出現創紀錄的交易量。

在香港交易所，離岸人民幣與美元間的單日交易量在 7 月 3 日和 7 月 4 日創下歷史新高。在新加坡交易所，8 月離岸人民幣期貨交易量大幅增加，較一年前飆升 250%。

新加坡交易所表示，儘管 9 月和 10 月交易量連續下降，但仍較去年同期多。

中國人行努力維持人民幣匯率穩定 （圖: AFP）

據《路透社》報導，10 月 24 日，中國境內人民幣的交易量也飆升至現貨市場的新高。當天在岸人民幣匯率成交 663 億美元，是 2013 年 5 月有統計以來的最高金額。第二天的交易量馬上下降至 313 億美元。

外匯市場的這種劇烈起伏不定，已促使新加坡私營的中國交易所推出新的離岸人民幣期貨合約。中資支持的亞太交易所 CEO Eugene Zhu 表示，「沒有人知道貿易戰將如何結束。金融市場存在很多驚慌和恐懼以及對貿易的擔憂。」

他承認，此時推出期貨合約是一種投機主義行為，「市場恐慌越多，對此類產品的需求就越大。」

事實上，中國出口商越來越傾向於持有美元和藉以償還外匯貸款，RBC Capital Markets 亞洲外匯策略負責人 Sue Trinh 在最近的一份報告中如此寫道。

Eugene Zhu 說，新產品在自由市場上能提供新的機會和促進人民幣和美元的活躍交易，同時也將強調透明度。他補充，這將意味著中國不太可能被稱為「匯率操縱國」。

儘管亞太交易所是民間企業，但它並不迴避推廣中國的國家計劃。這包括幫助中國實現人民幣國際化，並為「一帶一路」倡議做出貢獻。

該交易所表示，它希望通過設計較小規模的單周期貨合約來鼓勵其新貨幣衍生產品的交易，這將有助於在市場波動期間靈活對沖。

在與華盛頓的貿易爭端中，人民幣匯價過低一直是兩國爭議的核心。美國總統川普經常指責中國故意保持貨幣疲軟，以使出口更便宜，從而更具競爭力。

但分析師表示，中國實際上已經努力支撐人民幣不致跌破 7 元的關鍵水平。北京一直試圖阻止資本外流，而這種資金流出通常會在貨幣貶值時加速。

美元兌人民幣匯率目前約為 6.95 元。分析師表示，中國央行在川普總統與中國國家主席習近平在 20 國峰會中會面前，會努力保持人民幣不會突破 7 元的心理重要水平。