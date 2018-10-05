台商回流 代銷接案爆量 海悅Q3獲利增 法人估單季EPS上看2元新高

中美貿易大戰促使台商加速回流，帶動台灣豪宅銷售，代銷龍頭海悅 (2348) 陸續拿下 3 個台北豪宅案代銷，總銷破千億元大關，法人推估海悅第三季營收可望超過 3.5 億元，推升獲利大幅走高，單季 EPS 上看 2 元，創單季新高。展望未來，海悅仍將維持 7 成包銷、3 成企劃代銷接案策略，但在市場房價銷售走向重新訂價的同時，海悅將對於新成屋的銷售比重拉高到 55%，有別於在台灣房市景氣熱絡時預售達近 7 成的比重。由於新成屋管銷費用較低，也快速推升海悅今年毛利率、營益率快速走高。若以海悅今年 Q3 單季營收可望超過 3.5 億元，營益率約 50% 計算，Q3 單季本業獲利將達 1.8 億元，由於海悅當初借殼的力廣在稅率上仍享有投資扣抵優勢，扣除所得稅後淨利高達 1.7 億元，海悅目前股本 8.56 億元，法人估海悅 Q3 單季 EPS 有機會挑戰 2 元新高，接近上半年 EPS 總和 2.42 元，前 3 季 EPS 可望超過 4 元，全年 EPS 可望超過 5 元，甚至挑戰 6 元新高。



海悅目前帳上現金高達 8.81 億元，每股現金超過 10 元，明年現金股利可望超過今年 3.6 元水準，相對本益比偏低且高股息殖利率，50 元附近具有長期投資價值。



技術面來看，5 分鐘分盤交易將於今日 (週五) 解禁恢復正常交易，海悅籌碼穩定度相當高，股價拉回量縮在 50 元附近築底後展開反彈，配合日 KD 剛自低檔形成黃金交叉，週 KD 開口向上有利中多格局發展，而月 KD 亦剛自低檔形成黃金交叉，短線擴量轉強後，以今年 EPS 坐 5 朢 6 元來看，應有利股價往 60 元以上推升，甚至不排除挑戰海悅借殼上市以來新高。