Yahoo奇摩App正式上線 以影音自製內容+會員獎勵與LINE比拚

Oath 亞太研發中心今 (15) 日宣布正式推出 Yahoo 奇摩 App，提供整合旗下媒體、搜尋、影音與生活資訊等多元頻道服務。談及與要打造智慧入口的 LINE 相較之下的優勢之處，Oath 台灣董事總經理王興表示，雖然 LINE 的用戶數量龐大，但 Yahoo 擁有 TV 影音等自製內容優勢，未來也將透過新獎勵機制「奇摩值」，打造有別於 LINE 的另一種服務。

Yahoo 奇摩母公司 Oath 於今年 7 月底宣布，在台灣成立亞太研發中心，要打造 Oath 在海外規模最大的產品研發中心。時隔不到 4 個月，Oath 亞太研發中心今日便宣布，首款行動產品 Yahoo 奇摩 App 正式上線。

目前 Yahoo 在台推出的 app 包括 Yahoo 奇摩新聞、Yahoo 奇摩電子信箱、Yahoo 奇摩購物中心等約 10 種 app，數量繁多，之所以要推出整合性的 app，Oath 亞太區產品及研發工程部暨電子商務營運管理事業部副總裁林振德表示，在長期深耕行動市場下，觀察到使用者在行動端對整合服務的使用需求，因此跨部門合作花費 3 個月時間，打造出 Yahoo 奇摩 App。

LINE 近來跳脫出社群媒體思維，積極發展成智慧入口，其新聞流量也相當驚人。對於 Yahoo 奇摩 App 與 LINE 相較之下的優勢何在，王興指出，雖然 LINE 的用戶數量龐大，但 Yahoo 擁有 TV 影音等自製內容優勢，App 當中還整合了讓使用者能追蹤喜愛主題內容的社群功能「圈子」與排行榜等，內容相對更多元豐富，「我們從來不打單一戰爭，而是打整體戰」。

新推出的 Yahoo 奇摩 App，除有新社群功能圈子外，也以全新的「Yahoo 好朋友計劃」獎勵會員，若會員進行簡單的互動，在滿足資訊需求外，還能獲得額外的「奇摩值」獎勵，兌換合作廠商商品。王興指出，未來也會讓電商、自製影音內容等，都可用奇摩值串連，創造有別於 LINE 的另一種服務。

王興也舉例，今年 5 月 20 日的總統府記者會時，在記者會開始前 3 天，宣布只給 LINE TODAY 與沃草網站獨家播出，Yahoo TV 只能在緊湊的時間內，決定要呈現給用戶什麼樣的內容，團隊發動網路及與鄉民連結的特性，加入小編、網紅一起互動，當天的流量甚至比 LINE 直播流量還高，顯示充分發揮自製內容的優勢效果相當不錯。