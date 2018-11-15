貴金屬盤後─ 近來下跌後 黃金收高8.70美元 聚焦通膨與美元

黃金價格週三收高。過去八個交易日，下跌七天後，今日溫和反轉。

12 月黃金收於每盎司 1210.10 美元，上漲 8.70 美元，或 0.7%。週二，黃金收於每盎司 1201.40 美元，創 10 月 10 日以來，交易最熱絡合約最低收盤水準。

12 月白銀上漲 10.3 美分，或 0.7%，至每盎司 14.08 美元。

週三公布的數據顯示，美國 10 月消費者物價指數上升 0.3%，創 1 月以來最大升幅， 並符合分析師預估。

該數據公布後，追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數自盤中高點 97.406 下滑。黃金收盤時，美元指數下跌 0.1% 至 97.182。

整體而言，強勢美元壓低了黃金價格。本週稍早，美元指數突破 97.57，創 2017 年 6 月以來最高水準。今年以來，美元指數上漲約 5.5%，預期聯準會 (Fed) 將進一步緊縮貨幣政策，為美元利多。預期 Fed 於下個月將升息一次，2019 年再升息三次。升息可支撑美元走強，美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，自 2012 年以來，做多黃金一直是艱苦的投資。經常每當黃金上漲，美元又重獲動能，黃金再度反轉走低。

其他金屬交易方面，1 月白金下跌 0.9% 至每盎司 833.80 美元。12 月鈀金上漲 1.7% 至每盎司 1110.20 美元。12 月銅上漲 0.9% 至每磅 2.71 美元。