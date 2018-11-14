貴金屬盤後─黃金收低2.10美元 連四天下跌 美元小幅回檔

黃金價格週二收低，連續第四個交易日下跌，過去八個交易日，第七天下跌。美元小幅回檔，但仍接近約 17 個月高點。

12 月黃金下跌 2.10 美元，或 0.2%，收於每盎司 1201.40 美元，創 10 月 10 日以來，交易最熱絡合約最低收盤水準。

12 月白銀下跌 3.4 美分，或 0.2%，至每盎司 13.977 美元。

分析師說，技術面而言，黃金空頭具有短期優勢，顯示價格可能挑戰近來低點 1184.30 美元。

美元持續影響黃金價格，追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.2% 至 97.361，仍接近 17 個月高點。週一，美元指數突破 97.57，創 2017 年 6 月以來高點。

今年以來，美元指數上漲約 5.7%，預期聯準會 (Fed) 將進一步升息，支撑了美元走高。預期 Fed 將於 12 月再度升息，2019 年再升息三次。升息可推升美元，美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，近幾日，黃金市場焦點在 Fed 的行動，而非通貨膨脹。上週五，美國公布生產者物價指數 (PPI) 強勁，並未能推升黃金上漲，投資人焦點在可能升息。

其他金屬交易方面，1 月白金下跌 0.5% 至每盎司 841.30 美元。12 月鈀金上漲 0.6% 至每盎司 1092.10 美元。12 月銅上漲 0.4% 至每磅 2.687 美元。