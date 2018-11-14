美國消費者通貨膨脹 創九個月來最大升幅

由於汽油，房租與二手車價格上漲，引發美國 10 月消費者通貨膨脹創九個月來最大升幅。

美國政府週三公布，美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.3%，創 1 月以來最大升幅。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，10 月 CPI 為上升 0.3%。

10 月生活成本較去年同期上升 2.5%，9 月為上升 2.3%。但該通貨膨脹率仍低於三個月前所創六年高點 2.9%。

扣除食品與能源，美國 10 月核心 CPI 為上升 0.2%。

但 10 月核心 CPI 較去年同期上升 2.1%，低於 9 月的上升 2.2%，創 4 月以來最小升幅。

汽油價格上漲，佔 10 月消費者物價指數上升幅度的逾三分之一。

但好消息是，原油價格下跌可能帶動物價走低，未來幾個月，通貨膨脹壓力可能減緩。

10 月每小時工資下降 0.1%，但較去年同期上升 0.7%。

今年通貨膨脹上升，主要係因經濟強勁提高了勞工成本與許多重要原料價格。美國對數百億美元的外國商品加徵關稅，亦使得物價上漲。

但大致而言，通貨膨脹依舊穩定。近來原油價格回檔，消費者通貨膨脹可望有所減緩。這將讓聯準會 (Fed) 得以實施緩慢升息的策略。