市值一周蒸發1500億美元後 蘋果股價逼近關鍵支撐位

蘋果股價從未在一周之內下跌如此之多。

當地時間 11 月 12 日美股收盤，蘋果公司股價重挫，跌幅逾 5%，公司市值一夜之間蒸發 500 億美元。13 日盤中又再度下跌，跌破 200 日均線。

近一周以來，蘋果公司的市值已經下跌 1,500 億美元，截至目前，蘋果公司市值 9122.08 億美元，與兆市值的輝煌時代暫時告別。

12 日，3D 傳感器供應商 Lumentum 發布公告稱，將下調下季度盈利和收入展望，導致隔夜 Lumentum 股價暴跌 32.98%，同時連帶影響蘋果股價出現了逾 5% 的大跌。

隨後，高盛等投行紛紛下調蘋果公司下季度銷售情況預期，致使蘋果股價 13 日延續下跌趨勢。

目前為止，蘋果公司股價接連下跌，幾乎回吐下半年以來的全部漲幅。據彭博社援引分析師稱，市場此前過於樂觀，從標普 500 指數連續 3 日的下跌來看，盈利周期的高點似乎已經過去，市場正在下調對蘋果盈利水平和公司股價未來的預期。

市場在等待蘋果破位後的回調結果，以判斷蘋果股票是否有效突破，進入新的下跌趨勢。

被供應商「出賣」，蘋果下季度遭看衰

華爾街見聞此前提到，當地時間 11 月 12 日，3D 傳感器供應商 Lumentum 公司（LITE）發布公告稱，將公司下第一季的收入展望下調 17%，原因是其最大的客戶之一出貨量減少。Lumentum 雖然並未在公告中點出其客戶公司名稱，但市場普遍認為該客戶就是蘋果公司。

據彭博社等媒體援引高盛分析師分析稱，當關鍵供應商看衰下第一季出貨水平時，市場對蘋果公司下第一季的銷售情況也表示懷疑。

另外，蘋果公司曾在 2018 年第四季財報電話會議上表示，外匯因素和新興市場的疲軟對公司的銷售情況帶來了負面影響。結合其停止公布產品銷量的舉措，市場對蘋果公司隨後的銷售表現並不樂觀。

綜上，高盛將蘋果公司 2019 財年第一季 iPhone 單位銷量預期下調 6%，並同時下調季度營收 3% 至 890 億美元。對蘋果公司股票的目標價格由每股 222 美元下調至每股 209 美元，持「中性」評級。

目前蘋果公司股價迎來關鍵支撐位，正在等待回調。據外媒稱，儘管 iPhone 銷售情況疲軟，但由於其較高的平均售價及蘋果公司持續增長的服務業營收，公司每股盈利亦可能受推動繼續增長，事情或許存在一定的轉機。