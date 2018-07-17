環工處理需求大 同開、日友及山林水擬擴大經營規模

污泥回收處理廠同開科技 (3018-TW) 桃園觀音廠的單月處理實績在 6 月攻抵 3600 噸的歷史新高之後，已達擴充後近滿載處理量的水準，該公司表示，將再提出擴充無機污泥固化處理產能申請，同時並將申請有機、有害等其他污泥的處理項目執照的許可。

在目前環境工程業者都在積極擴大本身的處理量能，除同開之外，山林水 (8473-TW) 及日友 (8341-TW) 也都有新處理產能在下半年開出。

同開科技桃園觀音廠為為北台灣前三大無機污泥回收廠，包括友達、永光、力成、華映及長春等接為其長期合作客戶，該廠因處理需求的提升，在去年第 4 季向主管機關申請將月處理由 1600 噸擴充至 3960 噸獲核准後，處理量能不斷挺升，在 3 月處理實績到達 3247 噸，在 6 月更進一步達到 3600 噸的近滿載水準，累計前 6 月回收無機污泥總量已達 1.63 萬噸。

同開科技主管指出，有利於觀音廠業績提升的原因在於，主要是環保署擴大取締業者非法處理、掩埋等事業廢棄物，並祭出嚴格的懲處條款及罰鍰，也形同提供有執業許可、具備特殊技術區隔的業者長期穩定的接單商機，該公司除將積極申請桃園觀音廠擴增既有無機污泥固化處理產能，也計畫申請有機、有害等其他類別污泥的處理項目執照申請。

目前環境工程業者都在積極擴大本身的處理量能，除同開之外，山林水旗下子公司污泥回收再利用廠宜宬，擴整建順利進行中，預計今年第 3 季取得 D 類一般事業廢棄物處理許可證後，宜宬將可接單開展污泥處理業務，短期內可以有效降低污泥處理成本，並完成公司水處理操作產生的污泥上下游整合，有效挹注獲利。

而日友下半年還將加入彰濱焚化爐每月處理量 2100 噸新產能，法人預估其業績，在今年將逐季成長。