國泰金總座稱 2020年美國總統大選前 美中貿易戰有轉圜契機

美中貿易戰牽動全球金融市場敏感神經，這場戰役何時解、如何解﹖國泰金 (2882) 總經理李長庚表示，美中貿易戰在 2020 年美國下屆總統大選之前，應該會有轉圜的空間，沒有國家領導人會拿物價，去跟百姓的生活撕殺，以美國總統川普智慧、精明程度，會在下屆總統選前，技術性讓兩國的貿易戰有所轉圜。美國期中選舉落幕，並未影響川普陣營聲勢，李長庚分析，主要美國經濟表現仍佳，試想若是道瓊跌了 5 千點，民眾還會依然支持他嗎﹖川普立場能不動搖嗎﹖美國之所以發動貿易戰關鍵，不全然在中國大陸賺走美國多少順差，他個人解讀，背後真正原因防堵中國大陸工業製造能力提升，透過貿易手段，將其供應鏈整個搬走，瓦解製造能量蓄積。



對於美中貿易戰，李長庚認為，2020 年下屆美國總統大選，川普若要尋求連任，勢必會重新精算貿易戰利弊得失，轉圜契機就此浮現，即便有轉圜，並非兩國領導人或相關代表擁抱一下、握個手就會解決，兩國之間貿易競合，制裁手段會愈來愈變本加厲。



美中貿易戰開打，製造廠商將基地轉移到越南、印尼等東南亞國家，李長庚觀察到，貿易戰不易解決，供應鏈遞延調整腳步持續發生，另外，美國明年仍會升息 3～4 次，台美利差擴大，恐怕會引發一波資金外流，政府應該有「預防性措施」來因應。

