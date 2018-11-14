中航科工(02357-HK)附屬擬將部分零部件製造業務及資產與洪都集團進行置換

中航科工(02357-HK)公佈，2018年11月14日，非全資附屬公司江西洪都航空工業股份有限公司(洪都航空)與江西洪都航空工業集團有限責任公司(洪都集團)簽署意向協議。根據意向協議，洪都航空擬將部分零部件製造業務及資產與洪都集團相關防務產品業務及資產進行置換。於本公告日，建議資產置換的具體資產範圍尚需雙方進一步確定。相應地，擬置換資產的審計和評估報告尚未完成，建議資產置換的交易價格尚未確定，最終交易價格將根據經國有資產管理部門備案的置入資產和置出資產評估價值為基礎確定。洪都航空將於完成相關資產的審計和評估工作後，簽署正式協議併履行必要的審批程序。同時，建議資產置換還需取得有權部門批準併經雙方履行必要的内部決策程序後方可實施。

同時，洪都航空之實際控製人中國航空工業集團有限公司(中國航空工業)曾於2010年作出承諾“從未考慮過將所屬防務資產註入洪都航空，未來也不會考慮將防務資產註入洪都航空”。建議資產置換涉及相關防務產品業務及資產註入，因此，需要洪都航空股東大會批準解除前述中國航空工業承諾，若股東大會未審議通過解除前述承諾，建議資產置換將無法實施。

洪都集團是一家在中國成立的公司，主要從事航空飛行器、教練機、直升機、無人機及航空零部件的研發、生產、銷售和服務。建議資產置換有利於洪都航空優化資源配置，完善產業結構，豐富產品線，增加收入來源，完善收入結構，提升洪都航空的市場競爭力和盈利能力。