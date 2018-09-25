電動自行車鏈條拉貨暢旺 桂盟下半年毛利率拚站上40%

桂盟 (5306) 第二季受到遷廠費用影響，單季毛利率降至 39.48%，而展望下半年，桂盟表示，下半年暫無一次性費用支出，第三季毛利率已回升至接近 40% 水準，而隨第四季進入出貨旺季，再加上電動自行車鏈條拉貨暢旺，帶動產品組合轉佳，毛利率有望重新站上逾 40% 表現，全年營收及獲利則有望較去年成長 5%。桂盟提到，今年資本支出約 4 億左右，多於去年的 3.5 億元，明年資本支出則將落在 3-3.5 億元間，主要用於設備汰舊換新和新增汽車鏈條產線，而由於近年中國環保審查趨嚴，也將將強環保設備的支出，以符合日後的環保審查標準。



而在中美貿易戰部分，桂盟則認為，以目前課徵 10% 的關稅而言，對於營業額最大影響值約 15%，未來傾向以移轉生產基地作為因應方式，目前有中國及台灣自行車廠考量要過去東南亞生產，桂盟越南廠也將配合客戶做產能的調配，不排除擴大越南廠規模，未來將以生產中低階自行車及機車鏈條為主，高階自行車及電動自行車鏈條則以台灣廠生產為主力。