桂盟Q3毛利率回升至43% 前三季每股純益5.63元

鉅亨網記者張欽發 台北 2018年11月8號21點8分

全球最大的金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 董事會今 (18) 日通過第 3 季財報，第 3 季毛利率已上揚到 43%，季增 3.52 個百分點，單季稅後純益 2.01 億元，每股純益 1.6 元；前三季累計合併營收達 37.82 億元、稅後純益 7.1 億元，每股純益 5.63 元。

桂盟今年前三季稅後純益 7.1 億元，年衰退 9.36%。

桂盟在自行車鏈條補修市場和電動自行車專用鏈條出貨增長、以及各事業部精實改善方案陸續推展下，桂盟第 3 季單季毛利率已回升至 43%，優於第 2 季的 39.48% 逐漸恢復至高峰值。近來，因應電動自行車與超高階運動休閒車的強烈需求，桂盟新增購電動自行車專用鏈條與超高階鏈條生產設備已陸續到位，同時也針對自行車補修市場推出新產品、新包裝，這將為桂盟 2019 年起的獲利帶來新動能。

近期全球貿易爭端問題造成供應板塊移動的情況，桂盟已啟動｢重新調整大陸、越南、台灣三地規格產能配置」來對應市場變動。桂盟在大陸、越南、台灣都設有生產基地，一直以｢即時供應、深耕在地」來服務當地客戶。面對貿易爭端，桂盟多地生產、彈性支援的特點，桂盟將可從容以全球布局的優勢來因應變化。