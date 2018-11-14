蘋果股價連跌四天 A股供應商也遭殃 強調砍單說法不準確

蘋果 (AAPL-US) 已經連續四個交易日走跌，連帶拖累 A 股供應商表現，不過供應商認為，比較準確的說法是，新產品訂單有所減少，但蘋果前兩代產品訂單有所增加。

先前高盛下調蘋果目標價格至 209 美元，拖累蘋果週二 (13 日) 股價再度下跌 1%，已連續 4 個交易日走跌，來到近三個月最低點。在業界看來，蘋果此次大跌顯然是被供應商下調業績預期的消息所波及。

週二 (13 日) 蘋果最新款 iPhone 手機臉部辨識所用的 3D 感測器供應商 Lumentum，意外調降第二財季之財測預估，同時 iPhone 液晶顯示器螢幕的主要供應商之一日本顯示器公司 (Japan Display) 也調降全年財測預估，原因皆是「受客戶需求波動」影響。

當然，供應鏈是蘋果新品是否暢銷的一面鏡子，受相關消息影響，近期 A 股多家蘋果供應商立訊精密、歐菲科技等股價連帶慘綠，今日開盤持續下探，至截稿為止，歐菲科技跌 0.48% 暫報 12.55 元，立訊精密跌 1.1% 暫報 15.23 元。

立訊精密今日走勢 (圖自 google 財經)

先前天風國際分析師郭明琪最新報告也指出，由於 iPhone XR 需求量疲軟，2018 年第四季到 2019 年第三季之間，iPhone XR 將由預估的 1 億部調降至 7000 萬部，也就是說 iPhone XR 出貨量需求預期較最初下滑 30%。

陸媒報導，多家 A 股供應鏈認為，比較準確的說法是，新產品訂單有所減少，但蘋果前兩代產品訂單有所增加。

立訊精密就表示，公司對大客戶供貨不僅是新產品，還包括上一代或更早一代的產品，即使大客戶新機銷量較少，但是上一代產品銷售仍然健康，指今 (2018) 年業績還在預期之內，不會有太大影響。

歐菲科技則表示，給 iPhone 全系列的產品供貨，除了 iPhoneXR，還給 iPhone6、7、8、X 等型號生產產品，強調未受蘋果新機砍單影響，強調目前訂單、生產經營正常。

對於外界傳聞的蘋果新品「砍單」的消，安潔科技表示，砍單的說法不準確，可以說是不同的產品結構調整，部分 iPhone 型號訂單量增加，部分 iPhone 型號產品訂單量減少。