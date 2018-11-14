REITs研究中心丨豐樹物流信託完成在中國首個物流改建項目

改建豐樹歐羅物流園是豐樹對中國物流項目進行升級換代戰略的一部分。通過改建提高原有物流設施的生產效率和資產價值，從而煥發新的生命力。豐樹歐羅物流園是豐樹物流信託在中國首個物流改建項目，此外，豐樹進軍中國的首個物流項目即為收購歐羅物流園。

來源丨REITs研究中心

1概述

近日，位於上海浦東新區的豐樹歐羅物流園項目一期改建工作成功完成。

改建豐樹歐羅物流園是豐樹對中國物流項目進行升級換代戰略的一部分。通過改建，將有助於提高原有物流設施的生產效率和資產價值，從而煥發新的生命力。豐樹歐羅物流園距離上海浦東國際機場僅10公里，理想的區位優勢非常有利於機場配送。園區亦鄰近上海外高橋保稅區和洋山深水港之間的主要高速公路。

豐樹歐羅物流園是豐樹物流信託在中國首個物流改建項目，赢得了現有租戶和新租戶，以及第三方物流供應商的青睐。一期改建完成後，出租率為100%。

豐樹進軍中國的首個物流項目即為收購歐羅物流園

2006年4月，豐樹物流信託全資收購了豐樹歐羅物流園。11年後，豐樹於2017年4月開始對該項目進行改建。一期改建已於2018年9月完成，二期改建將在2020年3月完成交付。

改建完成後，豐樹歐羅物流園將由升級成4幢雙層鋼結構現代化倉庫，建築面積達80,700平方米，較改建前增長2.4倍。

中國是豐樹物流信託區域發展戰略中的關鍵市場，豐樹歐羅物流園的改建印證了該房地產投資信託提升其資產價值的實力。

豐樹中國區物流開發首席執行官李沃文先生表示：“潛力巨大的國内消費市場促進了對高端優質的現代物流設施和服務的需求，推動著物流行業在的中國高速發展。豐樹看好中國市場的前景，將繼續加大對物流項目的投資力度。對豐樹的中國客戶和合作夥伴而言，我們的全球資源和網絡，將有力支持他們進入和參與國際市場競爭。”

截至目前，豐樹物流信託在中國擁有和管理著9個物流項目，以及在11個物流項目1中持50%股權。這些物流項目將支持中國高速發展的電子商務市場，和對高端優質現代物流倉儲解決方案的需求。豐樹集團在中國已擁有超過60個物流項目，分佈於20餘個城市。

2豐樹物流信託簡介

概述

豐樹物流信託（MLT）是新加坡首個以亞洲為重點的物流房地產投資信託基金，於2005年7月28日在新加坡證券交易所上市。豐樹物流信託主要戰略是投資多元化的、能夠創造收益的物流地產和房地產相關資產組合。其投資於新加坡，日本，香港，韓國，中國，澳大利亞，馬來西亞和越南的多元化優質，地理位置優越，收入來源的物流房地產。

截至目前，豐樹物流信託擁有138項物流資產，覆蓋新加坡、香港特别行政區、日本、中國、韓國、澳大利亞、馬來西亞和越南。總管理資產達76億新元（約364.42億人民幣）。豐樹物流信託由豐樹產業私人有限公司的全資子公司——豐樹物流信託管理有限公司管理。

根據豐樹物流信託官網披露内容：

信託結構

簡要財務數據

現有投資組合的有機增長、收購的貢獻以及新加坡新近完成的重建推動了豐樹物流信託在17/18財年業績的改善提高。

3豐樹集團簡介

豐樹產業私人有限公司是一家領先的多元化地產開發、投資、資本和物業管理公司，其總部位於新加坡。目前，集團管理著四隻在新加坡上市的房地產投資信託（REITs）和六隻房地產私募基金，在亞太、英國以及美國等市場擁有著多樣化的投資資產組合。

截至2018年3月31日, 豐樹的自有及託管總資產為463億新元（約2220億人民幣），涵蓋辦公、零售、物流、工業、住宅、企業住宿和服務公寓以及學生住宿物業。

豐樹的資產遍佈全球12大經濟體，包括：新加坡、澳大利亞、中國、德國、香港特别行政區、印度、日本、馬來西亞、韓國、英國、美國和越南。集團也在這些國家設有辦事處，以便協助豐樹在全球範圍内的業務開展。

中國是豐樹最大的海外市場之一。截至2018年3月31日, 中國包括香港特别行政區佔豐樹自有及託管資產總額的30%，約139.6億新元（約669.3億人民幣）。豐樹於2005年首次進入中國市場，投資物流物業。