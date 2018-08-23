提列Canon訴訟和解金 上福Q2轉虧 H2將逐季成長 拚Katun併購綜效

上福全球 (6128) 因 Canon 專利訴訟和解金支出 550 萬美元以及合併 Katun 共計逾千萬元的匯損，使上季意外虧損，不過，展望下半年，因和解金支出乃一次性，而 7 月匯兌也恢復收益的情況，不但業績將逐季成長，獲利也將導回正軌。不過，收購美國 Katun 有收購價格分攤 (PPA) 目前正請第三方會計師釐清，歸屬包括品牌價值、客戶關係等非商譽部分雖有一年認列緩衝期，上福打算第三季開始認列，並追溯至今年初，因此第三季營業費用將會提升，至於這一部分每季認列多少，還待會計師確認。



上福收購美商 Katun，今年單季營收從 4 億元跳增到 17 億元，第二季進一步增至 17.41 億元，創歷史新高。因合併初期處於熟悉營運狀況以及留才需要的階段，費用較高，使毛利率、營益率下滑，不過單季合併營業利益仍達 1.51 億元，季增 15.3%，年增 60% 創高。



惟因與 Canon 碳粉匣專利訴訟經過 6 年纏訟和解，第二季支出 550 萬美元和解金，加上單季合併 Katun 有逾千萬元匯損，使上季轉盈為虧，稅後虧損 0.86 億元，每股虧損 0.7 元。累計上半年營業利益 2.82 億元，年增率 55%，稅後虧損 0.49 億元，每股虧損 0.46 元。



上福指出，第二季新台幣貶值，上福母公司為匯兌收益，但合併 Katun 則出現逾千萬匯損，累計上半年合併 Kutun 之後共計逾 0.82 億元匯損，這一部分希望能慢慢好轉。據悉，在匯率環境轉佳之下，該公司 7 月兩邊的匯兌損益已呈正數，以不影響本業獲利為目標。



展望下半年，因目前淡旺季效應已不明顯，上福認為逐季成長可期，獲利方面的不利因素減少，將可回歸正軌，唯一的影響為 PPA 認列數的多寡，但上福表示，這一部分不影響現金流，而該公司也要求 Katun 努力提升獲利，作為彌補，對雙方合併綜效地發揮仍樂觀。