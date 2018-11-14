解決資訊孤島困境 中信銀結盟7外商銀開發區塊鏈技術

銀行積極將業務導入區塊鏈，中信金旗下中信銀行今 (14) 日宣布，與 7 家外商銀行合作，以 R3 區塊鏈聯盟 Corda 技術開發「Voltron」貿易融資解決方案，用區塊鏈技術提升信用狀交易效率，預計明 (2019) 年第 1 季進行客戶測試。

區塊鏈聯盟 Corda 技術開發「Voltron」貿易融資方案，成員包括滙豐銀行（HSBC）、荷商安智銀行（ING）、渣打銀行（Standard Chartered）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）、國民西敏寺銀行（NatWest）、瑞典北歐斯安銀行（SEB）、泰國盤谷銀行（Bangkok Bank）等 7 家國際銀行，中信銀是團隊中唯一台資銀行。

為讓企業客戶有更順暢的貿易流程體驗，中信銀行今（2018）年 6 月與國內合作夥伴率先完成區塊鏈貿易融資概念性驗證後，進一步攜手國際銀行團，10 月底於新加坡與 R3、銀行團共同協作討論「Voltron」開放式區塊鏈貿易融資平臺未來經營與管理方針。

中信銀表示，企業客戶於「Voltron」平台作業，可透過單一、簡化並開放的管道，與其合作銀行及貿易夥伴建立聯繫，簡化信用狀相關流程，在開放網絡直接發行信用狀和提示文件，將過去紙本傳送的流程數位化，提高作業效率。

傳統貿易融資宛如「資訊孤島」，相關交易資訊易侷限於個別網絡或資訊源，各貿易參與方須耗費大量人力及時間，取得、處理及核實交易資訊，「Voltron」平臺將解決以往「資訊孤島」的困境，各交易參與方在隱私權被保障的情況下，將資訊與貿易夥伴分享，提升貿易融資的整體效率。

舉例來說，如果兩地企業展開近洋航程貿易，透過區塊鏈貿易融資平臺進行信用狀相關流程，作業時間可縮短 2 至 4 天，「Voltron」亦與數位貿易文件技術廠商串接，外部網絡具法律效力的貿易文件可透過此平臺發送、處理和驗證，增加適用的交易類型，擴展產品應用。

中信金為發展區塊鏈，在 2016 年成立區塊鏈實驗室，並在跨業、跨境的數項區塊鏈專案取得成果，包括今年 1 月與 KKFARM（科科農場）合作商轉推出將區塊鏈技術應用於音樂產業的智慧版權發行平台。