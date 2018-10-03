威潤攜手天眼衛星攻台、日車聯網商機 首案拖吊車監控專案10月中出貨

車用衛星定位監控器品牌商威潤 (6465) 週三 (3 日) 宣佈，正式與國內知名衛星監控方案系統廠商天眼衛星科技策略聯盟，擴大佈局台灣車聯網市場。威潤指出，該公司自成立以來即以國際外銷市場為主，在經過一年多的佈局後，正式宣佈與天眼衛星展開合作。雙方將攜手針對國內市場各型專案，推廣威潤 4G 硬體產品加上天眼衛星之軟體解決方案予不同的終端客戶，協助用戶降低成本，並進一步提高營運績效。



天眼衛星成立於 2008 年，成立前已以逢甲大學地理資訊中心的型態投入智慧運輸領域 20 餘年。主要服務對象包括運輸業、物流業、快遞業、客運業及政府機關，是國內首見整合車隊管理、雲端技術、數據分析、物聯網技術，應用於商用車隊及政府機關之營運商。



威潤表示，與天眼衛星有多項合作專案正在進行，除政府機關拖吊車監控專案將於 10 月中開始出貨，與台灣最大民營企業與各大電信業者合作的專案也已進入測試驗證階段，年底前可望小量出貨。此外，雙方也計畫聯手搶攻海外市場，正與日本電信業者洽談。