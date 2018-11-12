香港財政司長：推展5G密鑼緊鼓 明年首季開放1000所基地台

香港財政司司長陳茂波昨 (11) 日於網誌撰文，指香港正為推展 5G 網路和服務緊鑼密鼓，2019 年第一季會以先導計畫形式，開放約 1000 個適合安裝 5G 基地台的政府場所。

陳茂波指目前全球業界普遍預計商用的 5G 服務，估計將於 2020 年左右面世，香港正為此加緊準備，包括明年將指配共 4500 兆赫的 5G 頻譜，數量是現在用作 2G、3G 和 4G 流動服務頻譜的 8 倍。

他並表示，為協助營辦商盡早抓緊新機遇，政府開放 5G 基地台場所外，同時提供一站式的簡便申請手續，加快審批程序，讓 5G 網路更加快推出市面。

陳茂波說，5G 技術支援大量的物聯網連接以及大量數據傳輸，作實時監測、分析及應用。若能配合在不同的城市基礎設施安裝感應器，即可提供更有效、即時的城市管理和交通監察，並制定相應的應變措施。

他認為，5G 技術將會徹底改變流動服務用戶的體驗，是發展智慧城市的最根本條件，國際間亦視其為未來經濟發展的「制高點」之一，正在熱切期待 5G 時代來臨，並爭相發展基建配套。

陳茂波指出，5G 的數據傳輸速度比 4G 快 10 至 20 倍、流動寬頻穩定及網路延遲時間極低，將可獲得更廣泛應用，如移動互聯網的虛擬實境 (VR) 或擴增實境 (AR) 等技術。