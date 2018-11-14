〈新股快遞〉中國最後一家千億房企來港上市 中梁控股流動負債超千億

中梁控股正式在港交所提交 IPO 招股書，或將成為今年上市中國房地產商中規模最大的一家，也是最後一家登陸資本市場的千億房地產商。

根據招股書內容，截至 2018 年 8 月 31 日，中梁控股已經在中國 5 大區域 (包括長三角經濟區的 31 個城市、中西部經濟區的 47 個城市、環渤海經濟區的 12 個城市、海峽西岸經濟區的 12 個城市以及珠三角經濟區的 8 個城市) 內的 110 個城市建立業務。擁有土地儲備 3500 萬平方公尺，其中 480 萬平方公尺為合作開發項目。

2017 年，中梁控股的毛利率為 20.4%，主要由於隨著其業務範圍進入長三角經濟區更多級別劃分較低的城市，已確認建築面積占比不斷增加，已確認平均售價相對降低。

截至 2015 年、2016 年及 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 6 月 30 日，中梁控股的合約負債分別約為人民幣 67.17 億元、人民幣 168.83 億元、人民幣 518.9 億元及人民幣 804.69 億元。

截至 2018 年 6 月 30 日止，該公司實現淨利潤人民幣 8.37 億元，流動負債總額為人民幣 1184.2 億元，計息負債占比不足 10%，為人民幣 97.49 億元，流動比率為 1.1 倍，淨負債率為 44.6%。

其它新股方面，佳兆業集團 (1638-HK) 分拆旗下物業管理部門上市的佳兆業物業，傳於今 (14) 日起展開推介，集資最多 1 億美元 (約港幣 7.8 億元)。

知情人士指出，近期分拆上市的大陸物業管理公司新城悅 (1755-HK) 股價不斷上揚，因此佳兆業物業仍選擇在市況低迷情況下上市。

新城悅於 11 月初上市至今，已較招股價港幣 2.9 元累漲 20.34%。佳兆業物業的聯席保薦人為農銀國際及中信里昂證券。