〈新股快遞〉同程藝龍今起招股 入場門檻5110元 否認大砍集資額

大陸線上旅行平台同程藝龍 (0780-HK) 今(14)日開始招股，每股招股價介乎港幣 9.75 至港幣 12.65 元，集資最多港幣 18.2 億元，規模遠較原來市傳港幣 62 億至港幣 78 億元為低。

同程藝龍這次上市擬發售約 1.438 億股，其中 90% 為國際配售，10% 於香港公開發售，每股招股價介乎港幣 9.75 至港幣 12.65 元，集資額介乎港幣 14.02 億至港幣 18.2 億元，每手 400 股，入場費為港幣 5110.99 元，11 月 26 日於港交所主板掛牌。公司上市的聯席保薦人為摩根士丹利、摩根大通與招銀國際。

獲騰訊 (0700-HK) 及攜程 (CTRP-US) 投資的同程藝龍，外電早前報導指其 IPO 擬集資高達港幣 78 億元，後來削減 60% 至約港幣 31.2 億元，若以昨 (13) 日其公佈的港幣 18.2 億元計，則大幅縮水 76%。

對此，同程藝龍強調，集團未曾向外披露過發行規模，最終所訂的上市規模乃按自身發展狀况而定，重申對市場仍有信心。

以同程藝龍昨日公佈的招股價中位數港幣 11.2 元計算，公司集資淨額為港幣 14.469 億元。其中，約 30% 用於未來 24 至 36 個月加強公司產品及服務供應，以及公司的旅遊服務供應商及用戶基礎；約 30% 用於未來 24 至 36 個月符合公司整體業務策略的潛在收購、投資、合資經營及合夥機會；約 30% 用於未來 24 至 36 個月加強公司的整體技術實力；約 10% 用於營運資金及一般企業用途。

中國經濟成長放緩，會否對公司業務構成影響時，同程藝龍董事會聯席董事長兼執行董事吳志祥表示，公司仍然堅定看好中國的在線旅行平台 (OTA) 發展，並預期 OTA 在中國市場的滲透率可於 2-3 年內由約 20% 至 30%，提升至 30% 至 40%。

根據招股書資料，同程藝龍去年及今年上半年分別有人民幣 1.94 億元及人民幣 6.49 億元利潤，但當中包括人民幣 9757 萬元及人民幣 9.07 億元優先股公允值變動所產生的利潤。

對於集團未有引入任何基礎投資者，首席戰略官吳嘉竹指出，公司已有包括騰訊及攜程等優秀的戰略投資人，並認為國內 OTA 市場畢竟仍然非常龐大，與攜程存在的關係更多是在客戶體驗上的「競合關係」。

同程藝龍在完成上市後，兩大股東騰訊及攜程的持股量將分別為 23.18% 及 22.61%。