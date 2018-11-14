2019全球金融衍生品大會暨頒獎盛典（中國香港）

一．大會背景

隨著“一帶一路”等對外貿易的國策的推進，人民幣走出去步伐的加快，配套的金融基礎建設也將迎來大發展。其中人民幣匯率機制的改變，匯率波動也隨之變大，增加了企業的經營風險，配套的金融風險防範措施亟待建立和完善。未來中國要更好的擁抱世界，金融衍生品的發展勢在必行。也正是預見到這樣的契機，“全球金融衍生品大會”應時而生。希望通過連接世界金融衍生品的資源，來推動中國金融衍生品市場更快，更好的發展，為中國經濟助力。

（圖片來源：視覺中國）



二．大會6大價值體現

1.為高端專業的產業鏈信息資源而來

全球金融衍生品大會匯聚國內外“重量級”的嘉賓，分享行業最前沿的動態信息，解讀最新的實事政策，表達獨特的觀點與洞察。為您撥開重重迷霧，把握行業趨勢。

2.為世界級的演講嘉賓而來

本次邀約的演講嘉賓都是行業的翹楚，最資深的專業的行業領導者，前沿技術開發者，創新模式開創者，啟迪思想，夢創未來。

3.為戰略發布和品牌曝光而來

了解行業最新的戰略發布，最具競爭力和實力的品牌，掌握前沿信息，尋找合作契機。

4.為構建全球的社交關係網絡而來

吸引來自全球的金融衍生品行業領袖，專業人士，知名學者，配套服務機構的管理者，一起交流，學習，探討，你想了解的，就是別人知道的，促進行業信息互通，建立高端人脈關係。

5.為絕佳的商業機會而來

思路決定出路，在這裡可以接觸全球的金融衍生品交易所，監管機構，經紀商，技術服務商和投資機構，思想的碰撞定會撞擊出新的火花，孕育著新的商機。

6.為更好的未來而來

香港是亞洲的金融中心，成熟的製度，優越的地理位置，匯集著世界最優秀的金融人才和最新的金融業態，引領者金融行業的發展。在這裡可以俯瞰全球，一切機會從了解開始。

三．大會權威與特色

全球100+金融衍生品公司高管（全球各大交易所，監管機構，知名券商）

全球80+金融科技公司高管（為金融衍生品產業提供配套服務的技術公司）

亞洲500+代理資管公司 （代理機構，會員機構，投資和財富管理機構）

覆蓋30萬+精准人群

全球最前沿的技術分享

全球最熱門的行業話題

全球最深刻多元的行業觀點

作為國內金融衍生品領域的媒體品牌，數匯金融秉承著“連接，讓金融更高效”的理念”一直持續在國內外各個地區籌辦金融行業高端展覽和會議活動，在國內以及澳洲和東南亞地區取得了較好的反響，本次籌辦2019全球金融衍生品大會是匯聚全球範圍內衍生品行業內眾多專家學者，共同探討交流，解決行業發展障礙，共同推動全球金融衍生品行業未來朝著新的高度持續良好的發展。本次大會選址在中國香港，全球第三大金融中心，人民幣離岸中心建設成績斐然再到衍生品行業發展，香港衍生品市場自20世紀80年代中期建立以來，經過30餘年的發展，已經成為亞洲最活躍的衍生品市場之一。2017年，香港衍生品市場日均成交量、年末未平倉合約數量分別達2.2億、1.1億張合約，衍生品市場交易機制健全，交易品種豐富，市場規模、流動性屢創新高。得天厚的區位優勢也是本次全球金融衍生品大會暨頒獎盛典選址香港的重要原因。

（圖片來源：視覺中國）

四．大會主旨

匯聚全球衍生品行業高端人脈，連接世界，洞見未來！

五．大會官網，時間，地址

gfdc.ifinexpo.com

2019年1月9號 （9:00-21:00）

香港朗廷酒店



六．大會議程和議題

9:30-12:00（現在篇）

金融經紀公司的轉型之路

新的市場環境下，開發內地市場的新策略

金融衍生品教育培訓能否擔起新時代排頭兵角色

私募機構參與衍生品市場時機和條件

資產管理風險對沖的新選擇

EA智能化交易改變衍生品交易格局

大型金融機構的智能化交易的方向思慮

人工智能賦予時代的技術變革

13:30-16:30（未來篇）

德意志交易所為投資歐洲市場建立渠道

新加坡亞太交易所：金融衍生品的新機遇

人民幣對美元匯率波動是否是推動衍生品發展好時機

中國投資者如何投資全球市場

金融衍生品如何服務中國經濟發展

人民幣衍生品的競爭與合作

金融衍生品交易如何助力“一帶一路”國策穩步實施

新加坡亞太交易所的5年規劃藍圖

合格機構投資者的思路能否為投資海外市場破局

用5年的視角看中國衍生品市場的發展趨勢

人民幣國際化帶動金融衍生品發展的歷史機遇

七．頒獎盛典

19:00-21:00（頒獎典禮&晚宴）

主題演講 ：

挑戰和機會並存時代，規範將是走向繁榮的奠基石

開場表演，晚宴

頒獎典禮，嘉賓發言

閉幕環節

八．諮詢主辦方

Yvonne：

Tel:（86）158019209670

Email：yvonne@figurefinance.com