〈新股快遞〉港股給力？一日多變的寶寶樹決定明天招股

原定今 (14) 日招股的大陸母嬰社群龍頭寶寶樹，昨 (13) 日忽然打退堂鼓，但事過半日，港股止跌回升，昨天傍晚忽然再決定明 (15) 日捲土重「招」。

寶寶樹昨日臨時取消招股記者會，據悉是由於週一美股大跌而延遲招股時間表，寶寶樹在其網頁刊登延後招股，指因技術問題，取消原定於昨日下午舉行的招股發布會。而昨日傍晚，寶寶樹再度通知傳媒，於今日再度舉行上市記者會，重啟招股程序。

寶寶樹 10 月底已通過上市聆訊，而早前正進行上市前推介。市場消息指，阿里巴巴將行使反稀釋權，在寶寶樹公開招股後，追加投資寶寶樹，繼續認購寶寶樹的 IPO 額度。

路透此前援引知情人士稱，寶寶樹 IPO 希望募集 8 億到 10 億美元資金，目標估值為 30 億到 50 億美元。

招股書顯示，寶寶樹 2018 年上半年收入人民幣 4.1 億元，相較 2017 年上半年的人民幣 3.6 億元增加 12.6%，2018 年上半年毛利達 76.8%。帳面虧損擴大至人民幣 21 億元，經調整後溢利超過人民幣 1.2 億元。

根據彭博社此前曝光的寶寶樹核心資料顯示，截至 6 月 30 日，寶寶樹月活躍用戶數量降至 8950 萬戶，去年同期為 1.772 億戶；電商業務商品交易總額 (GMV) 跌至人民幣 5.577 億元，去年同期為人民幣 8.071 億元；付費用戶數量跌至 270 萬戶，去年同期為 360 萬戶。

今年 5 月，寶寶樹與阿里巴巴簽署協議，獲約 2.14 億美元 (約港幣 16.79 億元) 投資。2018 年 10 月，寶寶樹宣布電商平台和天貓合作。

IPO 前，寶寶樹創始人、CEO 王懷南家族持有 26.09% 股權，為最大股東；復星集團旗下持有 24.84% 股權，為第二大股東；第三大股東好未來，持有 10.18% 股權，阿里巴巴持有 9.9% 股權，為第四大股東，聚美優品持有 3.33% 股權。