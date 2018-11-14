群聯Q3表現優於預期 今盤中走強 漲逾2%

雖然 NAND 晶片報價直直落，但卻因價格達到甜蜜點，刺激相關產品銷售量，NAND 控制晶片龍頭廠群聯 (8299) 進而受惠，第三季單季稅後獲利 14.03 億元，季增 13.51%，每股淨利 7.12 元，表現優於預期，並帶動今日股價走強，盤中最多上漲 6 元。群聯第三季成績單，單季合併營收 110.36 億元，季增 6.83%，年減 1.2%，營益率 13.94%，季增 1.64 個百分點，年減 1.96 個百分點，單季稅後獲利 14.03 億元，季增 13.51%，年減 12.31%，每股淨利 7.12 元，累計今年前三季每股淨利 17.87 元。



群聯提到，受惠晶片出貨量增加、工控模組產品穩健成長，加上商用市場因價格下跌，有效刺激容量需求提升，帶動營收微幅成長，至於第三季毛利率上揚，則取自產品組合優化，至於單季整體營運表現，是符合預期的。



展望第四季，就晶片銷售部分，SSD 與 eMMC 需求相對穩健，至於成品模組方面，工控及消費性產品出貨預期也將持穩，因此整體看來，群聯對第四季營運表現抱持審慎穩健的看法。此外，群聯也強調，近期因產業循環，導致 NAND 晶片報價波動，但公司現金充裕，將可適時建立庫存部位，為下一波產業向上預作準備。