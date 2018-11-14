台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月14日

知情人士透露，美國財政部長米努勤與中國副總理劉鶴已恢復貿易協商，為月底的「川習會」鋪路。由於米努勤屬於「主和派」，因此由米努勤出面與中方協商，可能顯示美中貿易戰出現和解的曙光，劉鶴近期預料將再次前往華府。

集蘋概股、高價股、高獲利、台股精神指標於一身的股王大立光，昨（13）日在外資狂敲回補下，領頭上演「破底翻揚」走勢，帶領 84 檔個股同步逆轉勝收漲，台股收最高 9,775 點，跌幅收斂至跌 55 點、守住 9,700 點，留 111 點下影線。

鴻海昨（13）日公告第 3 季財報，單季稅後純益 248.76 億元，季增 42.2%，年增 18.3%，為近二年同期新高，但仍低於市場預期，每股純益為 1.57 元。不過，鴻海第 3 季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，皆優於前一季。

經濟日報

美中鋪路川習會 恢復貿易協商

鴻海 Q3 財報 三率三升

國銀壓力測試 全數過關

工商時報

大立光破底翻 台股收驚

IMF 示警: 全球風險胃納急轉直下

APEC 資深官員會議 總結４目標

聯合報

我鋁品輸美 成長 3 倍

IEA 預測 油市需求 2040 見頃

國銀新南向 前 9 月獲利衰退

蘋果日報

行庫向財政部「報部位」 台股上漲機率 80%

選股勝選市 網龍欣興具轉機

鋼鐵股可當定存股 剛性需求強

中國時報

APEC 架構 兩岸維持良性互動

台達電深耕陸市場 瞄準智慧城市

審查純網銀 金管會要面談總經理

自由時報

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