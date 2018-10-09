寶得利進軍馬來西亞拉抬業績 明年初再添新據點

寶得利 (5301-TW) 經營陸客團來台觀光購物店，近年來積極轉向海外拓點，以分散陸客來台減少的經營風險，寶得利董事長張雅琍指出，馬來西亞 3 個據點今年第 1 季試營運後，第 2 季即獲利 1000 萬元，接下來將在吉隆坡規劃第 4 個據點，預計明年初開幕，隨著新據點陸續投入營運，張雅琍預期，明年馬來西亞營收貢獻將超越台灣，未來馬來西亞市場全年營收，可望上看 10 億元。

隨著新據點加入，寶得利前 8 月合併營收達 8.42 億元，年增 123.93%。

由於陸客來台觀光人數下滑，造成寶得利過去 2 年來營收大幅衰退，張雅琍因此將版圖轉向海外，她坦言是被迫南向求生存，但仍希望兩岸關係回溫，「因為其他無法出走的業者撑得很苦」。

張雅琍也指出，馬來西亞雖然沒法像台灣幾年前的大好光景，但能填補一些台灣下滑的缺口。

寶得利海外首站瞄準馬來西亞吉隆坡，主要客群仍是陸客，張雅琍說，目前中國 1 個月約有 5000-6000 團到馬來西亞觀光，在馬來西亞的據點中，分別銷售珠寶、生活寢具和伴手禮如燕窩、小吃等，目前每月可接約 1000 團陸客。

寶得利馬來西亞操作台灣市場操作模式類似，只要有團量就可獲利，但仍強調需提升各營業據點的硬體設備和商品品質，才能與其他同業做出差異化，目前 3 個據點每月營業額，合計達 6000 萬元。

張雅琍進一步說明，台灣過去 1 個月可接 2000 個陸客團，1 年營收近 30 億元，但現在 1 個月營收僅剩下 5000 萬元，也就是年營收僅 6 億元左右，不過，馬來西亞市場快速攀升，明年馬來西亞市場的貢獻將超過台灣。