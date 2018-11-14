MSCI：貿易戰未阻礙中國推動市場化改革

指數公司摩根士丹利資本國際（MSCI）表示，儘管中國股市正創下 2011 年來最糟的一年，還面臨美國發起貿易戰對經濟造成影響，不過中國仍在努力推動股市改革。

外電報導，摩根士丹利資本國際（MSCI）研究總經理 Chia Chin Ping 表示，原先擔心中國可能像 2015 年股災時降低海外投資人市場准入，採干預市場作法，不過這回中國在市場動盪之際，反而宣布弱化政府在市場中角色的措施。

「貿易戰剛開始的時候，我們原本擔心市場自由化會受影響」Chia 指出：「但他們實際上非但沒有封閉市場，反而更進一步尋求世界各地投資者的更多參與。」

自 2015 年中以來，中國股市基準指數在 13 季裡有 11 季以美元計價遜於新興市場股市指數。政府曾在 2015 年股災時干預市場以阻止股市大跌，導致投資人信心大受打擊。不過，A 股在 2018 年 6 月被納入 MSCI 新興市場指數後，重新喚起投資人對中國的興趣。

受貿易戰引發的擔憂情緒影響，上海股市今年表現在全球排名倒數第二，值得注意的是，過去三個月來資金再度向 A 股回流，納入 MSCI 指數也對滬港通有提振效果。

Chia 表示，滬港通的交易帳戶數量在 2017 年 6 月之前徘徊在 1,700 個左右，A 股入指後，至今年 9 月已竄升到 6,300 個。他表示，這讓透過滬港通購買 A 股的資金規模在短短 15 個月增加一倍，來到人民幣 6,000 億元。

近期中國採行的開放股市的措施包括：

改革在兩年前引起投資人嚴重關切的停牌機制；最新政策希望減少停牌數量，讓已停牌股票更快恢復交易 淡出「國家隊」，將政府資金轉為更偏被動式的投資，進而採取不加干涉的方式

Chia 指出，上述做法和過去有所不同。代表「他們不再想控制市場行為，而是要強化好的做法。」

目前 MSCI 正和中國政府合作，研究提高上海股市全球兼容度的進一步措施，包括：