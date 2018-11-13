【馮冠華專欄】美匯上升美股大跌，港股今天勢危了

11 月 13 日 - 不作推介。

1）上日港股市況總結：雖然人民幣再走弱，但 A 股結束五連跌並造好，帶動港股反覆回穩。恆指整天波幅約 260 點，最終報收 25633 點，上升 31 點。大市成交按日大跌約 20% 至 732 億，滬深港通總成交按日也大跌約 36% 至 54 億，流向轉為淨流入，金額 6.3 億。北向仍為淨流入，金額約 11 億。藍籌 28 升 21 跌 1 持平。



板塊方面，憧憬明年煤炭價格有望回落帶動毛利率改善，內地火電股表現最突出。基建、水泥、教育及中資劵商股也不俗，石油及內銀也回穩；相反，澳門博彩股、新經濟股、物管、騰訊（700）、瑞聲（2018）及舜宇（2342）則繼續疲弱。做空方面，佔大市成交回落至 14.2% 水平。牛熊証街貨最新比例是 52:48，重貨區方面，熊証下移至 26000-26049，牛証則有 2 個，分別在 25400-25449 及 25150-25199。

簡評：A 股昨天的成交量按日升約 24%，這是否國家隊為「一二五」並非對每家銀行的硬性考核指標作出入巿的維穩？另有消息指昨天 A 股的強勢原自更多的公司回購指引在週末出台，筆者對此則甚有保留。A 股昨天的反彈無視盤中人民幣的走弱，五連跌後有這樣的走勢確實奇怪。



投資者要注意的是 A 股在過去多月的反彈都是沒有太大的持續性，且看今次會否例外；但筆者則不太樂觀。港股昨天沒有太大受惠於 A 股的反彈，主因是騰訊約 3% 或 70 多點恆指的跌幅，或許大家聽到馬化騰開腔大唱從新出發時，週三的季績也不要再憧憬了。同業金山軟件（3888）在收市後公佈的業績也不討好。遊戲收入按季上升只因有新遊戲出台，但雲業務開支巨大，令公司轉虧，相信股價今天也難逃一劫。

昨天港股整體成交急跌，但衍生工具成交卻急升至大市成交的近 4 成，而大部分也與騰訊有關，當中看好看空現均勢，相信審判日後股價甚至大市將有大波動。美股週一大跌，美滙再創今年新高，科技股在蘋果領跌下遭拋售，加上油價再跌，港股昨天有 A 股庇護，但今天或需要更大的奇蹟才能避過大跌。避險股如本地電訊及高息 REITs 應會有資金流入。投資者應留意兩個牛證重貨區，今天或要下試 25150 了。

2）美股上日市況總結：美匯上升及蘋果再被大行調低評級下，美股三大指數週一急瀉，道指報跌 602 點或 2.32%，標指及納指則分別下跌 1.97% 及 2.78%。美滙指數再上升並創一年新高的 97.64，紐約期油連跌 11 天，下挫至 58.9 美元。港股 ADR 再跌 403 點，相當於恆指 25231 點水平，當中，中海油（883）、中石油（857）及騰訊的 ADR 均跌逾 2%。

3）個股訊息

利好 ：宏利（945）- 獲多倫多證交所批准，回購並註銷 4,000 萬股宏利普通股，佔宏利普通股約 2%；每日回購股數不多於 89 萬股，由本月 14 日開始為期一年內進行。

利淡 ：金山軟件（3888）- 第三季度盈利轉虧損。

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